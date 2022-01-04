Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и в "очаге" протестов Мангистауской области

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение из-за протестов в Алматы. Также режим ЧП был введен в Мангистауской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Vласть.

Чрезвычайное положение будет действовать с 5 по 19 января.

"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касим-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часа 30 минут" на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022", - говорится в указе Токаева.

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