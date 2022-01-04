Режиссер Лавренчук летел во Львов, чтобы провести вечер памяти своего учителя Виктюка

Евгений Лавренчук был задержан в Неаполе, когда он направлялся во Львов, чтобы быть ведущим на вечере памяти Романа Виктюка.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщила племянница Романа Виктюка, заведующая литературно-драматургической частью Первого театра Екатерина Виктюк, информирует Цензор.НЕТ.

"17 декабря Женя должен был быть во Львове ведущим вечера памяти Романа Виктюка, который мы организовывали в Первом театре. Тем не менее, в этот день с самого утра он мне написал о том, что его задержали в аэропорту в Неаполе, и он не сможет прилететь. Это было единственное сообщение, без каких-либо объяснений да я и не расспрашивала", - рассказала Виктюк.

По ее словам, она давно знакома с Евгением Лавренчуком и инициировала, чтобы он стал ведущим вечера воспоминаний о великом театральном режиссере Романе Виктюке.

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"Он был учеником Романа Григорьевича и смог дополнить наш вечер своими уникальными знаниями и воспоминаниями и, конечно, своей компетентностью. Он постоянно был на связи, мы в месседжере согласовывали все рабочие моменты, концепцию вечера. Все были уверены, что он будет. Я сама узнала эту ужасную новость только вчера. Это просто шок. Первый театр направил официальное письмо в поддержку, потому что мы понимаем, что Женя - не обычное лицо, это человек театра, художественной жизни Украины со своей четкой проукраинской позицией", - добавила Виктюк.

Напомним, информация о задержании в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора Первой украинской школы театра и кино Евгения Лавренчука появилась 3 января в соцсетях. В сообщении в группе Free Eugene Lavrenchuk отмечалось, что Лавренчук был задержан 17 декабря 2021 года и что Россия требует экстрадиции украинского гражданина, обвиняя его в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ 8 лет назад. Позже МИД подтвердил эту информацию.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что задержание украинского режиссера Евгения Лавренчука в Италии свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании в качестве инструмента гибридной войны для преследований украинцев.

Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове, здесь учился в польской школе. Высшее образование Лавренчук получил в Москве – в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), который окончил в 19 лет, став самым молодым выпускником в истории учебного заведения. Одним из его педагогов был львовянин Роман Виктюк. Лавренчук стал основателем и художественным руководителем школы актерского мастерства и режиссуры и Международного театрального центра в Москве. Учредил Польский театр в Москве.

В 2014 году вернулся в Украину. Евгений Лавренчук на протяжении трех лет являлся главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Ему удавалось воплощать новаторские проекты. В разгар пандемии в 2020 году Одесский оперный театр совершил профессиональную телекиноверсию оперы – La Traviatа, за которую Лавренчука перед этим номинировали на Шевченковскую премию. Также Лавренчук стал ректором "Первой украинской школы театра и кино".