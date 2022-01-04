Владимира Кличко включили в британский рейтинг 10 самых богатых боксеров всех времен
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News.
Брат мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, сообщает издание.
Кроме Владимира Кличко в топ-10 вошли Энтони Джошуа (60 млн фунтов), ШугарРэй Леонард (88), ТайсонФьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).
Как сообщает ManchesterEveningNews, Владимир Кличко удерживал 5 чемпионских поясов в течение шести лет. Больше всего денег он заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
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Оба боя проиграл. Как говорится- нужно уметь проигрывать!))
Но, если бы британцы составили рейтинг самых высокооплачиваемых мэров, старший наверняка тоже не ударил бы грязью в лицо... ибо грязью могут не только лишь все… а точнее, грязным лицом мало кто может ударить!
пс Форман Джордж??? Не ошиблись? Человек который боксировал последний раз лет 30 назад, и чьи лучшие боксерские годы были лет 50 назад? Тогда врядли были такие гонорары.
Про скандали з ним не чую, доньку виховує ...
А остальные - на мэрстве!