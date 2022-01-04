РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10360 посетителей онлайн
Новости
12 228 79

Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и в "очаге" протестов Мангистауской области

Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и в

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение из-за протестов в Алматы. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Vласть.

Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.

"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касим-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часа 30 минут" на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022", - говорится в указе Токаева.

Смотрите также: Силовики применяют газ и шумовые гранаты против митингующих в Казахстане. ВИДЕО

Автор: 

Казахстан (781) чрезвычайное положение (205) Токаев Касим-Жомарт (62)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Похоже что казахи таки не белорусы
показать весь комментарий
04.01.2022 23:31
+28
Dagon


@Dagon04790320

·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1478406906335141888 4 ч



Мерзавец, негодяй, подонок Патрушев прилетел в Нурсултан вместе с бандой гэбэшников. Бейте насмерть этих ублюдков, пока есть у вас ваша Родина !!!
показать весь комментарий
04.01.2022 23:27
+25
Кацапы сейчас про свой Байконур вспомнят 😀😀😀
показать весь комментарий
04.01.2022 23:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://zn.ua/ukr/WORLD/hazovi-protesti-v-kazakhstani-mitinhuvalniki-rozbivajut-i-dzhhut-politsejski-avto.html Газові протести в Казахстані - мітингувальники розбивають і палять поліцейські авто - відео
показать весь комментарий
04.01.2022 23:23 Ответить
Похоже что казахи таки не белорусы
показать весь комментарий
04.01.2022 23:31 Ответить
"В Алматы протестующие прогнали силовиков с бронетехникой!".

"Силовики" - то з рашистського новоязу слівце, однак...
показать весь комментарий
04.01.2022 23:34 Ответить
Наша школа.
показать весь комментарий
05.01.2022 01:10 Ответить
Кацапы сейчас про свой Байконур вспомнят 😀😀😀
показать весь комментарий
04.01.2022 23:26 Ответить
Если так дальше пойдет, дуля им будет, а не Байконур.
показать весь комментарий
04.01.2022 23:28 Ответить
достала власть своим бес пределом вот народ и взбунтовался
показать весь комментарий
04.01.2022 23:26 Ответить
с учётом казахских событий, ввод в бой чебурнета на парашеньке будет явно ускорен. а иначе крепосные точно "плохому научатся".
показать весь комментарий
04.01.2022 23:27 Ответить
Dagon


@Dagon04790320

·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1478406906335141888 4 ч



Мерзавец, негодяй, подонок Патрушев прилетел в Нурсултан вместе с бандой гэбэшников. Бейте насмерть этих ублюдков, пока есть у вас ваша Родина !!!
показать весь комментарий
04.01.2022 23:27 Ответить
Недели не пройдет и этот Токаев в Рашке окажется!!!
показать весь комментарий
04.01.2022 23:28 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 23:30 Ответить
Так ці погроми кацапи і влаштували, але вижу тут або дурні або тролі
показать весь комментарий
04.01.2022 23:37 Ответить
Так просто погроми не влаштуєш для цього потрібні умови, далі іскра і полум'я, і тоді вже байдуже хто там що організував.
показать весь комментарий
04.01.2022 23:47 Ответить
В любом случае Украина тактически окажется в выигрыше.
показать весь комментарий
04.01.2022 23:47 Ответить
Дурні, тролі - і серед них тільки ти сідішь на бутилкє
показать весь комментарий
05.01.2022 01:12 Ответить
Виліз кацап з анальними фантазіями-зразу спалився.
показать весь комментарий
05.01.2022 02:13 Ответить
А до ти ще "вижиш"? Скрєпу?
показать весь комментарий
05.01.2022 07:52 Ответить
Мабуть хоче відмінити вибори, як верещали тут зебіли в кінці 18 року.
показать весь комментарий
04.01.2022 23:29 Ответить
А ранком - путєн введі вайска ? Щось до того хилиться ((
показать весь комментарий
04.01.2022 23:31 Ответить
А в сказке про Али-Бабу старшего брата тоже звали Кассим...
показать весь комментарий
04.01.2022 23:32 Ответить
Тріщить по швах сруцькій Китай може втрутитись і Англія(їхні інвестиції перевершують ВВП Казахстану)
показать весь комментарий
04.01.2022 23:34 Ответить
а кто там оппозиция хотя бы?
показать весь комментарий
04.01.2022 23:39 Ответить
там опозиція на зоні. Або на цвинтарі.
показать весь комментарий
04.01.2022 23:45 Ответить
Желаем удачи вам в борьбе с бандитским режимом
показать весь комментарий
05.01.2022 08:29 Ответить
ну ну. вешайте сразу на столбах, чтобы не получилось как у на
показать весь комментарий
05.01.2022 10:01 Ответить














Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1478478068943671298 16 мин



несподівано засмерділо з паРаши...
показать весь комментарий
04.01.2022 23:43 Ответить
а лапотник все старается. идешь в военкомат, записываешься в войска, там тебе дадут саперную лопатку и идешь "освобождаешь"
показать весь комментарий
05.01.2022 10:02 Ответить
в Казахії завжди були та є родоплемінні звичаї. В часи СРСР були південний і північний роди, вони завжди так би мовити суперничали. Нурсултан з південного клану, ну і потомки кочівників завжди мутять. До смертовбивства не дійде, хоча там і приїхав "спеціаліст" в цій сфері, друг України. микола Платонович, але швидко все заспокоїться. Саджати не будуть.
показать весь комментарий
04.01.2022 23:49 Ответить
Диалог.UA


@Dialog_UA



Из-за протестов в Казахстане росСМИ заговорили о "русском" севере страны - возможен "крымский сценарий"
показать весь комментарий
04.01.2022 23:53 Ответить
Там где-то Семипалатинск 21.
показать весь комментарий
04.01.2022 23:59 Ответить
Так на територіях треба ж комусь жити. На параші цілі регіони не заселені. Далекосхідний федеральний округ займає 36,4% площі РФ, а населення округу складає всього 5% від всього населення РФ. Уявляєте масштаби безлюдних територій?
показать весь комментарий
05.01.2022 01:18 Ответить
Illya Ayzin


@Illya_Ayzin

·
https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1478475714215174148 35 мин



В Алмати йдуть справжні бої
https://twitter.com/i/status/1478475714215174148
показать весь комментарий
04.01.2022 23:53 Ответить


10 апреля


@buch10_04

·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478472392649420800 50 мин



Колонны военной техники в Алматы
https://twitter.com/i/status/1478472392649420800
показать весь комментарий
04.01.2022 23:55 Ответить
Шото на фото на дорогого Леонида Ильича сильно смахивает.
показать весь комментарий
04.01.2022 23:56 Ответить
"Казахи прогнали военных и БТРы! Разгром силовиков. Протесты в Казахстане | Митинг Алматы.
"
Не могу вставить ссылку на видео на ютубе.

Ну точно не белорусы
показать весь комментарий
05.01.2022 00:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dwRvkMQRJ08 https://www.youtube.com/watch?v=dwRvkMQRJ08

показать весь комментарий
05.01.2022 01:22 Ответить
Вот и там люди выражают свое неудовольствие, не хотят молча терпеть. Только в скрепостане терпилоиды молча затягивают пояса и прославляют плешивого сцаря стоя на коленях😁😁😁
показать весь комментарий
05.01.2022 00:24 Ответить
Эти события могут быть не такими однозначными. С постепенным отходом от власти Назарбаева и его клана, приходят к власти новые люди, более национально ориентированные. Казахстан пытается уравновесить влияние Раши связями с Китаем и Турцией, тем более что в Москве часто начали критиковать Казахстан в связи с переходом на латиницу, казахские вывески на магазинах, усиление использования казахского языка, попытки начать многовекторность. Вновь начались разговоры о том что Северный Казахстан это земли РФ и о том что Казахстан это вообще порождение Ленина и СССР ( кстати при образовании СССР был лишь автономным в составе РФ) В общем в Казахстане начали понимать ( после событий в Украине и Грузии) опасность исходящую из России,тем более что граница у них протяженная и совершенно беззащитная.. Ведь по идеям российских идеологов возрождение империи требует объединение именно РФ, Беларуси, Украины и Казахстана. Поэтому казахское новое руководство понимает что вслед за Украиной может прийти и их очередь... Понятно что в Казахстане свои трудности, вот например подорожал газ.. Но насколько это вот такое искреннее возмущение народа, а на сколько подпитанное ФСБ и агентурой Кремля, что бы продемонстрировать руководству Казахстана.. что смотрите, мы вам устроим " веселую жизнь". Произвести раскол внутри Казахстана и заставить новое руководство бояться своего народа ( как Лукашенко) и не выходить из под контроля Москвы. Вполне допускаю что эти события имеют две стороны медали. Разделяй и властвуй ни кто не отменял.
показать весь комментарий
05.01.2022 00:37 Ответить
обычная рашкованская пропаганда
показать весь комментарий
05.01.2022 10:03 Ответить
Мой постоянный читатель Иван Иванович Иванов Подможайский. ( Луку загнали таким образом в стойло Раши, теперь опять таки возможно, это попытаются сделать и с Казахстаном, Используя недовольство народа ухудшением условий жизни.. подорожанием , фальсификацией выборов и т.д.) Хотя кому это я объясняю. Это что бисер метать перед свиньей.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:40 Ответить
Печалька,Путин в раздумьях, вроде как собрался защищать русскоговорящих в Украине,а тут в Казахстане их начали обижать. На распутье дед, думает как одной жопой на два унитаза сесть. А там глядишь, и Кавказ качнется.
показать весь комментарий
05.01.2022 00:59 Ответить
Некий Мухтар *******, олигарх-банкир, живет во Франции, возглавляет оппозиционное движение "Демократический выбор Казвхстана" . Сейчас он призвал силовиков перейти на сторону народа.
Он олигарх. Преследуемый. Но он токсичен, думаю скоро появятся другие фамилии "лидеров".(с)
А тем временем прямо сейчас слышны одиночные выстрелы казахо-кацапо-беркутни по людям.. пздц
показать весь комментарий
05.01.2022 01:10 Ответить
...скорее наш дорогой друг Эрдоган решил поосманить (он еще скоро выдвинет теорию что украинцы произошли от древних турок и придёт к нам за своим...)
показать весь комментарий
05.01.2022 04:31 Ответить
В сетях распространяются слухи об отставке правительства. Скорее всего, это тактический ход, чтобы обмануть протестующих. Нельзя прекращать протест до тех пор, пока отставка правительства и диктатора Назарбаева не станет реальным фактом !!! Не позволяйте себя казахи обмануть - это фишка кацапо-пропаганды приследует только одну цель - увести людей с улиц !!!








показать весь комментарий
05.01.2022 01:15 Ответить
а то хіба не фсб ті "протести"заварило...-рускій язік новая власть казахов обідєла і т.д. мабудь там пєтя -шіколяд муйдан організовує..
показать весь комментарий
05.01.2022 01:21 Ответить
Циля! Хто вас випустив?
показать весь комментарий
05.01.2022 01:50 Ответить
Варфоломій тіко узнав що до нього гість так відразу зліг з короною,тому видать "штірліц"махнув в степи...алмансігей...
показать весь комментарий
05.01.2022 02:15 Ответить
Галаперидол не пропускайте
показать весь комментарий
05.01.2022 07:00 Ответить
Назарбай сделал для своей страны больше чем все поезиденты Украины.
показать весь комментарий
05.01.2022 02:20 Ответить
Сворвал в разы больше
показать весь комментарий
05.01.2022 06:23 Ответить
Из-за протестов в Казахстане росСМИ заговорили о "русском" севере страны - возможен "крымский сценарий"
показать весь комментарий
05.01.2022 01:20 Ответить
патамучта лллєнін создал нє токо Україну а Казахстан также
показать весь комментарий
05.01.2022 01:23 Ответить
То устаревшая информация - австрийский генштаб руку приложил. А може даже и австралийский
показать весь комментарий
05.01.2022 01:36 Ответить
та походу магазини рошен в алма-ати обіжають..
показать весь комментарий
05.01.2022 01:43 Ответить
Циля! Шоб ви сдохли, ви мине нравитесь!

Де це ви так довго пропадали, Порохоботи ж скучили.
показать весь комментарий
05.01.2022 01:48 Ответить
їдем с Лємберга шкодой на втором етаже боковиє мєста...іспитуєм нєдовольство пороховонивов..
показать весь комментарий
05.01.2022 02:06 Ответить
Чем вам доктор хаус мешает?
показать весь комментарий
05.01.2022 04:29 Ответить
Это главное, чтобы во власть не попали американцы, европейцы или русские. Иначе будет все Украина!
показать весь комментарий
05.01.2022 05:05 Ответить
Таки Казахстан, а ни Украина, Прибалтика и даже Беларусь. Что вполне логично, ведь юг Сибири казахам подарил Ленин, а Крым Украине Хрущов. А вернут "свое" глядишь народец глубинный сплотится вокруг тельца вождя, а на тразин оно актуально.
Пожелаем чекисто- бандитам Падлушева полного провпла спецоперации в Казахстане.
показать весь комментарий
05.01.2022 05:37 Ответить
Идут жесткие разгоны с применением спец.техники и средств
показать весь комментарий
05.01.2022 06:25 Ответить
Если вы с Казахстана, пишите пожалуйста что видите, какие настроения у людей, что пишут оппозиционные Сми. А то Украину накроет сегодня кацапская информ волна, на котрую традиционно поведется большинство читателей.й
показать весь комментарий
05.01.2022 08:14 Ответить
Перемены и Назарбаев как то сложно совместимы. В любом случае народу Казахстана терпения, мудрости и победы. А смелости у вас всегда хватало)
показать весь комментарий
05.01.2022 09:29 Ответить
со смены "Казахстан". у них даже методички 2014 года
показать весь комментарий
05.01.2022 10:05 Ответить
шерше ля "ихтамнет"
показать весь комментарий
05.01.2022 06:27 Ответить
многое не ясно .. нопример митингующие кричат -старик уходи (подразумевается Нурсултан Назарбаев) но по факту Назарбаев сложил полномочия еще в 2019 году и передал полномочия Токаеву ..Назарбаев что руководит госсударством нелегально и после своего ухода ?
показать весь комментарий
05.01.2022 07:34 Ответить
Мафиозный клан Назарбаева ж никуда не делся. Вот его и другие подобные кланы и надо мочить.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:55 Ответить
Протесты начались в той области Казахстана, где более всего живет казахов. А забирать буду кацапы другие области, где большинство населения русские. Понятно что для отвода глаз чекисты бучу затеяли в неожиданных регионах
показать весь комментарий
05.01.2022 08:18 Ответить
Назарбаев через свою марионетку Токаева пытается сбить волну протестов отправив в отставку формальное правительство Казахстана. Однако этот шаг не изменил ситуацию. Массовые протесты продолжаются
показать весь комментарий
05.01.2022 08:26 Ответить
кацапы будут гавкать по телевизору от бессилия
показать весь комментарий
05.01.2022 10:04 Ответить
Вы были когда-то в Казахстане? Общались с простыми казахами? Или повторяете то, чему вас учили на вебинарах по политологии?
Так вот, судя по моим многочисленным сослуживцам, я еще не знаю, кто больший националист - мы, литовцы или казахи. Но как нация они гораздо сплоченней и менее аморфны чем украинцы. Русская культура не прививается от слова вообще - язык, вера, обычаи, обряды, фольклор исключительно национальные для каждого казаха. У них есть свой "донбасс" в северных областях, но там все черно-белое: или ты русский, или казах. А не как у нас - жовто-блакытный с 256-ью оттенками триколора.
Манкурты у них были, когда власти назначались в Москве или в Петербурге - вот тогда-то и предавали своих за хотя бы черенок от булавы. Что, кстати, ох как знакомо и нам! Но Назарбаева нельзя сравнивать с Кучмой или Кравчуком - он даже при СССР был националистом и даже в те времена на всех постах везде стояли казахи, хотя у каждого за спиной маячил зам из русских. И в сложные 90-е Назарбаев сумел избежать казахского "приднестровья" или "республики крымских шахтеров".
Поэтому с национальным вопросом в Казахстане просто - несогласные или туда не ехали, или уже давно уехали. Проблема казахских властей - меньше нужно брать себе и своем клане и больше думать о благосостоянии и правах простого народа. По-нашему - проблема "кумовства" и "приближенности к офису президента". И отсутствуют типичные украинские проблемы с бюджетом, внешним и внутренним долгом, сепаратизмом и массовым космополитизмом.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:13 Ответить
Вот это черно белое кпк раз и опасно, потому чьо легко лини разлома провести. И прведут кацапы и заберут, по крайней мере попытаются.
показать весь комментарий
05.01.2022 15:00 Ответить
Да ничего там русская а оккупационная администрация сделать не сможет - в лучшем случае полный игнор, а скорее всего ночью вырежут. Русские даже пытаться не будут. Поверь, я там был на уборке урожая 1981 года зам.комроты. Мы там раз пили вместе с местными "русскими", и вот один дедушка и говорит в разгар веселья "Эх, сколько я вас, зеленых, со своего шмайсера в свое время положил..." Я соленым огурцом чуть не удавился и немой вопрос в глазах... А мне потом объясняет сосед по столу: " Мы тут все отсидевшие после войны бендеровцы, лесные братья, просто полицаи и потом тут поселенные до конца дней своих, подальше от Москвы..."
Так шо нефиг москалям ловить в тех степях!
показать весь комментарий
05.01.2022 17:33 Ответить
 
 