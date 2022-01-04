Во втором китайском городе-миллионнике ввели локдаун из-за трех случаев коронавируса
Китайское правительство ввело суровый локдаун в еще одном многомиллионном городе Юйчжоу. Причиной послужили 3 случая бессимптомного течения болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ВВС.
Правительство приостановило работу общественного транспорта в городе и запретило передвижение на автомобилях.
В большинстве районов города жителям запрещено покидать свои дома, а еще в нескольких запретили кому-либо заходить в здания.
Власти разрешили работать только предприятиям, производящим жизненно необходимые вещи. Все развлекательные заведения и магазины закрыты.
В понедельник в Китае зарегистрировали всего 175 случаев заболевания. В провинции Хэнань, в котором расположен Юйчжоу, зарегистрировали 5 случаев заболевания, включая три уже упомянутых.
В китайских соцсетях отдельные пользователи выразили удивление такими строгими мерами из-за тройки случаев заражения, но в целом большинство жителей согласны с реакцией правительства на случаи заражения в регионе.
В Юйчжоу живут более 1,2 миллионов человек. Китайское правительство соблюдает строгие ограничения, чтобы не допускать попадания вируса в страну и его дальнейшего распространения.
Ранее, в декабре 2021 года, локдаун ввели в городе Сиань, где живет больше 7 миллионов человек.
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википедия
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1478093607861108736 3 янв.
У КНР набув чинності закон про «сімейну освіту».
Він впроваджує стандарти виховання дитини батьками.
Якщо дитина не підпадає під стандарти Компартії КНР - каратимуть як дитину, так і батьків. Також батьки забов'язуються проходити спецнавчання про стандарти виховання дитини.
Якщо дитина грає в ігри - покарання.
Якщо робить завдання поза методичкою - покарання.
Якщо репетитори за гроші - покарання.
Фактично покарання за все, що поза регуляціями партії.
Особливо цікаво, що батьки відтепер несуть юридичну відповідальність за проступки дітей.
Порушили файєрвол - карають також батьків.
Написали правду в інтернеті - карають також батьків. І тд.
По суті, посилення колективної відповідальності.
Это они уже проходили при Цинь-Ши-Хаунди😂
2 тыс. лет назад, легитимизм, что-ли, назывался
тут вже чи труси чи хрестик....
Законы муравейника 😟
Шо, клоуни, вірус змінився на стільки, настільки чужим до вашої генетики став, що не знаєте що робити?
Інакше не пояснити таку дурнувату реакцію. Хоча 1,2 мільйона жителів по китайським міркам - як Воронєж в росії. Ну й по їх абичаю рішили подібно кацапам на Воронежі відгратися. Десь жителі Юйчжоу чимось провинилися перед китайським керівництвом.
Да что же непонятного?
Олимпиаду необходимо отпраздновать, потому что в ЦК любой компартии самый важный отдел - это отдел идеологический, а в нем самое важный сектор - это сектор агитации и пропаганды, среди которых самой важной является пропаганда наглядная.
Олимпиада - это наглядная пропаганда и есть.
А как отсоревнуются - так экономика Китая и сколлапсирует, и, что самое примечательное, трындец будет не только в промышленности, строительстве и рынке жилья, но и самый болезненный трындец - финасовый, то есть грохнутся банки вмсете с финасовой системой.
Так что держатся из последних сил. Не знаю, хватит ли задора на Паролимпиаду или трындец случится до окончания оной.
Между прочим, сидят в локдауне в Китае за свой счет.
В городке на границе с Бирмой, то есть Мьянмой, в которую китайцы бегут из ихнего коммунистического рая, в локдауне сидит население много, много месяцев непрерывно. Голодает, как не голодать. Мрет, как не помирать от голода то.
Но поскольку туда олимпийцев не возят, то их, китайцев то померших, считает.
При Мао Цзедуне вон сколько миллионов померло - и ничего, кормчий на юанях красуется.
Не понимаю, почему китайские агенты, власти штата Виктория, Австралия, не введут в штате Виктория локдаун. Вчера власти штата сделали на эту тему вброс в СМИ, статья продержалась не больше 2 часов. Матом их там лохторат крыть стал в коментариях, что ли, или колунами с лопатами по кумполу угрожать - этого я не знаю, я там читаю только заголовки и основной абзац.
...Проблема не в том, что они нам врут. Проблема в том, что вы верите.
Якщо через 3 випадки(безсимптомні!!!) на 1,2 млн. вводять супержорсткі обмеження - цікаво буде спостерігати за реакцією китайців на неминучі випадки позитивних тестів серед тисяч спортсменів+членів делегацій+інших супутніх осіб олімпійців.
Так що Олімпіада для подібних "жертв" буде закінчена.
Цікаво, чи командам теж зараховуватимуть техн. поразки.
І чи не будуть використані подібні "заходи боротьби" для потрібних результатів.
А взагалі - так: дебілізм.
Ніхто, видно, ніколи у китайців не хворів жодними вірусними захворюваннями.
Тепер on / off безкінечний.
Пустили. Як реагують пересічні австралійці ?
У нас в Виктории опять отменили все хирургии, кроме самых неотложных. Причём даже в Day Care Centres, т.е. там где операцию проводят, и отпускают домой (например, катаракта и проч.) Очевидно только два объяснения есть: (а) правительство - неизлечимые дегенераты, или (б) это в сценарии, как у Ляшка третий бустер.
Тупые китайцы...