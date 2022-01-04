Гражданам Украины уже выплачено за вакцинацию 6 млрд грн, из которых они потратили 700 млн грн, - Минэкономики

Гражданам Украины за первые две недели работы программы "єПідтримка" выплачено почти 6 млрд грн, из которых они уже потратили более 700 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В частности, по видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины – 250 млн грн;

кинотеатры – 210 млн грн;

железнодорожные и авиапассажирские перевозки – 90 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн грн;

спорт – 59 млн грн.

Сообщается, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена – украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Напомним, согласно условиям программы 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

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Официально программа стартовала 19 декабря 2021 года. Программа будет длиться год – до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дія". Это – самый быстрый и простой способ.

"На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный оффлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате. Механика, каким именно образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается. Также на втором этапе, в 2022 году, рассматривается возможность выдачи физических банковских карточек", - говорится в сообщении.