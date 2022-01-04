Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетят Украину в феврале, - МИД

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии планируют совершить совместный визит в Украину в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

О визите стало известно по итогам телефонного разговора главы ведомства Дмитрия Кулебы с чешским коллегой Яном Липавским. Переговоры затронули, в частности, позиции Киева и Праги по поводу российской агрессии накануне контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Россией.

"Ян Липовский подтвердил, что Чехия остается надежным другом Украины и твердо стоит на стороне украинского народа в его борьбе за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Министры договорились о общих шагах по сдерживанию России от дальнейшей агрессии", – говорится в сообщении.

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Также Липавский, страна которого будет председательствовать в Европейском Союзе во второй половине 2022, назвал одним из приоритетов Чехии европейскую интеграцию Украины.

"Стороны также договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который они планируют осуществить в феврале по приглашению министра иностранных дел Украины", - сообщила пресс-служба МИД.