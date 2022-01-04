Президент Казахстана Токаев обратился к демонстрантам: Власть не падет, но нужны взаимное доверие и диалог
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к демонстрантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он призвал "проявить благоразумие и не поддаваться на провокации".
"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам (с призывом - Ред.) проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности", - сказал он.
"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - отметил он.
Напомним, в Казахстане третий день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.
Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.
Кроме этого, требования расширились – кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.
После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.
Впоследствии Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.
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уже был один такой. ставил себе памятники при жизни
Смішно дивитись на наших ідіотів - вони уже і по 4.000 долларів получають і тарифи на комуналку їм уже знизив Зеленський.
Не раби....думаю що в Римській імперії багато рабів жило краще, ніж мільйони українців живуть зараз.
Китайцы им ближе даже по разрезу глаз 😀😀
европейцы обычно на порог казахского дома не пускались и наоборот .
просто об этом мало писали
остались одни казахи . На хрена азиатам опять правительства из раши ?
где Ваша логика ?
нарешті
10 апреля
@buch10_04
·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478451538855137282 15 мин
Протесты в Казахстане практически не затронули «прорусский» север страны. В Павлодаре, Семее и Петропавловске всё спокойно.
Торг. Картина Николая Неврева. 1866 год
Ведь **** строит империю по новой ,
ХОТЯ власть Казахстана может обратится за помощью к Китаю ?
дал бы им Китай немного денег на это
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1478093607861108736 3 янв.
У КНР набув чинності закон про «сімейну освіту».
Він впроваджує стандарти виховання дитини батьками.
Якщо дитина не підпадає під стандарти Компартії КНР - каратимуть як дитину, так і батьків. Також батьки забов'язуються проходити спецнавчання про стандарти виховання дитини.
Якщо дитина грає в ігри - покарання.
Якщо робить завдання поза методичкою - покарання.
Якщо репетитори за гроші - покарання.
Фактично покарання за все, що поза регуляціями партії.
Особливо цікаво, що батьки відтепер несуть юридичну відповідальність за проступки дітей.
Порушили файєрвол - карають також батьків.
Написали правду в інтернеті - карають також батьків. І тд.
По суті, посилення колективної відповідальності.
они рванут в объятия Китая подальше от раши
там советскую власть до 80 годов не везде могли установить - бы правили баи.
кацапы получат там втрой афган или ливию