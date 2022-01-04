Боррель перед визитом в Украину обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом наращивание РФ военной мощи на границах

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель позвонил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить наращивание РФ военной мощи на украинской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении Внешней дипломатической службы ЕС, распространенной во вторник, телефонный разговор состоялся 4 января накануне визита главы европейской дипломатии в Украину, "чтобы обсудить наращивание российской военной мощи на границе с Украиной и проекты двух договоров о гарантиях безопасности, направленные Россией Соединенным Штатам Америки и странам-членам НАТО".

"Верховный представитель Боррель подтвердил непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что России необходимо снизить напряженность и полностью выполнить Минские соглашения. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны обсудили подготовку к заседанию Совета Россия-НАТО, которое запланировано на 12 января. "Высокий представитель подчеркнул, что любое обсуждение безопасности в Европе должно основываться и укрепляться на обязательствах ОБСЕ и ООН", - передают содержание разговора в дипломатической службе ЕС.

Боррель и Столтенберг договорились поддерживать тесный контакт по этим вопросам.

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