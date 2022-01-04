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Режиссер Лавренчук летел во Львов, чтобы провести вечер памяти своего учителя Виктюка

Режиссер Лавренчук летел во Львов, чтобы провести вечер памяти своего учителя Виктюка

Евгений Лавренчук был задержан в Неаполе, когда он направлялся во Львов, чтобы быть ведущим на вечере памяти Романа Виктюка.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщила племянница Романа Виктюка, заведующая литературно-драматургической частью Первого театра Екатерина Виктюк, информирует Цензор.НЕТ.

"17 декабря Женя должен был быть во Львове ведущим вечера памяти Романа Виктюка, который мы организовывали в Первом театре. Тем не менее, в этот день с самого утра он мне написал о том, что его задержали в аэропорту в Неаполе, и он не сможет прилететь. Это было единственное сообщение, без каких-либо объяснений да я и не расспрашивала", - рассказала Виктюк.

По ее словам, она давно знакома с Евгением Лавренчуком и инициировала, чтобы он стал ведущим вечера воспоминаний о великом театральном режиссере Романе Виктюке.

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"Он был учеником Романа Григорьевича и смог дополнить наш вечер своими уникальными знаниями и воспоминаниями и, конечно, своей компетентностью. Он постоянно был на связи, мы в месседжере согласовывали все рабочие моменты, концепцию вечера. Все были уверены, что он будет. Я сама узнала эту ужасную новость только вчера. Это просто шок. Первый театр направил официальное письмо в поддержку, потому что мы понимаем, что Женя - не обычное лицо, это человек театра, художественной жизни Украины со своей четкой проукраинской позицией", - добавила Виктюк.

Напомним, информация о задержании в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора Первой украинской школы театра и кино Евгения Лавренчука появилась 3 января в соцсетях. В сообщении в группе Free Eugene Lavrenchuk отмечалось, что Лавренчук был задержан 17 декабря 2021 года и что Россия требует экстрадиции украинского гражданина, обвиняя его в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ 8 лет назад. Позже МИД подтвердил эту информацию.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что задержание украинского режиссера Евгения Лавренчука в Италии свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании в качестве инструмента гибридной войны для преследований украинцев.

Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове, здесь учился в польской школе. Высшее образование Лавренчук получил в Москве – в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), который окончил в 19 лет, став самым молодым выпускником в истории учебного заведения. Одним из его педагогов был львовянин Роман Виктюк. Лавренчук стал основателем и художественным руководителем школы актерского мастерства и режиссуры и Международного театрального центра в Москве. Учредил Польский театр в Москве.

В 2014 году вернулся в Украину. Евгений Лавренчук на протяжении трех лет являлся главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Ему удавалось воплощать новаторские проекты. В разгар пандемии в 2020 году Одесский оперный театр совершил профессиональную телекиноверсию оперы – La Traviatа, за которую Лавренчука перед этим номинировали на Шевченковскую премию. Также Лавренчук стал ректором "Первой украинской школы театра и кино".

Автор: 

Виктюк Роман (12) Италия (1643) Лавренчук Евгений (8)


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Топ комментарии
+2
Так в чому його звинувачує Московія?
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04.01.2022 23:11
+1
_Евронаёмники - мерзавцы! - похищают людей для путлеровских каннибалов! Только вдумайтесь в сюда!
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04.01.2022 23:05
+1
Патриот это понятно, но были финансовые нарушения, это не понятно. И шо я должен думать? Кому должен верить на слово, неужели МУРЗЕ? Тем более не зная ни о ком из всех перечисленных.
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04.01.2022 23:10
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новая гадя, сенченко, кольченко? и где они?
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04.01.2022 22:29 Ответить
гадю, сенченко и кольченко арестовывала Италия? что с тобой?
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04.01.2022 23:23 Ответить
Ти дебіл чи звичайне косориле падло? Для чого валиш всіх в одну купу і плутаєш грішне з праведним, напускаючи туману? Чи завдання отримав?
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05.01.2022 01:25 Ответить
ну, вєла Апєксімова дядю Віктюка от фсб - а не стало Віктюка, могла і учня євойного до цугундера підвести тим само робом
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04.01.2022 22:50 Ответить
- Что читаете в последнее время?
- Роман...
- Название?
- "Виктюк"...
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04.01.2022 23:02 Ответить
А откуда он летел? Из Италии, или там была пересадка?
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04.01.2022 23:03 Ответить
Из Израйля куча прямых рейсов в Украину! За каким хером нужно лететь через Италию?
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04.01.2022 23:25 Ответить
Украина включила десятки стран, в т.ч. Израиль в красную зону, по короне, видимо, самолеты не принимаются...
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04.01.2022 23:44 Ответить
Лавренчук летел из Израиля, где он жил и работал 4 года .... выучил иврит, и ставил спектакли на иврите...
Кстати, его арестовали по запросу России к Италии, Интерпол, здесь, ни при чем...
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04.01.2022 23:38 Ответить
А если б он был гражданин Израиля..посмели бы тронуть по запросу расеюшки или нет?
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04.01.2022 23:50 Ответить
Видимо, Россия не запрашивала Израиль о выдаче Лавренчука , зная реакцию Израиля: пару лет тому, Россия арестовала гражданку Израиля в Москве, у которой была пересадка в Москве.
Арестовали ее, якобы, за наркотики (или за обойму к автомату), и дали несколько лет.
Москва получила приличный выкуп от Израиля и отпустила ее....
Кстати, информацию, о вылете сына из Израиля, через Неаполь, и аресте его, дала мать режиссера - ,,Радио Свободы,, .......
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05.01.2022 01:12 Ответить
_Евронаёмники - мерзавцы! - похищают людей для путлеровских каннибалов! Только вдумайтесь в сюда!
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04.01.2022 23:05 Ответить
объясни свой бред, и хватит бояру бухать. На тебе мой коммент и купи себе 100 грамм водяры
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04.01.2022 23:10 Ответить
Патриот это понятно, но были финансовые нарушения, это не понятно. И шо я должен думать? Кому должен верить на слово, неужели МУРЗЕ? Тем более не зная ни о ком из всех перечисленных.
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04.01.2022 23:10 Ответить
Натянуть на бабки твою кацапию - за это орден надо давать!
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04.01.2022 23:26 Ответить
Совсем запутали, как натянуть, за что орден? и главное не дают, а надо давать. Ну, так давайте, вопрос, а кто давать будет?
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04.01.2022 23:33 Ответить
Но он с 2014 года не был в рашке. Обвиняют в мошенничестве. Это что, получается, подняли документы, а он в отеле за мини-бар не расплатился? Он в Одессе работал 4 года руководителем театра. Почему письмо по месту работы не отправили, мол, найми адвоката, если сам не имеешь возможности/желания приехать?

Рашка, как всегда, мутняки крутит. Обидно, что макаронники на это, как всегда, клюют.
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05.01.2022 00:33 Ответить
Понятно, в рашке не был, но где его не выпустили? Он шо, с Одессы не мог выехать.
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05.01.2022 01:06 Ответить
Так в чому його звинувачує Московія?
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04.01.2022 23:11 Ответить
Вообще насрать в чём!
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04.01.2022 23:16 Ответить
Ща значить насрать? М06 забита москальськими фурами. Там, курва і правого ряду вже нема через тих москалів(((
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04.01.2022 23:35 Ответить
Лаврeнчук-патріот,наскрізь промозглий украінeць, закінчив польску щколу, вищу освіту отримав у москвіі, там жив і працював, вжe за часи нeзалeжності, потім оп і раптом приіхав в Украіну і нe у рідний Львів а в Одeсу, попрацював тут чотири рочки і знову чухнув з Украіни, на цeй раз вжe до Ізраілю і тeпeр тврчісттю займається там. В мeнe виникає питання, в чому патріотизм, в чому промозглість? Чому нe творив в Украіні? Чому знову втік?
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05.01.2022 03:17 Ответить
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05.01.2022 05:39 Ответить
может гей и там его понимают
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05.01.2022 05:40 Ответить
 
 