Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО, – посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Берлин более готов поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Мельник отметил, что дипломаты стараются не разделять эти два трека, но шансы по отношению к ЕС кажутся гораздо большими.

"Это мое личное чувство. Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении. Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства… Это такая негласная поддержка. Они этого не исключают априори, и это уже важно", – отметил он.

Посол рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения о том, что "Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", и для этого нужно прописать конкретный "план действий" для Украины на ближайшие годы, чтобы она реализовала необходимые реформы.

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"Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков; но это решение создает для Берлина рычаги влияния на текучесть реформ в Украине", – отметил Андрей Мельник.

По его мнению, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная - из-за шантажа России.

"Путин слишком высоко поднял ставки… Я боюсь, что страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд. Был бы рад ошибиться, но похоже, что Путину удастся если не заблокировать, то, по крайней мере, затормозить наше продвижение к НАТО. Хотя нам нельзя говорить: "Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда когда-то позже", – отметил посол.

На вопрос о том, как убедить Берлин в поддержке вступления Украины и в ЕС, и в НАТО, Мельник ответил, что путем для этого есть прогресс в реформах, и очевидно, что нужны они прежде всего самой Украине, а не западным правительствам, напоминающим об этом.

Он добавил, что при этом общих заявлений недостаточно и, по крайней мере, в диалоге с Германией нужно зафиксировать конкретные планы - что именно должно произойти в реформировании судебной системы или в других базовых сферах.

"Нужна повестка дня. Я ее называю "Берлинская адженда достижения членства Украины в ЕС". Мы понимаем, что без Берлина членство Украины в ЕС невозможно. Поэтому нам нужно убедить именно Берлин, чтобы дальше тот помогал нам убеждать другие скептически настроенные государства-члены". Вместе с Германией возможно будет заверить их в том, что расширение ЕС будет полным только тогда, когда членом Евросоюза станет и Украина", – отметил Андрей Мельник.