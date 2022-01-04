Руководитель подразделения Нацакадемии аграрных наук попался на взятке 100 тыс. грн за отчуждение земли, - прокуратура
Руководителя государственного предприятия одного из подразделений Национальной академии аграрных наук Украины разоблачили на вымогательстве и получении взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Исполняющий обязанности директора филиала госпредприятия требовал 100 тыс. грн от предпринимателя за передачу в аренду части имущественного комплекса и последующее отчуждение госимущества и земельного участка. Во время расследования задокументировано получение должностным лицом части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
После получения средств взяточник задержан на основании ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрания меры пресечения.
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Ще згадає нинішній правовий "беспрєдєл", який сам же замутив.
Тільки проти нього обвинувачення будуть зроблені професійно, і доказової бази вистачить на десяток відсидок.