Зеленский постоянно вспоминает Порошенко - значит, он его боится, - Рахманин о деле экс-президента
Президент Владимир Зеленский преследует Петра Порошенко по личным причинам, а также из-за роста рейтингов политической силы последнего - "Европейской солидарности".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил известный журналист, народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью изданию LB.ua.
По его мнению, Зеленский так и остался кандидатом в президенты и до сих пор не осознал себя главой государства.
"Думаю, его смутило, что рейтинги Порошенко и партии "Европейская солидарность" постепенно подрастают. И, скажем так, появился фундамент для того, чтобы в следующем году произошло определенное падение рейтинга Владимира Александровича Зеленского. Поэтому ему необходимо разрушить образ Порошенко, который у достаточно большого количества избирателей ассоциируется с защитой государства, с национальной безопасностью", – указал Рахманин.
В условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну, отметил нардеп. И это вызывает раздражение у действующей власти, считает Рахманин.
По мнению Рахманина, партия Порошенко не была "партией войны" и он сам не был президентом войны, "но чем больше в СМИ говорят о перспективах широкомасштабного вторжения или эскалации военных действий, тем больше шансы Порошенко дальше расти в рейтинге".
"Потому что Зеленский не ассоциируется у избирателей с президентом-защитником. На этом поле, на этом фоне – он Порошенко проигрывает... Чтобы разрушить этот образ, который сложился у определенной части избирателей, ему нужен был какой-то яркий ход. Например, обвинить прежнего президента в государственной измене и содействии террористам. Зеленский, по всей видимости, считает это мощным шагом", - добавил нардеп.
Что касается обвинения Порошенко в государственной измене, то парламентарий считает, что доказать факт государственной измены в суде очень сложно:
"Даже когда речь идет о людях, относительно которых нет никакого сомнения в том, что они предатели. Потому что доказывание умысла, доказывание фактов совершения государственной измены – это невероятно сложный процесс", – указал он.
Рахманин не сомневается, что Порошенко вернется в Украину после зарубежных визитов. Также считает маловероятным, что серьезно будет поднят вопрос ареста политика. Убежден, что вся деятельность Офиса генпрокурора согласна с Банковой: "Домашний арест, электронный браслет – вряд ли такая санкция появилась без прямого согласия или прямого указания президента... Вряд ли Офис генерального прокурора сделал бы это без согласия с президентом".
Как считает Рахманин, самим Зеленским в этой истории руководят личные мотивы.
"К большому сожалению, он в большинстве своем остался тем же кандидатом в президенты, а не президентом, который несет ответственность, который не может себе позволить определенные вещи. Он немного повзрослел, но недостаточно вырос. Он слишком закомплексован, простите на слове, для человека, который занимает в такое сложное время в такой сложной стране такую сложную должность. Когда человек, который во время пресс-марафона -надцать раз повторил, что он президент - это значит, что у него комплекс, что он внутри себя сам еще не верит, не осознает того, что он полноценный, полноправный президент. И от этого комплекса стоит избавляться, пока не поздно, потому что от решений президента зависит судьба государства… Человек постоянно вспоминает Порошенко – это значит, что он его боится. Все еще. Хотя он уже президент, не Порошенко", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
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а недоумок зеленый президентское удостоверение уронил
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU
Де сховатись - не зрозуміло.
Краще Скумбрії по 8 накупіть та гречі по 20)))
Але і це не врятує найвеличнішого, бо його боти таки ж саме бездари, як і вся гопницька зграя режиму буратіна.
Хтось колись просто всміхався Путіну і зашкварили максимально, а хтось до сих пір співпрацює і це в порядку речей.
Даже до него дошло,что его из кресла президента перевезут (возможно даже кортежем) в СИЗО.
Если доживет конечно. Основная задача Порошенко и порохоботов сохранить жизнь янелоха,чтоб он запел на следствии как Шаляпин.
Новий Рік позаду, президент Порошенко повернеться аж після Різдва. Жодного смислу у твоїх словах не залишилось.
До того ж, світові лідери вже вийдуть із різдвяних канікул, тому будь-які рухи в означеному напрямку - і у Зеленського в перші ж хвилини телефон буде гарячим від дзвінків. Воно йому треба?
Хайпанути поки Байден сидів за святковим столом не вийшло...
А окрім хайпу для таких ЗЄдебілів як ти у цій підозрі нічого реального і не було. Не дарма ж на 200% свій прокурор не стала її підписувати сама.
В топку таких політиків. Ми - українці, заслуговуємо на Гаранта, який любить Україну.
Дитя совка з вивернутими мізками...
Лишняя хромосома, однако...
PS: Оно (зЕлох) и родилось мёртворождённым, оживить не удалось...
То Порох винуват, то Тимошенко. Люди, отямтесь! ВИ за Україну чи проти?
А шиншила Юля?)))
Видимо поэтому Пинзеник уволился из уряду тимошонки в ужасе до чего она довела страну за полтора года со словами:"В Україні ситуація - найгірша в світі"! А вона запретила ему об этом говорить, чтобы не пугать свой зачарованный пенсионный лохторат)))
https://www.epravda.com.ua/publications/2009/01/27/179040/ "Країна у небезпеці". Секретна доповідна міністра фінансів на ім'я Тимошенко | Економічна правда
Разница между воной и зечмом только в том, что она умная,хитрая,опытная аферистка и интриганка, а оно начинающее, ленивое и тупое...
Спасінням може бути лише Тимошенко.
1. Порошенко не зміг організувати захист Донецька і Луганська (та інших міст в окупованій нині зоні) у той час, коли ці території ще не були під значно більшим контролем окупантів, як зараз. Тоді процес окупації ще тільки тривав, але... Порошенко не зміг організувати захист.
2. Коли Росія проголосила, що вона забирає собі Азовське море (окупувала його), а потім відповідними діями показала, що може захопити будь-які кораблі в Азовському морі, Керченській протоці чи навіть у Чорному морі, то Порошенко та його адміністрація майже нічим не змогли протидіяти цим злочинам РФ. Так, юридично у світі ці дії були визнані протиправними, особливо, захоплення в полон військових моряків і кораблів, але після цих юридичних висновків моряки так і залишились в тюрмі, доки їх не обміняли на полонених російських злочинців ( не адміністрація Зеленського цей обмін отримала від Путіна? ).
3. Порошенко майже весь час замість того, щоби щось Україна сама робила, ходив тільки і повторював мантри:
3.1. "Альтернативи "мінським домовленостям" немає." (кінець цитати)
3.2. Ми намагаємось розв'язати цю ситуацію за допомогою дипломатії. Наші західні партнери нас підтримують. Воєнного розв'язання цієї проблеми немає.
Якраз в тому і є одна з найбільших помилок Зеленського, що він вирішив продовжувати робити те, що робив Порошенко, - розділ 3 в попередньому абзаці.
У 2021 році Зеленський "забув" і припинив повторювати мантру Путіна-Порошенка № 3.1, але після поїздки до США Єрмака 10.11.2021 адміністрація Зеленського (вочевидь, якимось чином піддавшись впливу брехливої адміністрації Байдена) знову повернулась до путінського гівна № 3.1 (і іноді № 3.2 та № 3).
За тією ж "логікою", точніше, схемою, яку ДБР взяли за основу підозри Порошенку, виходить (її логічним наслідком є), що таку ж підозру і звинувачення у злочині "фінансування терористів" ДБР висуває також і всім громадянам України, які залишилися заручниками в окупованих зонах (яких держава Україна не змогла захистити, а вони не виїхали зі свого дому), оскільки їхня життєдіяльність з необхідністю включає в себе економічну діяльність (заробляння грошей собі на продовження життя), з якої терористи-окупанти збирають собі данину.
А якщо подумати ще трішки далі, то з'ясовується, що генії з ДБР заново "зробили відкриття" про те, що будь-яка жертва пограбування або рекету (яка віддає гроші злочинцям, щоб її не вбили) таким чином фінансує грабіжників або рекетирів, тобто, злочинців...
І ще отаке:
Всі платники податків в Україні, за цією "логікою" ДБР, фінансують (спонсорують) терористів, тому що вони платять податки в бюджет, а з бюджета уряд фінансує ДБР
(оскільки ДБР займається залякуванням, тобто, терором).
краще і не скажеш
Про це свідчать панічні дії української влади і ручних силовиків щодо п'ятого президента в останній тиждень. Дивіться самі:
29 грудня. Після розмови із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Зеленський несподівано відтерміновує на день засідання РНБО, де, за «інсайдами» шавок Подоляка, мали розглядати санкції проти Порошенка.
Засідання проводять 30 грудня ні словом не згадують Порошенка. Навпаки, Данілов з острахом відповідає на питання журналістів стосовно п'ятого президента.
3 січня. Через день, після розмови Зеленського з Байденом, Печерський суд несподівано повертає клопотання про запобіжний захід, який швидше всього стосується Порошенка. А Зеленський тікає у Буковель, аби там провести «консультації» зі своєю бородатою бабцею Бенею.
Чому ми певні, що відкликане клопотання по запобіжці дійсно стосується Порошенка, навіть попри спростування ДБР? Бо із 4 фігурантів сфабрикованої «вугільної справи», суд не розглядав запобіжний захід лише проти п'ятого президента. Більше того, зараз подейкують, що відкликання клопотання проти Порошенка - це ідея голови Печерського суду, який банально боїться повторити долю Портнова і поповнити своїм ім'ям «список Магнітського» із усім набором санкцій від США. Для ДБР ця новина стала справжнім шоком, зважаючи, що новопризначений директор бюро Сухачов отримав свою посаду виключно за згоду виконувати замовлення ОП щодо переслідувань Порошенка.
Тобто, після кожної розмови із представниками адміністрації Байдена, зелена влада вмикала задню у своїх маніакальних бажаннях «посадити Порошенка». А приклад санкцій проти Портнова різко скоротив число бажаючих виконувати замовлення з Банкової стосовно опозиції та її лідера.
Тому Зеленський змушений похапцем переписувати сценарій, який він так довго хотів втілити в життя.