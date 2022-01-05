Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО, – посол Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Берлин более готов поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".
Мельник отметил, что дипломаты стараются не разделять эти два трека, но шансы по отношению к ЕС кажутся гораздо большими.
"Это мое личное чувство. Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении. Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства… Это такая негласная поддержка. Они этого не исключают априори, и это уже важно", – отметил он.
Посол рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения о том, что "Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", и для этого нужно прописать конкретный "план действий" для Украины на ближайшие годы, чтобы она реализовала необходимые реформы.
"Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков; но это решение создает для Берлина рычаги влияния на текучесть реформ в Украине", – отметил Андрей Мельник.
По его мнению, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная - из-за шантажа России.
"Путин слишком высоко поднял ставки… Я боюсь, что страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд. Был бы рад ошибиться, но похоже, что Путину удастся если не заблокировать, то, по крайней мере, затормозить наше продвижение к НАТО. Хотя нам нельзя говорить: "Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда когда-то позже", – отметил посол.
На вопрос о том, как убедить Берлин в поддержке вступления Украины и в ЕС, и в НАТО, Мельник ответил, что путем для этого есть прогресс в реформах, и очевидно, что нужны они прежде всего самой Украине, а не западным правительствам, напоминающим об этом.
Он добавил, что при этом общих заявлений недостаточно и, по крайней мере, в диалоге с Германией нужно зафиксировать конкретные планы - что именно должно произойти в реформировании судебной системы или в других базовых сферах.
"Нужна повестка дня. Я ее называю "Берлинская адженда достижения членства Украины в ЕС". Мы понимаем, что без Берлина членство Украины в ЕС невозможно. Поэтому нам нужно убедить именно Берлин, чтобы дальше тот помогал нам убеждать другие скептически настроенные государства-члены". Вместе с Германией возможно будет заверить их в том, что расширение ЕС будет полным только тогда, когда членом Евросоюза станет и Украина", – отметил Андрей Мельник.
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Европа и Германия будет защищать только свое. Пусть Украина продаст всю свою землю и заводы немецким лицам и фирмам (хоть и через подставных лиц) , и тогда Вы увидите как немецкое оружие будет дано Украине для защиты владений новых хозяев.
Посол Мельник начебто розумний чоловік, а радіє думці, як той персонаж у приказці.
Обіцяти не означає женитись. Констатувати і визнавати не означає давати тверду гарантію. Негласна підтримка це не те саме, що офіційна підтримка. І що це за така таємниця, що треба негласно підтримувати, щоб ніхто не знав?
Только кому они нужны? Непонятно.
Им (немцам и ЕС ) Украина интересна. Им важны и ресурсы (приватизация им в помощь), и продажа земли , и люди на земле, чтобы работали на ней, и устранение внутренних конкурентов (де-олигаргизация) и устранение внешних конкурентов (китайцев и всяких северных соседей).
А когда экономическое поглощение Украины состоится, тогда будет и НАТО для защиты своих владений.
Вас почитать ,что СМИ РФ.
Работают те же чехи, а владеют и дивиденты получают акционеры- немцы. Хоть авто делают не плохие, но обогащаются все-же иностранцы, а не чехи .
Переносим гипотетически на КРАЗ, ЗАЗ и Украину.....
Корпорациям ЕС необходима дешевая рабочая сила, новые рынки сбыта и уверенность что их защититят. Украина этому условию будет соответствовать в ЕС, а потом в НАТО.
Они ещё не знают в какое они дерьмо вляпались.
Чего вы мелете ерунду?