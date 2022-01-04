Тела двух взрослых и трех малолетних детей обнаружены в дачном доме в Одесской области, - Нацполиция. ФОТО
41-летнего мужчину, трех малолетних детей в возрасте 5, 7 и 9 лет и их 71-летнюю бабушку обнаружили без признаков жизни в дачном доме в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
В полицию сегодня в пять часов вечера обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь.
На месте происшествия работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.
Предварительно событие квалифицировано по ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Тела умерших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после выводов которой в производстве будет определена окончательная правовая квалификация.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вот почему не было электричества уже вопрос властям
Кроме того вы очевидно слабо понимаете опасность сочетания вода+электричество (фанера тут слабо помогает). Обычный ПВХ кабель промокает на раз-два (нужен или в резиновой изоляции или ВВГ)
Как то не верится что генератор работал всю ночь и они задохнулись. Во первых работа генератора с расходом в 2 литра бензина в час когда все спят безцельна и это дорого по деньгам. А во вторых генератором не обогреваться, это ещё дороже по бензину чем обыкновенная печка на дровах.
Просто полиция обо что ногой споткнулась то причиной и назвала.
Нам не известны обстоятельства что бы мы по сообщение могли сделать вывод.
ну вот как????
жалко до ужаса.
Были мысли тепловой генератор взять, на случаи отключения отопления, надо десять раз подумать какой имено и как его использовать.
друга репліка зверху - може ремонт був.
а то я не знаю - навіщо ше би було тарахтілку та ще й в хаті включати
понятно шо Лук удивился такому случаю.
Этих лошков лучше не кормить ответами.
может у вас с ним срач, а я вот подвергся оскорблению на ровном месте.
ну шо уж тут уж.
И уже можно сказать- великого в нём, только уровень собственной дурости.
и ваще - чо, нету датчиков? да шоб погромче сирена была.
Пердоводчик переперди текст нормально....
========
Я например сначала подумал, что газогенераторная установка в доме, где на угарном газе работает двигатель внутреннего сгорания...
там да если утечка пожно таки травонуться продуктами пиролиза древесины