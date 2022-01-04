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Президент Казахстана Токаев обратился к демонстрантам: Власть не падет, но нужны взаимное доверие и диалог

Президент Казахстана Токаев обратился к демонстрантам: Власть не падет, но нужны взаимное доверие и диалог

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к демонстрантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он призвал "проявить благоразумие и не поддаваться на провокации".

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам (с призывом - Ред.) проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности", - сказал он.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - отметил он.

Напомним, в Казахстане третий день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ.

Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы.

Кроме этого, требования расширились – кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

Смотрите также: "Старик, уходи!", - участники массовых протестов в Казахстане требуют от бывшего президента Назарбаева уйти из политики. ВИДЕО

После чего стало известно, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.

Впоследствии Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Также власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.

Автор: 

Казахстан (781) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+13
витюшку припомнил тоже

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04.01.2022 22:07
+13
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04.01.2022 22:10
+11
А що там в Казахстані? Мишебратья збираються захищати ісконоруцкій нарот?
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04.01.2022 21:48
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гаврош-коля с рожками к автомату уже спешит к нему на помощь?
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04.01.2022 21:47 Ответить
витюшку припомнил тоже

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04.01.2022 22:07 Ответить
А що там в Казахстані? Мишебратья збираються захищати ісконоруцкій нарот?
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04.01.2022 21:48 Ответить
Хатят жить єщьо луччє!
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04.01.2022 21:49 Ответить
балувані ті казаки (казахи) - газ по 7,5 грн/літр купляти не хочуть
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04.01.2022 21:50 Ответить
Так было ж по 60 тенге , а это меньше 4 гр , при средней зарплате в 600 баксов .
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04.01.2022 21:53 Ответить
при сказке про среднюю зп
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04.01.2022 22:12 Ответить
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/kazakhstan/
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04.01.2022 22:16 Ответить
а ты мозг включи. откуда минфин Украины знает про среднюю зп в Казахстане? из официальных данных казахский властей. так это простое вранье, как и кацапские показатели
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04.01.2022 22:21 Ответить
https://inbusiness.kz/ru/news/srednyaya-zarplata-v-kazahstane-prevysila-500-dollarov https://inbusiness.kz/ru/news/srednyaya-zarplata-v-kazahstane-prevysila-500-dollarov

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04.01.2022 22:25 Ответить
ой, завтра султан скажет что у них средняя зарплата миллион долларов и ты тоже поверишь в это?
уже был один такой. ставил себе памятники при жизни
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04.01.2022 22:49 Ответить
открывай сайт аренды жилья в астане и увидишь, что 250 баксов однушка в столице. и сравни с Киевом. вот это будет реальный показатель платежеспособности. а следовательно и доходов.
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04.01.2022 22:22 Ответить
Радиостанция ББС , баба бабе сказала , да на хрена кому нужны официальные источники информации . Я тебе страшную тайну открою , на стоимость аренды жилья во многих странах не только зарплата влияет , а еще и стоимость этого жилья , кредитная политика и количество новостроек в городе , и еще куча всевозможных факторов.
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04.01.2022 22:31 Ответить
действительно. смотри свои рашка24 и первый анал. ведь они официальные
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04.01.2022 22:44 Ответить
Ты реально тупой кацапчег . Иди учи мат часть , потом приходи умничать.
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04.01.2022 22:48 Ответить
все? сдулся. есть такое понятие как паритет покупательной способности. когда одно и то же в разных местах стоит по разному из за разницы в доходах. так что не надо ля ля, тем более со взрослыми дядями
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04.01.2022 22:50 Ответить
"однушка" - зачем ты скрываешься под украинским флагом, кацап?
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04.01.2022 22:32 Ответить
не угадал, дешевый провокатор
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04.01.2022 22:48 Ответить
Мінімальна зарплата у Казахстані 99.567 USD/мес
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04.01.2022 21:56 Ответить
Вот это дно
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04.01.2022 22:00 Ответить
У нас газ дорожчий. І ніхто не виходить протестувати.
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04.01.2022 22:45 Ответить
выходи протестуй, кто тебе мешает.
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04.01.2022 22:51 Ответить
А в Україні ціни на порядок вищі, і народ мовчить- значить і далі можна їх підвищувати, народ голову вгне і далі буде мовчки платити. Оце самосвідомість в казахів, молодці!!!
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04.01.2022 21:50 Ответить
Ну у нас же путиннападэ если цены и тарифы снизят
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04.01.2022 21:58 Ответить
потому что доходы выше
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04.01.2022 22:24 Ответить
а каму ти больше завідуєш казахам ілі бєларуссам?
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04.01.2022 22:28 Ответить
"на порядок" - это в 10 раз, сэло неасфальтоване!
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04.01.2022 22:34 Ответить
+100000000000% На гроші вкрадені Коломойським в українців українцям вбили в голови, щоб вони проголосували за Зеленського, а тепер що немає сенсу протестувати.

Смішно дивитись на наших ідіотів - вони уже і по 4.000 долларів получають і тарифи на комуналку їм уже знизив Зеленський.
Не раби....думаю що в Римській імперії багато рабів жило краще, ніж мільйони українців живуть зараз.
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04.01.2022 22:49 Ответить
Власти Казахстана надо срочно вернуть цены на место . Если народ не успокоится- то станет ясно что раша пытается сделать трюк как в Белоруси .
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04.01.2022 21:50 Ответить
Не поможет , там просто Назарбаев и Ко надоели.
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04.01.2022 21:54 Ответить
Да я понимаю . Значит судьба Казахстана уже предрешена - раша рвётся отобрать газ
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04.01.2022 22:01 Ответить
Казахстан вотчина кетая. и кацапы даже рыпнуться не посмеют
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04.01.2022 22:52 Ответить
В Казахстане есть газ и это Китай может заинтересовать
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04.01.2022 22:50 Ответить
Я Казахстан немного знаю . Они сейчас с Китаем плотно завязаны. У них общая граница . Китай воспользуется ситуацией , как турки вошли в Азербайджан
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04.01.2022 23:00 Ответить
Очень Вы и не правы. Там национальные традиции всегда были сильнее советских . Потому кацапы выезжали массово из страны в развал совка , бо казахи их терпеть не могли .
Китайцы им ближе даже по разрезу глаз 😀😀
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04.01.2022 23:07 Ответить
НЕЕТЬ . И в Казахстане и в Киргизии было всегда так - если русский или русская вступают в брак с казахами или киргизами , то они вычёркивались из русского общества ( читать украинского, прибалтийского и т д)
европейцы обычно на порог казахского дома не пускались и наоборот .
просто об этом мало писали
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04.01.2022 23:21 Ответить
Оттуда уезжали все европейцы . И Вы уехали .
остались одни казахи . На хрена азиатам опять правительства из раши ?

где Ваша логика ?
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04.01.2022 23:41 Ответить
руцкие уже высказали обеспокоенность и готовы пожертвовать автозаки?
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04.01.2022 21:55 Ответить
теоретически ***** может пожертвовать белорусами, повязав их кровью казахов. понятно, абсолютно по личной инициативе бульбофюрера, который предложит свой опыт решения подобных ситуаций.
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04.01.2022 22:02 Ответить
білоруський омон буде дуже здивований теплою зустріччю казахів ! при -10 на лавочці в шкарпетках не постоїш і квіти дарувати не вийде ...
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04.01.2022 22:31 Ответить
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04.01.2022 22:10 Ответить
Вот интересно , если протестующие возьмут власть , ***** северный Казахстан оккупирует , или все же на этот раз засцит.
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04.01.2022 21:57 Ответить
Окупиовалка у ***** не выросла. Где он кацапоидов столько найдет чтобы и в сирии и в Украине и в Грузии и Приднестровье, и в Нагорном Карабахе и Венесуеле и Беларашке и еще десятках стран а теперь еще и Казахстане свои щупальцы засунуть. ***** и так пытается заключить хоть временное перемирие хоть где то чтобы освободить войска для нападения на Украину
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04.01.2022 22:01 Ответить
Ну София , правильно сказала , запасаемся попкорном.
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04.01.2022 22:34 Ответить
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04.01.2022 23:35 Ответить
Оккупирует . Хутин уже рассказывал , что такой страны Казахстан никогда не было.
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04.01.2022 22:03 Ответить
Китай может не понять....
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04.01.2022 22:04 Ответить
Запасаемся поп корном
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04.01.2022 22:05 Ответить
Так они как Крым присоединять не будут , будет теперь казахская ДыРка.
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04.01.2022 22:21 Ответить
Так для нас это только плюс , при чем громадный , все союзники ***** поймут , что любой договор с кацапами , рано или поздно станет туалетной бумагой. Ну приблизительно как у нашего Осла Конституция Украины.
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04.01.2022 22:20 Ответить
Весь час чужі серед народів де вони живуть, і очікуючі коли прийдуть "наши"
нарешті

10 апреля


@buch10_04

·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478451538855137282 15 мин



Протесты в Казахстане практически не затронули «прорусский» север страны. В Павлодаре, Семее и Петропавловске всё спокойно.

Торг. Картина Николая Неврева. 1866 год
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04.01.2022 21:58 Ответить
У Кремля открывается второй фронт.А войск -тю-тю..
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04.01.2022 22:05 Ответить
Я уверена , что раша воспользуется ситуацией.
Ведь **** строит империю по новой ,
ХОТЯ власть Казахстана может обратится за помощью к Китаю ?
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04.01.2022 22:08 Ответить
Китайцям взагалі б було непогано щось придумати, поки ядро кацапських сил на нашому кордоні - там весь Сибір неприкритий зараз...
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04.01.2022 22:36 Ответить
Согласна: вообще сейчас хорошее время подсуетиться и части рашки оторваться от неё - Приморье, Татарстан
дал бы им Китай немного денег на это
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04.01.2022 22:40 Ответить
щоб знов попасти під совок..?

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1478093607861108736 3 янв.



У КНР набув чинності закон про «сімейну освіту».
Він впроваджує стандарти виховання дитини батьками.
Якщо дитина не підпадає під стандарти Компартії КНР - каратимуть як дитину, так і батьків. Також батьки забов'язуються проходити спецнавчання про стандарти виховання дитини.
Якщо дитина грає в ігри - покарання.
Якщо робить завдання поза методичкою - покарання.
Якщо репетитори за гроші - покарання.
Фактично покарання за все, що поза регуляціями партії.
Особливо цікаво, що батьки відтепер несуть юридичну відповідальність за проступки дітей.
Порушили файєрвол - карають також батьків.
Написали правду в інтернеті - карають також батьків. І тд.
По суті, посилення колективної відповідальності.
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04.01.2022 23:13 Ответить
У меня родня живет в Киргизии и Казахстане . Я в детстве там иногдалетом отдыхала. И казахи и киргизы ( хоть там ещё масса татар и узбеков) по всему ближе к китайцам ( севера Китая) .

они рванут в объятия Китая подальше от раши
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04.01.2022 23:17 Ответить
...щоб опинитися в одних "таборах перековки" з одновірцями-уйгурами
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04.01.2022 23:24 Ответить
Но объединения там не будет. Просто Китай не допустит ввода войск раши в Казахстан . Это их зона влияния. Поймите , там казахи в Китай как к себе домой ездят - как украинцы в Польшу или Словакию
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04.01.2022 23:38 Ответить
был я в Казастане. там цивилизации три квартала образцово-показательных. все остальное дичайшая совковая нищета уровня мелитополя или лисичанска
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04.01.2022 22:25 Ответить
ну,мелитополь или лисичанск-недостижимая мечта на сызрани
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04.01.2022 22:34 Ответить
Невже це казахська революція гідності? Респект!
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04.01.2022 22:26 Ответить
Згідно з Конституцією, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 державною мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстану є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 казахська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 офіційною - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російська .
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04.01.2022 22:29 Ответить
о,уже и про извне разговор прошел .и не зря...

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04.01.2022 22:33 Ответить
чувствуется подготовка коцапов в вопросе жоп
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04.01.2022 22:46 Ответить
так треба здобрювати казахську землю кацапами , бо вона там бідненька ...
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04.01.2022 22:46 Ответить
Попали в неприятную ситуацию, не знаем, хорошо или плохо, то что происходит. С Белорусами проще было, а тут мрак.
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04.01.2022 22:37 Ответить
Казахстан - не Белорусь
там советскую власть до 80 годов не везде могли установить - бы правили баи.

кацапы получат там втрой афган или ливию
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04.01.2022 22:43 Ответить
Бабай-назарбай давно уже схемку выложил под дочурку! В президенты в смысле. Текущий парень формальный през. Но что то пробило или прошибло у народа. Скорее--да просто настохерело, на манеже--всё те же! И закипело. Может что и выйдет.
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04.01.2022 22:44 Ответить
казахи в носочках стоять не будут, зря они полицию подтягивают
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04.01.2022 22:45 Ответить
и цветочки дарить не будут- это другой менталитет. Плюс кровопролитного, исторического опыта нет(вэтом контексте). Есть опыт всегда преклонятся перед "вождями"- это да. А уж если сподобились таки на протест- держите их семеро, а результата для власти не будет. Кочевой народ- свободный, не забитый розгами.
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04.01.2022 22:51 Ответить
Казахи хотят демократии и справедливости. Им надоели диктаторские замашки несменяемой власти- вот и вся причина!
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04.01.2022 22:47 Ответить
Россияне уже дико возбудились. Мечтают что Путин введет войска типа для защиты русскоязычных. Имперский угар не шуточный.
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04.01.2022 22:48 Ответить
Токаев, твоя власть мразей точно не упадет? Или уже знаешь куда бежать?
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04.01.2022 22:52 Ответить
Всё логично, как только ***** перебросил руских свиней в казармы под границу с Украиной, хитрые Китайцы этим воспользовались и сейчас уведут Казахстан, а там и Сибирь тоже
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04.01.2022 23:23 Ответить
Які,ще,довірм й Діалоги??? Що,за сеча?
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05.01.2022 06:11 Ответить
А, що - в Казахстані державна мова уже російська? Чи до яких "соотечественников" він звертався?
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05.01.2022 12:00 Ответить
 
 