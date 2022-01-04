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Новости Силовики
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Тела двух взрослых и трех малолетних детей обнаружены в дачном доме в Одесской области, - Нацполиция. ФОТО

Тела двух взрослых и трех малолетних детей обнаружены в дачном доме в Одесской области, - Нацполиция. ФОТО

41-летнего мужчину, трех малолетних детей в возрасте 5, 7 и 9 лет и их 71-летнюю бабушку обнаружили без признаков жизни в дачном доме в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В полицию сегодня в пять часов вечера обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь.

На месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.

Тела двух взрослых и трех малолетних детей обнаружены в дачном доме в Одесской области, - Нацполиция 01

Предварительно событие квалифицировано по ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Тела умерших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после выводов которой в производстве будет определена окончательная правовая квалификация.

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Автор: 

дети (6490) Одесская область (3563) Нацполиция (16456) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) смерть (9218)


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Топ комментарии
+14
Не козел,а дурак. Судя по всему, чел был вполне нормальный (взял детей под опеку, имел деньги и на генератор и на топливо). Но ступил, а как говорится "простота хуже воровства"
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04.01.2022 20:34
+11
Генератор в доме работал?Сказать нечего
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04.01.2022 20:23
+10
Пьющая семья генератор не покупает...
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04.01.2022 21:20
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Генератор в доме работал?Сказать нечего
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04.01.2022 20:23 Ответить
Судя по всему в доме ремонт (рядом стоит запакованная батарея отопления), очевидно что греться как то надо было, если на дворе снег/дождь то генератор там не сильно то и поставишь. Вот и поставили в коридоре. Согласен что глупо. У меня самого недавно такая дилемма была - отрубили свет и из за этого не работал и котел с автоматикой (бесперебойника хватило на пару часов). Выставить генератор под мокрый снег я не решился хотел поставить в котельной выведя выхлоп в дымоход.....
А вот почему не было электричества уже вопрос властям
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04.01.2022 20:30 Ответить
Смайстрячить "крышу" для генератора из двух листов фанеры - дело 15 минут.
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04.01.2022 20:33 Ответить
То вы не видели какой у нас "снег" тогда шел. На машине слой льда был в 1см, я машину от льда ломиком отбивал.
Кроме того вы очевидно слабо понимаете опасность сочетания вода+электричество (фанера тут слабо помогает). Обычный ПВХ кабель промокает на раз-два (нужен или в резиновой изоляции или ВВГ)
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04.01.2022 20:38 Ответить
Я по строительству был почти 20 лет, часто генератор - единственный источник электроэнергии. Поэтому как правильно set up генератор, я знаю просто замечательно. В доме аварийный генератор тоже снаружи,в будке со сьемными панелями для вентиляции.
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04.01.2022 20:44 Ответить
таким генераторам дощ , сніг , ожеледь що зайцю стоп сигнал , аби завівся (( це однаково що у дощ не можна мотоциклом їхати просто так , а потрібно зверху дахом прикривати (( Як може промокнути звичайний електричний кабель я ніяк в голову не можу втовкмачити , бо у мене між двома будинками вже більше десяти років незмінно лежить тридцятиметровий "одесакабель" 2Х4.5 до якого я індукційну плиту підключив і ніяк не промокне ((
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04.01.2022 22:57 Ответить
Пьющая семья генератор не покупает...
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04.01.2022 21:20 Ответить
На фото к генератору ничего не подключено, обе розетки закрыты крышками. Мусора фантазируют что бы не заниматься делом, денег не с кого взять, лень время тратить.
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04.01.2022 22:12 Ответить
Никаких вопросов к властям быть не может. Этот жилмассив я знаю уже лет 40, электричество там есть везде. Если стоит генератор значит была более серьезная проблема с электричеством, например поломка трансформатора или кто то завалил столб. Генератор стоит столько же, сколько стоит новое подключение к электросети, так что там проблема в чем то другом и нам она не известна.
Как то не верится что генератор работал всю ночь и они задохнулись. Во первых работа генератора с расходом в 2 литра бензина в час когда все спят безцельна и это дорого по деньгам. А во вторых генератором не обогреваться, это ещё дороже по бензину чем обыкновенная печка на дровах.
Просто полиция обо что ногой споткнулась то причиной и назвала.

Нам не известны обстоятельства что бы мы по сообщение могли сделать вывод.
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05.01.2022 06:32 Ответить
Вопрос в другом, почему работал генератор? Почему не было электроэнергии?
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05.01.2022 10:37 Ответить
Козел,усіх повбивав. Продвинутий
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04.01.2022 20:29 Ответить
Не козел,а дурак. Судя по всему, чел был вполне нормальный (взял детей под опеку, имел деньги и на генератор и на топливо). Но ступил, а как говорится "простота хуже воровства"
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04.01.2022 20:34 Ответить
Сучити, рученятами не означає,,: мати мізки
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04.01.2022 20:39 Ответить
А козлом еще называют самопальный электрообогреватель.
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04.01.2022 21:09 Ответить
нет пределу человечесского безумия.
ну вот как????
жалко до ужаса.
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04.01.2022 20:31 Ответить
який жах.... 5 чоловік загинуло....троє маненьких діточок((
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04.01.2022 20:31 Ответить
Еххх. А якби мав якісну освіту і на рефлексах прорахував скільки часу є перш чим чадний газ наповнить приміщення даного об'єму то цього б не сталось.
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04.01.2022 20:38 Ответить
Чадному газу (СО) непотрібно заповнювати все приміщення! Достатньо того, що б він попадав в легені людини! І все! Артеріальна кров наповнена киснем по саму зав"язку, а людина задихається, тому що кисень (оксигемоглобін) не попадає в тканини організму, бо там вже є карбоксигемоглобін. Утопленням на суші колись це називалось...
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04.01.2022 20:50 Ответить
Когда есть "якісна освіта" то бензо/дизель генератор в доме не ставят вообще, там нечего "рахувати".
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04.01.2022 22:16 Ответить
Якісна освіта на жаль ніколи не впливає на успішність. Навчити масово всіх бути успішними не вийде бо фізика.
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05.01.2022 20:03 Ответить
Беспечность.Смерть не мучительная,тихая.У нас при совке Инженер по ТБ с семьей угорел от газовой плиты.
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04.01.2022 20:51 Ответить
Можно угореть от обычной газовой плиты?
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04.01.2022 21:15 Ответить
Только при наличии кухонной вытяжки вставленной в вентиляционный стоят.
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04.01.2022 21:28 Ответить
Сушили детские пеленки над плитой.Пожара почти не было .,истлели пеленки.
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04.01.2022 21:47 Ответить
Да, причем достаточно не работающей по любой причине вентиляции. А причиной бывают даже погодные условия.
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04.01.2022 22:27 Ответить
Я в этом не шарю, но где то по телеку видел, там говорилось что при горении той газовоздушной смеси(или как то по другому, точно не помню) которая поступает в домашние газовые плиты, не может выработаться то количество отравы, что бы протянуть ноги. Башка может якобы поболеть, если с вентиляцией проблемы, но не умереть.
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04.01.2022 22:37 Ответить
Так людина ж написала що над плитою висіли пелюшки які почали тліти , ось чадний газ і з"явився ((
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04.01.2022 23:04 Ответить
Телевизор - зло, убивающее само по себе. Одна конфорка при старых не заклеенных окнах со щелями это одно. А четыре конфорки при герметичных пластиковых окнах в сырую пасмурную погоду зимой это совсем другое. Причем дискомфорта, особенно во сне не будет никакого.
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04.01.2022 23:17 Ответить
Жизнь иногда не прощает ошибок. Надеясь на "авось", можно расплатиться жизнью. Одно дело когда только своей,но когда другими... Глупо до чертиков.
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04.01.2022 20:52 Ответить
Исчез чел и 3 дня нет,тогда начинають шукать...Совдеп долбаный...
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04.01.2022 20:55 Ответить
Я так понимаю он оставил генератор включенным на ночь, а старушка мать до его приезда топила себе свою печку потихоньку и жила бы еще много лет.
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04.01.2022 20:57 Ответить
Ужасная трагедия, не стоит никого ругать и осуждать, возможно поломка произошла или еще что то. Жаль детей , жаль людей...
Были мысли тепловой генератор взять, на случаи отключения отопления, надо десять раз подумать какой имено и как его использовать.
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04.01.2022 21:55 Ответить
Еще недавно в Сссре позвонить из больницы матери или отцу концлагерь сраный... было категорически запрещено
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04.01.2022 21:02 Ответить
А ничего что там обычно был 1 телефон на отделение, потому и запрещалось его занимать, впрочем ближе к ночи всегда можно было договорится.
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04.01.2022 21:13 Ответить
А почему генератор? Куда делось электричество в доме?
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04.01.2022 21:02 Ответить
ты ТП...?
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04.01.2022 21:06 Ответить
А то не ла-ла-ла?
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04.01.2022 21:13 Ответить
нет - та идейная...!)
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04.01.2022 21:14 Ответить
даже та ТД не промахнулась бы с ответом - а мне бы она точно зассала бы ответить...!
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04.01.2022 21:16 Ответить
а шо не так?
друга репліка зверху - може ремонт був.
а то я не знаю - навіщо ше би було тарахтілку та ще й в хаті включати
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04.01.2022 21:16 Ответить
ты у цибули спроси - какие у неё мысли по поводу генератора...!
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04.01.2022 21:18 Ответить
А у тебя какие? Походу не знаешь что такое генератор, а туда же.
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04.01.2022 21:27 Ответить
ты вшивый "фриц" знаешь - а мы не знаем...(((
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04.01.2022 21:30 Ответить
он просто спросил чего генератор работал, где электричество - я вот тоже недоумеваю - 5 чел погибли - никто не мог подежурить хотя бы - и да, они что там - в каком состоянии были раз под 100 децибел тарахтения уснули или как?
понятно шо Лук удивился такому случаю.
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04.01.2022 21:28 Ответить
что тебе "фриц" на это ответил...?
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04.01.2022 21:31 Ответить
прислал ящик "Баварского", а вам?
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04.01.2022 21:38 Ответить
тогда не сцы - просто садись на бутылку...!
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04.01.2022 21:44 Ответить
ты свиноцабака что так возбудился...?
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04.01.2022 23:00 Ответить
Это интернетный "воин". Ему человеческие аргументы не осилить. Обычно они так самоутверждаются, бо в жизни они опущенные окружающими (не одобряю, конечно). Вот и пишут в интернете- "геройствуют", т.к. знают, что в реальной жизни они молчат всегда в тряпочку и посмотреть косо боятся, не то, что рот открыть.
Этих лошков лучше не кормить ответами.
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04.01.2022 21:40 Ответить
но вроде никогда так не говорил этот парень.
может у вас с ним срач, а я вот подвергся оскорблению на ровном месте.
ну шо уж тут уж.
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04.01.2022 21:47 Ответить
Не, первый раз этот ник вижу.
И уже можно сказать- великого в нём, только уровень собственной дурости.
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04.01.2022 21:50 Ответить
коли з"являється СО - чергові вимикаються першими ((
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04.01.2022 23:07 Ответить
ну так мона одного подальше от второго - если первый упал, то второй - визжит.
и ваще - чо, нету датчиков? да шоб погромче сирена была.
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06.01.2022 12:19 Ответить
Не знаю про датчики СО (( сигналізатори загазованості звичайно що є , не знаю просто чи реагують вони на СО (( проблема в іншому - у конкретній ситуації ніякі б датчики не допомогли - люди ввімкнули генератор у порушення усіх існуючих правил безпеки ((
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06.01.2022 12:22 Ответить
"тп" це скорочення обрАзи.... ну пошукай - "тп, Луркмор"
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04.01.2022 21:18 Ответить
R.I.P.
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04.01.2022 21:15 Ответить
Админ, закройте комменты , пожалуйста .А то тут уже некоторые срач разводят .
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04.01.2022 21:46 Ответить
Опять отключения света.
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04.01.2022 22:45 Ответить
удушення чадним газом від паливного генератора Джерело:
Пердоводчик переперди текст нормально....
========
Я например сначала подумал, что газогенераторная установка в доме, где на угарном газе работает двигатель внутреннего сгорания...
там да если утечка пожно таки травонуться продуктами пиролиза древесины
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04.01.2022 23:10 Ответить
И ОПЯТЬ ВИНОВАТ ПУТИН СО СВОИМИ ГАЗОВЫМИ ВОЙНАМИ !!! ГЛАВНОЕ НЕ ПРОЩАТЬ ЕМУ И ЕГО БЛИЗКИМ ЭТО !!!
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05.01.2022 03:29 Ответить
 
 