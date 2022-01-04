Ермак провел консультации с советниками канцлера Германии и президента Франции перед их визитом в Москву

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном перед их визитом в Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Ермака в Twitter.

"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал глава ОП.

Напомним, в Москве 6 января состоится встреча замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака с Плетнером и Бонном.

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