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Новости Взяточники
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Руководитель подразделения Нацакадемии аграрных наук попался на взятке 100 тыс. грн за отчуждение земли, - прокуратура

Руководитель подразделения Нацакадемии аграрных наук попался на взятке 100 тыс. грн за отчуждение земли, - прокуратура

Руководителя государственного предприятия одного из подразделений Национальной академии аграрных наук Украины разоблачили на вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Исполняющий обязанности директора филиала госпредприятия требовал 100 тыс. грн от предпринимателя за передачу в аренду части имущественного комплекса и последующее отчуждение госимущества и земельного участка. Во время расследования задокументировано получение должностным лицом части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

После получения средств взяточник задержан на основании ст. 208 УПК Украины.

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В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрания меры пресечения.

Автор: 

взятка (6157) прокуратура (5010) Ивано-Франковская область (920) НААН (19)


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Років через 3-4 екс-президент ЗєторчОк буде викручуватись від судів, як вуж на пательні.
Ще згадає нинішній правовий "беспрєдєл", який сам же замутив.
Тільки проти нього обвинувачення будуть зроблені професійно, і доказової бази вистачить на десяток відсидок.
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04.01.2022 21:36 Ответить
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04.01.2022 21:40 Ответить
Земля металлом.
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04.01.2022 21:59 Ответить
 
 