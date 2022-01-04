У вакцинированных бустерной дозой будет новый COVID-сертификат, который появится в конце января
Для тех, кто привился бустерной дозой от коронавирусной болезни, COVID-сертификат появится в конце января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
"COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. До тех пор, те, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации", - говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что гражданам для того, чтобы получить новый цифровой документ, достаточно будет отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не раньше последних чисел января, и уже после самой прививки.
"Порядок генерации сертификата ничем не будет отличаться от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа - он будет действовать 270 дней", - проинформировали в министерстве.
В Минздраве пояснили, что кроме COVID-сертификата украинцы, которые вакцинировались бустерной дозой, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Этот документ можно получить по месту прививки или у семейного врача, и он, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.
В Украине открыли онлайн-запись на бустерную дозу прививки COVID-19 через медицинскую электронную систему Helsi.me.
В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me.
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-за "недовакса"-500гр.
-за "антивакса"-1000гр.
Думаю, зможуть Вам відповісти: наведуть відповідний закон.
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna
«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»
«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»
«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html
«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
С новым годом
-Нет, только КЦ.
Ваксов опять на....ли