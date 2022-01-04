ГБР не отозвало из суда ходатайство об аресте Порошенко, - заявление Бюро

Информация о том, что Государственное бюро расследований отозвало из Печерского районного суда Киева ходатайство об избрании пятому президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ

"Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 следователем ДБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности. Чтобы избежать манипуляций и дальнейших информаций спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что вышеупомянутая опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались", - отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ходатайство об аресте Порошенко было отозвано для доработки.

Напомним, 20 декабря ДБР сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично он был направлен по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

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Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение Порошенко незаконно, не имеет никаких правовых оснований. В то же время, в заявлении "Евросолидарности" указано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видосиков Зеленского". Сам Порошенко заявил, что вернется из загранкомандировки в первой половине января 2022 года.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении был уведомлен народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.