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Владимира Кличко включили в британский рейтинг 10 самых богатых боксеров всех времен

Владимира Кличко включили в британский рейтинг 10 самых богатых боксеров всех времен

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News.

Брат мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, сообщает издание.

Кроме Владимира Кличко в топ-10 вошли Энтони Джошуа (60 млн фунтов), ШугарРэй Леонард (88), ТайсонФьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).

Как сообщает ManchesterEveningNews, Владимир Кличко удерживал 5 чемпионских поясов в течение шести лет. Больше всего денег он заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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Автор: 

бокс (598) Кличко Владимир (268)


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Топ комментарии
+4
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04.01.2022 19:20
+3
Сейчас свидетели летающей на зонтике зелёной бабы придут и расскажут как он с братом деньги заработал...
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04.01.2022 19:13
+3
Кличко заработал свои миллионы честно-в этом он уникален- на виду у миллионов людей. Грабить и воровать может не каждый . А зарабатывать как Кличко может каждый мужик. Каждый может выучить немецкий и английский язык и свободно общаться с гражданами других стран.Каждый может держать себя в хорошей физической форме . Как показатель того что может добиться каждый мужик Кличко образец для подражания.
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04.01.2022 19:38
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це тому що він не бився з старшим.
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04.01.2022 18:58 Ответить
А есть рейтинг зепуасов?
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04.01.2022 19:00 Ответить
Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Джерело:

Оба боя проиграл. Как говорится- нужно уметь проигрывать!))
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04.01.2022 19:10 Ответить
Сейчас свидетели летающей на зонтике зелёной бабы придут и расскажут как он с братом деньги заработал...
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04.01.2022 19:13 Ответить
Вряд ли у них с братом общий бюджет.
Но, если бы британцы составили рейтинг самых высокооплачиваемых мэров, старший наверняка тоже не ударил бы грязью в лицо... ибо грязью могут не только лишь все… а точнее, грязным лицом мало кто может ударить!
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04.01.2022 19:27 Ответить
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04.01.2022 19:20 Ответить
Да ладно...
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04.01.2022 19:28 Ответить
Кличко заработал свои миллионы честно-в этом он уникален- на виду у миллионов людей. Грабить и воровать может не каждый . А зарабатывать как Кличко может каждый мужик. Каждый может выучить немецкий и английский язык и свободно общаться с гражданами других стран.Каждый может держать себя в хорошей физической форме . Как показатель того что может добиться каждый мужик Кличко образец для подражания.
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04.01.2022 19:38 Ответить
Це не так. Не кожна людина в Україні змогла на початку 90-х сколотити величезний капітал і явно не на спорті.
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04.01.2022 21:09 Ответить
некорректно считать пэдальку боксером. вся жизнь в боксе не принесет таких денег, как пара-тройка лет мэрствования в Киеве.
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04.01.2022 19:41 Ответить
Выйди с ним на ринг чучелло, потом расскажешь корректно или не корректно считать его боксёром...если ещё сможешь говорить конечно..
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04.01.2022 22:16 Ответить
вот это ты опасный интэрнет-воин. с такой крышей пэдальке нечего бояться
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05.01.2022 09:09 Ответить
Сразу видно что ты не отличаешь Виталия от Владимира. Володя пером Киева не работает. Тебе лишь бы ляпнуть.
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05.01.2022 06:43 Ответить
Чисто премиальные за бои без реклам, спонсорских контрактов, платы за просмотры? Ибо маловато что-то как для топового боксера недалекого прошлого. А Мейвейзер так тот именно на боксе сделал себя миллиардером.
пс Форман Джордж??? Не ошиблись? Человек который боксировал последний раз лет 30 назад, и чьи лучшие боксерские годы были лет 50 назад? Тогда врядли были такие гонорары.
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04.01.2022 19:41 Ответить
Сауль Альварес 105 миллионов?) Понятно тогда. Он в 2018 подписал контракт на 360 миллионов, и кроме того последние его 10 боев приносили ему от 20 до 50 миллионов каждый. Рейтинг от эксперта.
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04.01.2022 19:48 Ответить
А чего Тайсона нет ? Если не ошибаюсь, на боях он заработал что то около 400 млн $
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04.01.2022 19:55 Ответить
Этот рейтинг состовлял какой то манчестерский наркоман. Тут все цифры не соответствуют действительности. И главное разница не в миллионе туда сюда, а в сотнях миллионов)
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04.01.2022 19:58 Ответить
Він витрачав швидше, ніж заробляв
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04.01.2022 20:02 Ответить
Речь идет о заработках, а не балансе
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04.01.2022 20:17 Ответить
Он (Майк Тайсон) до сих пор ещё с долгами не рассчитался. Он живёт под присмотром кредиторов. Я ходил на творческую встречу с ним, он это всё рассказывал. Все, кто хотел сфотографироваться, делали пожертвования, причём их принимал другой человек, и формально Тайсон к тем деньгам не имел отношения.
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04.01.2022 21:16 Ответить
Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки такое бабло зарабатывал за пару сезонов в НХЛ....
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04.01.2022 20:42 Ответить
Рейтинг не правильний, прирівнюючи заразній мільйон доларів та двадцятирічної давнини.
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04.01.2022 21:05 Ответить
Це - його гроші.

Про скандали з ним не чую, доньку виховує ...
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05.01.2022 01:09 Ответить
бєня і його опг хоче податків з Кличка....бєня не може без офшора та й кремлівська братва жме (з"їздило опудало в Оман-продало Україну)...та й заробітчани вже не пруть гроші-почали обживатись .......
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05.01.2022 09:37 Ответить
58 миллионов - на боксе.
А остальные - на мэрстве!
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05.01.2022 10:00 Ответить
 
 