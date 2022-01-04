Президент Казахстана Токаев обратился к демонстрантам: Власть не падет, но нужны взаимное доверие и диалог

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к демонстрантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он призвал "проявить благоразумие и не поддаваться на провокации".

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам (с призывом - Ред.) проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности", - сказал он.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - отметил он.

Напомним, в Казахстане третий день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Кроме этого, требования расширились – кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

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После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.

Впоследствии Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.