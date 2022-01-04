Гражданам Украины уже выплачено за вакцинацию 6 млрд грн, из которых они потратили 700 млн грн, - Минэкономики
Гражданам Украины за первые две недели работы программы "єПідтримка" выплачено почти 6 млрд грн, из которых они уже потратили более 700 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
В частности, по видам расходов наиболее популярными стали:
- книжные магазины – 250 млн грн;
- кинотеатры – 210 млн грн;
- железнодорожные и авиапассажирские перевозки – 90 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн грн;
- спорт – 59 млн грн.
Сообщается, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена – украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.
Напомним, согласно условиям программы 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
Официально программа стартовала 19 декабря 2021 года. Программа будет длиться год – до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это – самый быстрый и простой способ.
"На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный оффлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате. Механика, каким именно образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается. Также на втором этапе, в 2022 году, рассматривается возможность выдачи физических банковских карточек", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А хлопцю з ССО два лями на лікування виділити - ні герою вибачай,
Население - 41 271 тыс.
Количество вакцинированных (1 доза) - 14 721 820 - 35,67 %
Полностью вакцинировано (2 и более) - 13 762 162 - 33,35 %
Всего вакцинаций - 28 483 982
одна доза - это вакцинированные (желтый сертификат) - денег не положено ))))
одна доза отдельные подсчеты, две (полные) отдельно
по смыслу должно бы.... и выходит 14 млн и надо... (ибо полностью вакцинированных - 33,35%)
(все претензии к составителям таких отчетов)
Население
41 271 тыс.
Всего заражений
3 678 088
8,9 %
Смертельные случаи
96 436
2,6 %
Выздоровевшие
3 483 354
94,7 %
Сейчас болеют
98 298
2,7 %
Сделано тестов
16 835 647
тестов на 1 млн.
388 472
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna
«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»
«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»
«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html
«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
и спекся,
Подвела меня, ведь я ж предупреждал,
дыхалка.
это сколько у нас народу в Украине %?