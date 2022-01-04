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Зеленский постоянно вспоминает Порошенко - значит, он его боится, - Рахманин о деле экс-президента

Зеленский постоянно вспоминает Порошенко - значит, он его боится, - Рахманин о деле экс-президента

Президент Владимир Зеленский преследует Петра Порошенко по личным причинам, а также из-за роста рейтингов политической силы последнего - "Европейской солидарности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил известный журналист, народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью изданию LB.ua.

По его мнению, Зеленский так и остался кандидатом в президенты и до сих пор не осознал себя главой государства.

"Думаю, его смутило, что рейтинги Порошенко и партии "Европейская солидарность" постепенно подрастают. И, скажем так, появился фундамент для того, чтобы в следующем году произошло определенное падение рейтинга Владимира Александровича Зеленского. Поэтому ему необходимо разрушить образ Порошенко, который у достаточно большого количества избирателей ассоциируется с защитой государства, с национальной безопасностью", – указал Рахманин.

В условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну, отметил нардеп. И это вызывает раздражение у действующей власти, считает Рахманин.

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По мнению Рахманина, партия Порошенко не была "партией войны" и он сам не был президентом войны, "но чем больше в СМИ говорят о перспективах широкомасштабного вторжения или эскалации военных действий, тем больше шансы Порошенко дальше расти в рейтинге".

"Потому что Зеленский не ассоциируется у избирателей с президентом-защитником. На этом поле, на этом фоне – он Порошенко проигрывает... Чтобы разрушить этот образ, который сложился у определенной части избирателей, ему нужен был какой-то яркий ход. Например, обвинить прежнего президента в государственной измене и содействии террористам. Зеленский, по всей видимости, считает это мощным шагом", - добавил нардеп.

Также читайте: Подозрение Порошенко свидетельствует об очевидном политическом преследовании Зеленским оппонента. Это станет щедрым подарком государству-агрессору, - Инициативная группа "Первого декабря"

Что касается обвинения Порошенко в государственной измене, то парламентарий считает, что доказать факт государственной измены в суде очень сложно:

"Даже когда речь идет о людях, относительно которых нет никакого сомнения в том, что они предатели. Потому что доказывание умысла, доказывание фактов совершения государственной измены – это невероятно сложный процесс", – указал он.

Рахманин не сомневается, что Порошенко вернется в Украину после зарубежных визитов. Также считает маловероятным, что серьезно будет поднят вопрос ареста политика. Убежден, что вся деятельность Офиса генпрокурора согласна с Банковой: "Домашний арест, электронный браслет – вряд ли такая санкция появилась без прямого согласия или прямого указания президента... Вряд ли Офис генерального прокурора сделал бы это без согласия с президентом".

Как считает Рахманин, самим Зеленским в этой истории руководят личные мотивы.

"К большому сожалению, он в большинстве своем остался тем же кандидатом в президенты, а не президентом, который несет ответственность, который не может себе позволить определенные вещи. Он немного повзрослел, но недостаточно вырос. Он слишком закомплексован, простите на слове, для человека, который занимает в такое сложное время в такой сложной стране такую ​​сложную должность. Когда человек, который во время пресс-марафона -надцать раз повторил, что он президент - это значит, что у него комплекс, что он внутри себя сам еще не верит, не осознает того, что он полноценный, полноправный президент. И от этого комплекса стоит избавляться, пока не поздно, потому что от решений президента зависит судьба государства… Человек постоянно вспоминает Порошенко – это значит, что он его боится. Все еще. Хотя он уже президент, не Порошенко", – отметил он.

Автор: 

Порошенко Петр (19598) государственная измена (1538) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+41
Порошенко йде!

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04.01.2022 20:48
+39
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04.01.2022 20:56
+33
Бо воно сцікун.
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04.01.2022 20:44
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армия упала,а петро помог и она встала .
а недоумок зеленый президентское удостоверение уронил
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04.01.2022 22:07 Ответить
Солдат не "петин", а солдат президентського полку Збройних сил України. А от на інавгурації впало посвідчення саме зеленського і підняв його хтось інший.
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU
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05.01.2022 00:25 Ответить
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04.01.2022 21:52 Ответить
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04.01.2022 21:54 Ответить
Або не Байден, а народ України, лякає Зе-вилупка. Бо осторонь, я особисто, стояти і дивитись на це не буду!
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04.01.2022 22:05 Ответить
методами ізгнання Януковича працювати будемо? Вдвох нам не зробити це.
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05.01.2022 15:57 Ответить
Звісно, будемо!
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06.01.2022 14:26 Ответить
73% идиотов найдутся и в Казахстане....
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04.01.2022 21:54 Ответить
то все було дуже давно спрогназовано. Шкода, що і в Казахстані люди не бачать очевидні речі.

Де сховатись - не зрозуміло.
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05.01.2022 15:45 Ответить
Рахманіна можна зрозуміти. Їх кулко було створено на бабки Міші Фрідмана, спочатку був спокій, але Міша втрапив під санкції, ясна річ, про гроші вже не йдеться. "Я їду до тебе" пішов першим, а за ним Рахманін і кулко розпалось, Девчата почали строїти глазки Ермаку, лідерша забрала сармак. Фініта ля комедія, і рахманіну можна пофілософвствувати о вечном - о борьбе противоположностей.
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04.01.2022 21:58 Ответить
Украина догонит Польшу 100 тонн,лет через 50.... главное выбрать Голобородьку за 8 гривен...
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04.01.2022 21:59 Ответить
Настільки люди отупішали, що не зрозуміли образ Голобородька, який їм навязали..Українці, викиньте ТБ і більше ніколи не купуйте. ЦЕ загрожує вашому життю.

Краще Скумбрії по 8 накупіть та гречі по 20)))
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05.01.2022 15:44 Ответить
Кардинал Ришелье в Украине Леонид Данилыч...
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04.01.2022 22:02 Ответить
Леонид Данилыч в Украине штопаный гандон, а не Ришелье
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04.01.2022 23:44 Ответить
Ответь себе на вопрос - Ришелье отдал бы Англии все Ядерное оружие в обмен на бумажку?
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04.01.2022 23:45 Ответить
Порошенко завжди згадує Зеленського - це означає, що він його боїться.
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04.01.2022 22:02 Ответить
Це чергова брехня від ботів Подоляка!
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04.01.2022 22:03 Ответить
Коли у Єрмака усвідомили, що рейтинги Зеленського нічим не врятуєш, Подоляк на арену шапіто випустив потрійні сили масовок та зелеботів .
Але і це не врятує найвеличнішого, бо його боти таки ж саме бездари, як і вся гопницька зграя режиму буратіна.
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04.01.2022 22:10 Ответить
так це видно одразу, що людина прийшла сюди топити за того, їто йому платить. Таких упоротих немає, хто буде дупу лизати просто так. Мені шкода тих, хто на це ведеться. Критичне мислення повністю відсутнє. Бовдури всюди.
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05.01.2022 15:41 Ответить
Вообще-то для оппозиции упоминать критикуя власть - нормально. А с какой целью Скоморох постоянно ни к месту упоминает Порошенко? Серет, сцыкло, да?))
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04.01.2022 22:34 Ответить
Він не може пробачити Пороху заборону сраних "Скотів". Це його образа, бо це ж його " шедевральна творчість", його "детище"!!! Ну, і як тут багато хто тут знаю, преЗЕдент - пакісна, самозакохана тваринка, ображена на весь світ через свою малорослість, і мабуть малоросіянство!
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04.01.2022 22:03 Ответить
Ха! На расєє вже невдоволені,що на найпоширеніших каналах крутять "скотів",утримуючи Зе на зарплаті!
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04.01.2022 22:11 Ответить
Кацапи звикли жрати лайно від Скабеєвой, Кісільова чи Соловьова. Мені їх не шкода. Такий шлак, як "Скоти" для них мабуть буде, як "конфєтка"!
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04.01.2022 22:20 Ответить
А хто зможе Пороху пробачити продаж цукерочек від Рошен в РФ??? Чи це типу норма?

Хтось колись просто всміхався Путіну і зашкварили максимально, а хтось до сих пір співпрацює і це в порядку речей.
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05.01.2022 15:42 Ответить
Знову стара пісня про "ліпецкую фабріку"? Хтось на це ще ведеться? Вона була заарештована, відразу після того як Порошенко став президентом України!
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06.01.2022 14:28 Ответить
Як був клоуном,так ним і залишився.
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04.01.2022 22:07 Ответить
Оно боиться не столько Порошенко,сколько не избрания на второй срок!
Даже до него дошло,что его из кресла президента перевезут (возможно даже кортежем) в СИЗО.
Если доживет конечно. Основная задача Порошенко и порохоботов сохранить жизнь янелоха,чтоб он запел на следствии как Шаляпин.
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04.01.2022 22:08 Ответить
саме тому він йде за звичним планом. Такий план ми вже бачили неоднарозово. Кожен політик-сикло робить одне й те саме. Люди отямтесь. Ви обрали чергового клоуна, котрий здатен лише на оману та режисуру власного драматичного серіалу.
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05.01.2022 15:34 Ответить
Так съезди к Пете и сообщи ему свою благое открытие. Может тогда он возвратится в Украину в постиранных брюках.
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04.01.2022 22:12 Ответить
ЗЄбіле ти скільки вже ників/портків під цією новиною поміняв?
Новий Рік позаду, президент Порошенко повернеться аж після Різдва. Жодного смислу у твоїх словах не залишилось.
До того ж, світові лідери вже вийдуть із різдвяних канікул, тому будь-які рухи в означеному напрямку - і у Зеленського в перші ж хвилини телефон буде гарячим від дзвінків. Воно йому треба?
Хайпанути поки Байден сидів за святковим столом не вийшло...
А окрім хайпу для таких ЗЄдебілів як ти у цій підозрі нічого реального і не було. Не дарма ж на 200% свій прокурор не стала її підписувати сама.
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04.01.2022 22:47 Ответить
І боїться, і заздрить, і відчуває себе абсолютною нікчемою на його фоні. Він знає, що негідний булави.
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04.01.2022 22:12 Ответить
Поганий той зЕлох, який не мріє стати Порошенко!
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04.01.2022 22:56 Ответить
ви вихваляєте Порошенко, але і він щей той "мисливець" за грошима. Скільки він заробив на загиблих солдатах в зоні АТО. Нічого не закінчив , що обіцяв. І залишив колезі продовжувати.

В топку таких політиків. Ми - українці, заслуговуємо на Гаранта, який любить Україну.
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05.01.2022 15:37 Ответить
В условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну, отметил нардеп. И Источник:

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04.01.2022 22:39 Ответить
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04.01.2022 22:43 Ответить
Порошенко политический труп, кто же его бояться будет?
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04.01.2022 22:44 Ответить
знов ти?
Дитя совка з вивернутими мізками...
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04.01.2022 22:48 Ответить
Опять всё перепутал, сколько раз тебе говорили "зЕлох - политический труп!", а не Порох!!!
Лишняя хромосома, однако...
PS: Оно (зЕлох) и родилось мёртворождённым, оживить не удалось...
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04.01.2022 23:04 Ответить
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04.01.2022 22:53 Ответить
оце найбільше вбиває, коли звинувачують всіх, окрім Зеленського.

То Порох винуват, то Тимошенко. Люди, отямтесь! ВИ за Україну чи проти?
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05.01.2022 15:11 Ответить
импотентный в голос как будто мы не знаем
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04.01.2022 22:54 Ответить
а ви знаєте, що у гімнюка навіть собаку звати Петя??? ну не придурок!!!
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04.01.2022 23:20 Ответить
Будем надеяться что эта собака отгрызет ему то, чем он на рояле играл
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04.01.2022 23:47 Ответить
цікаво, він собаку так назвав вже під час каденції???

А шиншила Юля?)))
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05.01.2022 15:16 Ответить
"Так бздить - аж вссикається!" (с) Класик
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04.01.2022 23:35 Ответить
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04.01.2022 23:38 Ответить
Зто объявление больше на некролог смахивает
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04.01.2022 23:50 Ответить
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05.01.2022 00:00 Ответить
нашому народу ще далеко до євреїв. Наші ведуться на будь-що з екранів ТБ, але ніколи не перевіряють факти, не мислять критчино, не аналізують. Саме тому до влади прийшла не Тимошенко - професіонал, а Зеленський - популіст.
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05.01.2022 11:45 Ответить
тимошонка-капительман не поппулистка, а профессионал???? Ну-ну...
Видимо поэтому Пинзеник уволился из уряду тимошонки в ужасе до чего она довела страну за полтора года со словами:"В Україні ситуація - найгірша в світі"! А вона запретила ему об этом говорить, чтобы не пугать свой зачарованный пенсионный лохторат)))
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/27/179040/ "Країна у небезпеці". Секретна доповідна міністра фінансів на ім'я Тимошенко | Економічна правда
Разница между воной и зечмом только в том, что она умная,хитрая,опытная аферистка и интриганка, а оно начинающее, ленивое и тупое...
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05.01.2022 20:40 Ответить
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05.01.2022 00:01 Ответить
за 2 роки праавління ще ніхто його не перевершив по обсягу корупції та брехні. Все , на що він здатний - це продаж України Америці. Тоді і потанцюємо.
Спасінням може бути лише Тимошенко.
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05.01.2022 11:43 Ответить
в.а.зеленский - ВОР. ВОР украл у меня годы жизни пока президентствовала
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05.01.2022 02:22 Ответить
він не у вас особисто украв, він украв в українського народу, в України, яки держави. Але ми самі це допустили. Хоч я і не голосував, але ніяк і не вплинув на те, щоб люди не голосували( мені шкода, що наше життя вирішує наркоман.
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05.01.2022 11:42 Ответить
Люди, які вважають Порошенка ефективним захисником України, мають коротку пам'ять:

1. Порошенко не зміг організувати захист Донецька і Луганська (та інших міст в окупованій нині зоні) у той час, коли ці території ще не були під значно більшим контролем окупантів, як зараз. Тоді процес окупації ще тільки тривав, але... Порошенко не зміг організувати захист.

2. Коли Росія проголосила, що вона забирає собі Азовське море (окупувала його), а потім відповідними діями показала, що може захопити будь-які кораблі в Азовському морі, Керченській протоці чи навіть у Чорному морі, то Порошенко та його адміністрація майже нічим не змогли протидіяти цим злочинам РФ. Так, юридично у світі ці дії були визнані протиправними, особливо, захоплення в полон військових моряків і кораблів, але після цих юридичних висновків моряки так і залишились в тюрмі, доки їх не обміняли на полонених російських злочинців ( не адміністрація Зеленського цей обмін отримала від Путіна? ).

3. Порошенко майже весь час замість того, щоби щось Україна сама робила, ходив тільки і повторював мантри:
3.1. "Альтернативи "мінським домовленостям" немає." (кінець цитати)
3.2. Ми намагаємось розв'язати цю ситуацію за допомогою дипломатії. Наші західні партнери нас підтримують. Воєнного розв'язання цієї проблеми немає.

Якраз в тому і є одна з найбільших помилок Зеленського, що він вирішив продовжувати робити те, що робив Порошенко, - розділ 3 в попередньому абзаці.
У 2021 році Зеленський "забув" і припинив повторювати мантру Путіна-Порошенка № 3.1, але після поїздки до США Єрмака 10.11.2021 адміністрація Зеленського (вочевидь, якимось чином піддавшись впливу брехливої адміністрації Байдена) знову повернулась до путінського гівна № 3.1 (і іноді № 3.2 та № 3).
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05.01.2022 03:34 Ответить
за то, ваш сопля - самолеты летять ,будем всех бомбить. А если бы еще одну дорожку
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05.01.2022 07:17 Ответить
очередной высер бота от подоляка. может и раши.
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05.01.2022 08:03 Ответить
Підозра ДБР Порошенку - це ідіотизм. Якщо ДБР вважає російську окупацію протиправною, то нехай підозри висуває в першу чергу окупантам, терористам... Путіну, наприклад. А краще, нехай озброєні чоловіки із ДБР звільнять окуповані території і таким чином відновлять законний порядок там і захистять права громадян України.

За тією ж "логікою", точніше, схемою, яку ДБР взяли за основу підозри Порошенку, виходить (її логічним наслідком є), що таку ж підозру і звинувачення у злочині "фінансування терористів" ДБР висуває також і всім громадянам України, які залишилися заручниками в окупованих зонах (яких держава Україна не змогла захистити, а вони не виїхали зі свого дому), оскільки їхня життєдіяльність з необхідністю включає в себе економічну діяльність (заробляння грошей собі на продовження життя), з якої терористи-окупанти збирають собі данину.

А якщо подумати ще трішки далі, то з'ясовується, що генії з ДБР заново "зробили відкриття" про те, що будь-яка жертва пограбування або рекету (яка віддає гроші злочинцям, щоб її не вбили) таким чином фінансує грабіжників або рекетирів, тобто, злочинців...

І ще отаке:
Всі платники податків в Україні, за цією "логікою" ДБР, фінансують (спонсорують) терористів, тому що вони платять податки в бюджет, а з бюджета уряд фінансує ДБР
(оскільки ДБР займається залякуванням, тобто, терором).
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05.01.2022 03:56 Ответить
Це коментар якогось політолога, а не народного депутата. Чи "Голос" уже повністю пропав?
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05.01.2022 05:23 Ответить
ну во первых- депутат он пинчука, поддерживает сдристнувшего как и их сдристнувший шеф вакарчук, короче не партия, а дристня
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05.01.2022 05:43 Ответить
оно сдристнуло, а его бояться?
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05.01.2022 05:41 Ответить
оно повернеться. Але пускати його до влади не можна, ні в якому разі. Війна в такому разі ніколи не закінчеться.
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05.01.2022 11:16 Ответить
ИЛИ НЕ ХОЧЕТ ПУСКАТЬ К КОРЫТУ !)
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05.01.2022 05:45 Ответить
так він нікого до корита пускати не хоче. Але дати йому другий термін ми не можемо.
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05.01.2022 11:11 Ответить
А хто знає де зараз пашинський. Той що "У меня бабок больше, чем в бюджете вашей йоаной страны"?
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05.01.2022 07:33 Ответить
"зруйнувати образ Порошенка"

краще і не скажеш
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05.01.2022 08:01 Ответить
А то ми не здогадались, що Зе просто боїться конкуренції. Колись так само конкуренції боявся Ющенко та Янукович, та після того Тимошенко відправили до вязниці. Сценарій один й той же, постійно повторюється. Вже б щось новеньке придумали. Чи нащо вигадувати велосипед?
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05.01.2022 10:32 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/4126 Адміністрація Байдена захищає Порошенка від політичних переслідувань Зеленського .
Про це свідчать панічні дії української влади і ручних силовиків щодо п'ятого президента в останній тиждень. Дивіться самі:
29 грудня. Після розмови із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Зеленський несподівано відтерміновує на день засідання РНБО, де, за «інсайдами» шавок Подоляка, мали розглядати санкції проти Порошенка.
Засідання проводять 30 грудня ні словом не згадують Порошенка. Навпаки, Данілов з острахом відповідає на питання журналістів стосовно п'ятого президента.
3 січня. Через день, після розмови Зеленського з Байденом, Печерський суд несподівано повертає клопотання про запобіжний захід, який швидше всього стосується Порошенка. А Зеленський тікає у Буковель, аби там провести «консультації» зі своєю бородатою бабцею Бенею.
Чому ми певні, що відкликане клопотання по запобіжці дійсно стосується Порошенка, навіть попри спростування ДБР? Бо із 4 фігурантів сфабрикованої «вугільної справи», суд не розглядав запобіжний захід лише проти п'ятого президента. Більше того, зараз подейкують, що відкликання клопотання проти Порошенка - це ідея голови Печерського суду, який банально боїться повторити долю Портнова і поповнити своїм ім'ям «список Магнітського» із усім набором санкцій від США. Для ДБР ця новина стала справжнім шоком, зважаючи, що новопризначений директор бюро Сухачов отримав свою посаду виключно за згоду виконувати замовлення ОП щодо переслідувань Порошенка.
Тобто, після кожної розмови із представниками адміністрації Байдена, зелена влада вмикала задню у своїх маніакальних бажаннях «посадити Порошенка». А приклад санкцій проти Портнова різко скоротив число бажаючих виконувати замовлення з Банкової стосовно опозиції та її лідера.
Тому Зеленський змушений похапцем переписувати сценарій, який він так довго хотів втілити в життя.
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05.01.2022 14:44 Ответить
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