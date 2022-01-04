Тела двух взрослых и трех малолетних детей обнаружены в дачном доме в Одесской области, - Нацполиция. ФОТО

41-летнего мужчину, трех малолетних детей в возрасте 5, 7 и 9 лет и их 71-летнюю бабушку обнаружили без признаков жизни в дачном доме в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В полицию сегодня в пять часов вечера обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь.

На месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.

Предварительно событие квалифицировано по ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Тела умерших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после выводов которой в производстве будет определена окончательная правовая квалификация.

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