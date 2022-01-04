Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и в "очаге" протестов Мангистауской области
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение из-за протестов в Алматы. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Vласть.
Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.
"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касим-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часа 30 минут" на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022", - говорится в указе Токаева.
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"Силовики" - то з рашистського новоязу слівце, однак...
@Dagon04790320
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https://twitter.com/Dagon04790320/status/1478406906335141888 4 ч
Мерзавец, негодяй, подонок Патрушев прилетел в Нурсултан вместе с бандой гэбэшников. Бейте насмерть этих ублюдков, пока есть у вас ваша Родина !!!
Voice of Ukraine
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1478478068943671298 16 мин
несподівано засмерділо з паРаши...
@Dialog_UA
Из-за протестов в Казахстане росСМИ заговорили о "русском" севере страны - возможен "крымский сценарий"
@Illya_Ayzin
·
https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1478475714215174148 35 мин
В Алмати йдуть справжні бої
https://twitter.com/i/status/1478475714215174148
10 апреля
@buch10_04
·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478472392649420800 50 мин
Колонны военной техники в Алматы
https://twitter.com/i/status/1478472392649420800
"
Не могу вставить ссылку на видео на ютубе.
Ну точно не белорусы
Он олигарх. Преследуемый. Но он токсичен, думаю скоро появятся другие фамилии "лидеров".(с)
А тем временем прямо сейчас слышны одиночные выстрелы казахо-кацапо-беркутни по людям.. пздц
Де це ви так довго пропадали, Порохоботи ж скучили.
Пожелаем чекисто- бандитам Падлушева полного провпла спецоперации в Казахстане.
Так вот, судя по моим многочисленным сослуживцам, я еще не знаю, кто больший националист - мы, литовцы или казахи. Но как нация они гораздо сплоченней и менее аморфны чем украинцы. Русская культура не прививается от слова вообще - язык, вера, обычаи, обряды, фольклор исключительно национальные для каждого казаха. У них есть свой "донбасс" в северных областях, но там все черно-белое: или ты русский, или казах. А не как у нас - жовто-блакытный с 256-ью оттенками триколора.
Манкурты у них были, когда власти назначались в Москве или в Петербурге - вот тогда-то и предавали своих за хотя бы черенок от булавы. Что, кстати, ох как знакомо и нам! Но Назарбаева нельзя сравнивать с Кучмой или Кравчуком - он даже при СССР был националистом и даже в те времена на всех постах везде стояли казахи, хотя у каждого за спиной маячил зам из русских. И в сложные 90-е Назарбаев сумел избежать казахского "приднестровья" или "республики крымских шахтеров".
Поэтому с национальным вопросом в Казахстане просто - несогласные или туда не ехали, или уже давно уехали. Проблема казахских властей - меньше нужно брать себе и своем клане и больше думать о благосостоянии и правах простого народа. По-нашему - проблема "кумовства" и "приближенности к офису президента". И отсутствуют типичные украинские проблемы с бюджетом, внешним и внутренним долгом, сепаратизмом и массовым космополитизмом.
Так шо нефиг москалям ловить в тех степях!