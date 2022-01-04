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Ермак провел консультации с советниками канцлера Германии и президента Франции перед их визитом в Москву
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном перед их визитом в Москву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Ермака в Twitter.
"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал глава ОП.
Напомним, в Москве 6 января состоится встреча замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака с Плетнером и Бонном.
Топ комментарии
+40 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий04.01.2022 23:02
+32 Василь Довганенко #437088
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+21 NonCFist
показать весь комментарий04.01.2022 23:18
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Коли Байден вставив по саму скумбрію
человек которого никто не знал до 2019 г.
и уж тем более не голосовал за него !!!
Все як ти хотів у квітні 2019 року.
Мож зєлєбобом як ти стану
може це він головной командувач а не отей клоп?
хоча у цьому випадку і дійсно - яка різниця...
казочку надобраніч почитав і нехай спить дитятко,
аби рота не розтуляло і не вагітніло.
Did I do that? - have to fix it...
Кіздзюка ЗЄторчка відпустив на санках покататися.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C НЕ Є державним службовцем
і підпорядковується безпосередньо Президентові України."
І все- таки, на якій підставі НІХТО представлює інтереси України?
голобородько - трус и предатель Украины, так и не ставший президентом..