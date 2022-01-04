РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10360 посетителей онлайн
Новости
3 809 55

У вакцинированных бустерной дозой будет новый COVID-сертификат, который появится в конце января

Для тех, кто привился бустерной дозой от коронавирусной болезни, COVID-сертификат появится в конце января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

"COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. До тех пор, те, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что гражданам для того, чтобы получить новый цифровой документ, достаточно будет отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не раньше последних чисел января, и уже после самой прививки.

Читайте также: В середине января будет решение о том, как продлят срок действия ковид-сертификатов в приложении "Дія", - Кузин

"Порядок генерации сертификата ничем не будет отличаться от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа - он будет действовать 270 дней", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве пояснили, что кроме COVID-сертификата украинцы, которые вакцинировались бустерной дозой, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Этот документ можно получить по месту прививки или у семейного врача, и он, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

В Украине открыли онлайн-запись на бустерную дозу прививки COVID-19 через медицинскую электронную систему Helsi.me.

У вакцинированных бустерной дозой будет новый COVID-сертификат, который появится в конце января 01

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) сертификат (226) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Значить,ті хто отримає 3 дози,будуть дивитися на тих,хто отримав дві дози,як на неповноцінних.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:06
+14
А в згідно якого закону в громадян повинен бути смартфон та ще з встановленою Дією? )
показать весь комментарий
04.01.2022 22:32
+13
Раніше буди антиваксери, а тепер ще й будуть недоваксери.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всього буде 54 дози вакцин.Так що не переживайте.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:04 Ответить
На чому ґрунтуються ваші цифри, месьє ?
показать весь комментарий
04.01.2022 22:12 Ответить
)) наверное на чиповании. но тогда должно быть 64.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:14 Ответить
Я Нострадамус 21 століття.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:20 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 00:07 Ответить
Самодіагностику вже рекламують, невдовзі - самощеплення.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:10 Ответить
Значить,ті хто отримає 3 дози,будуть дивитися на тих,хто отримав дві дози,як на неповноцінних.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:06 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 22:08 Ответить
Відловлюватимуть їх, та здаватимуть на третю дозу.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:08 Ответить
"Война миров- Бустеры против 2ждыВаксов."
показать весь комментарий
06.01.2022 10:47 Ответить
Будет акция -" Приведи друга".:
-за "недовакса"-500гр.
-за "антивакса"-1000гр.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:11 Ответить
Випередив.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:09 Ответить
правильно - випердив
показать весь комментарий
05.01.2022 08:41 Ответить
Раніше буди антиваксери, а тепер ще й будуть недоваксери.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:27 Ответить
Ні риба, ні м'ясо. 😊
показать весь комментарий
04.01.2022 22:29 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 22:32 Ответить
Ні, в "еліти" даного ресурсу прийняте інше обзивання "ізгоїв"- "антиваксер*ни" (с), як започаткувало туалетне.
показать весь комментарий
05.01.2022 00:25 Ответить
А тыщу дадут?
показать весь комментарий
05.01.2022 02:14 Ответить
Будет предложение, от которого нельзя отказаться
показать весь комментарий
05.01.2022 09:00 Ответить
Та вигадайте нарешті щось нове! Це вже не так кумедно як раніше!
показать весь комментарий
04.01.2022 22:06 Ответить
Чого це?
показать весь комментарий
04.01.2022 22:13 Ответить
Однобоко якось! Нові, нікому не потрібні папірці, все як і раніше.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:21 Ответить
Азарт вкинули, це свіженьке.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:24 Ответить
Згоден, креатив! Навіть знаю пані що дописала нижче, щось там про манеж..., яка на це може спокуситися.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:28 Ответить
Ту ніхто не питатиме, скіки треба, стіки в неї і вол'ють.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:31 Ответить
Гатунки людей розповзлися. Тепер з двома будуть не такі й вже й першосортні. Ну, змагайтесь, хто більше, ми подивимся.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:08 Ответить
Дайош півкасаря за бустерну дозу🤕
показать весь комментарий
04.01.2022 22:09 Ответить
Ай да сертифікати!! От , жеж, сертифікати!!! Такі гарнюні сертифікати! Хоч до ср@ки прикладай!
показать весь комментарий
04.01.2022 22:09 Ответить
Ну кого-то могут погнать с работы без этих волшебных сертификатов.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:01 Ответить
По сколько денег трижды вакцинированным будут давать?
показать весь комментарий
04.01.2022 22:19 Ответить
На манєже всьо тєже!
показать весь комментарий
04.01.2022 22:21 Ответить
Как вы запанахали деятели!
показать весь комментарий
04.01.2022 22:22 Ответить
а якісь відзнаки передбачені? наприклад значок "почесний( супер, мега) вакцинатор" чи там "за 10 щеплень"?
показать весь комментарий
04.01.2022 22:23 Ответить
А хіба папірець нового зразка, котрий щоправда нічого не вартий, не відзнака?
показать весь комментарий
04.01.2022 22:25 Ответить
нє...треба щоб усі бачили, гордо, на грудях.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:27 Ответить
Правильно,надо ордена большие выдавать,чтобы все видели,на ордене шприц и надпись дурак в лаврах!
показать весь комментарий
05.01.2022 02:16 Ответить
В них відзнака - туалетний папір. Чим більше назбирають "відзнак", тим більше конституційних прав матимуть. Напевне, спеціальний роздаватимуть.
показать весь комментарий
05.01.2022 00:12 Ответить
По толщине медицинской карты будет видно сколько ты колотый
показать весь комментарий
05.01.2022 09:04 Ответить
"Герой "щеплення"".
показать весь комментарий
06.01.2022 10:56 Ответить
это покращення для тех, кто кололся чтобы с работы не выгнали
показать весь комментарий
04.01.2022 22:27 Ответить
Новый сертификат - дуракам цацка...
показать весь комментарий
04.01.2022 22:28 Ответить
А в згідно якого закону в громадян повинен бути смартфон та ще з встановленою Дією? )
показать весь комментарий
04.01.2022 22:32 Ответить
"привілейовані" вищать, що вся ця "боротьба" - законна.
Думаю, зможуть Вам відповісти: наведуть відповідний закон.
показать весь комментарий
05.01.2022 00:15 Ответить
Їм за таке "навєдєніє" не платять))
показать весь комментарий
05.01.2022 05:42 Ответить
12 главных выводов из интервью Джо Рогана и доктора Роберта Мэлоуна
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna

«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»

«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»

«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html

«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
показать весь комментарий
05.01.2022 08:06 Ответить
А остальные сертификаты аннулируются. ахахаха
С новым годом
показать весь комментарий
05.01.2022 08:09 Ответить
И выдавать этот сертификат будут в комплекте с большим черным полиэтиленовым пакетом...
показать весь комментарий
05.01.2022 09:14 Ответить
чорний пакет вертикально - 3 раза "ку"
показать весь комментарий
05.01.2022 10:03 Ответить
Та ні, чорний пакет, - горизонтально, щоб зразу ж був повний набір для "ку-ку"...
показать весь комментарий
05.01.2022 10:54 Ответить
Жёлтые штаны два раза ку
показать весь комментарий
05.01.2022 09:57 Ответить
-У тебя есть Гравицапа?
-Нет, только КЦ.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:02 Ответить
Еще вчера ты был гордым ваксером и мочил антиваксов по нету, а сегодня ты неполноценный вакс если нет бустера
Ваксов опять на....ли
показать весь комментарий
10.01.2022 15:27 Ответить
 
 