У вакцинированных бустерной дозой будет новый COVID-сертификат, который появится в конце января

Для тех, кто привился бустерной дозой от коронавирусной болезни, COVID-сертификат появится в конце января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

"COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. До тех пор, те, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что гражданам для того, чтобы получить новый цифровой документ, достаточно будет отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не раньше последних чисел января, и уже после самой прививки.

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"Порядок генерации сертификата ничем не будет отличаться от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа - он будет действовать 270 дней", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве пояснили, что кроме COVID-сертификата украинцы, которые вакцинировались бустерной дозой, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Этот документ можно получить по месту прививки или у семейного врача, и он, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

В Украине открыли онлайн-запись на бустерную дозу прививки COVID-19 через медицинскую электронную систему Helsi.me.

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me.