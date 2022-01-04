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Гражданам Украины уже выплачено за вакцинацию 6 млрд грн, из которых они потратили 700 млн грн, - Минэкономики

Гражданам Украины уже выплачено за вакцинацию 6 млрд грн, из которых они потратили 700 млн грн, - Минэкономики

Гражданам Украины за первые две недели работы программы "єПідтримка" выплачено почти 6 млрд грн, из которых они уже потратили более 700 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В частности, по видам расходов наиболее популярными стали:

  • книжные магазины – 250 млн грн;
  • кинотеатры – 210 млн грн;
  • железнодорожные и авиапассажирские перевозки – 90 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн грн;
  • спорт – 59 млн грн.

Сообщается, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена – украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Напомним, согласно условиям программы 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

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Официально программа стартовала 19 декабря 2021 года. Программа будет длиться год – до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это – самый быстрый и простой способ.

"На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный оффлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате. Механика, каким именно образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается. Также на втором этапе, в 2022 году, рассматривается возможность выдачи физических банковских карточек", - говорится в сообщении.

Автор: 

помощь (7794) прививка (191) Минэкономразвития (652) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Це перемога в З0 доларів.
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04.01.2022 19:53
+5
смішно і сумно
А хлопцю з ССО два лями на лікування виділити - ні герою вибачай,
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04.01.2022 20:24
+4
Хай подавятся своими 30-ю серебряниками. ЗЕшобла впаривает говно"Дию" с таким же ослячим упорством, как и вакцинацию
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04.01.2022 20:16
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Правила форума Совет форумчан
Це перемога в З0 доларів.
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04.01.2022 19:53 Ответить
Я не с Вами!
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04.01.2022 20:13 Ответить
Хай подавятся своими 30-ю серебряниками. ЗЕшобла впаривает говно"Дию" с таким же ослячим упорством, как и вакцинацию
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04.01.2022 20:16 Ответить
смішно і сумно
А хлопцю з ССО два лями на лікування виділити - ні герою вибачай,
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04.01.2022 20:24 Ответить
Текущая статистика по вакцинации на 3.01.2022 в Украине
Население - 41 271 тыс.
Количество вакцини­рованных (1 доза) - 14 721 820 - 35,67 %
Полностью вакцини­ровано (2 и более) - 13 762 162 - 33,35 %
Всего вакцинаций - 28 483 982
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04.01.2022 20:36 Ответить
В количестве полностью вакцинированных как учитывается одна доза?
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04.01.2022 20:43 Ответить
полностью вакцинированные (зеленый сертификат) - это 2 и более доз
одна доза - это вакцинированные (желтый сертификат) - денег не положено ))))
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04.01.2022 20:45 Ответить
Число вакцинированных одной дозой учитывается в числе вакцинированных двумя дозами? А то получается что для полной вакцинации еще 14 млн вакцин надо.
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04.01.2022 21:22 Ответить
по таблице - нет.
одна доза отдельные подсчеты, две (полные) отдельно
по смыслу должно бы.... и выходит 14 млн и надо... (ибо полностью вакцинированных - 33,35%)
(все претензии к составителям таких отчетов)
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04.01.2022 21:41 Ответить
Судя по недостоверной стаитистике смертности эти цифры притянуты с потолка. Реальный показатель смертности от COVID-19 в Украине в 2020 году составляет 138,507 тыс. летальных случаев, тогда как официальная статистика указывает на 46,737 тыс. https://interfax.com.ua/news/pharmacy/742517.html
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04.01.2022 22:01 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 4.01.2022 (Украина)
Население
41 271 тыс.

Всего зара­жений
3 678 088
8,9 %
Смер­тельные случаи
96 436
2,6 %
Выздоро­вевшие
3 483 354
94,7 %
Сейчас болеют
98 298
2,7 %
Сделано тестов
16 835 647

тестов на 1 млн.
388 472
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04.01.2022 22:08 Ответить
12 главных выводов из интервью Джо Рогана и доктора Роберта Мэлоуна
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna

«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»

«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»

«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html

«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
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04.01.2022 20:36 Ответить
Шо за спорт такой?
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04.01.2022 20:38 Ответить
Я рванул на десять тыщ как на пятьсот, -
и спекся,
Подвела меня, ведь я ж предупреждал,
дыхалка.
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04.01.2022 20:44 Ответить
Бадмнтон,не?
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04.01.2022 20:47 Ответить
Зелекач в сопровождении двух собак, одну из которых надо назвать Петей. И побольше оптимизма, это же очередная зепобеда за счет налогоплательщиков. Пенсионеры умирают от ковида, значит пенсионный фонд в сплошных плюсах. А нарид кричал в свое время "Кровавый пастор", вот и выбрали "Кровавого клована".
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04.01.2022 21:07 Ответить
Выдают по 1000 грн, а потратили 6 000 000 000грн ?

это сколько у нас народу в Украине %?
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04.01.2022 22:06 Ответить
6ярдів гривень=6 ракетних комплексів НЕПТУН або 40 танків ОПЛОТ. От прийдуть кацапи а ми до них з книжками вийдем. Треба штрафувати на цю 1тис невакцинованих а не розтринькувати бюджет бідної воюючої держави.Клоунські популісти.
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04.01.2022 22:29 Ответить
новая схема голобородек, из бюджета выделили 6 млрд, но народ получил 700 млн, остальные разворовала эта синагога, которая сейчас захватила власть в Украине..
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04.01.2022 23:20 Ответить
 
 