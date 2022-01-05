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Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО, – посол Мельник

Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО, – посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Берлин более готов поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Мельник отметил, что дипломаты стараются не разделять эти два трека, но шансы по отношению к ЕС кажутся гораздо большими.

"Это мое личное чувство. Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении. Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства… Это такая негласная поддержка. Они этого не исключают априори, и это уже важно", – отметил он.

Посол рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения о том, что "Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", и для этого нужно прописать конкретный "план действий" для Украины на ближайшие годы, чтобы она реализовала необходимые реформы.

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"Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков; но это решение создает для Берлина рычаги влияния на текучесть реформ в Украине", – отметил Андрей Мельник.

По его мнению, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная - из-за шантажа России.

"Путин слишком высоко поднял ставки… Я боюсь, что страх перед войной омрачает трезвый немецкий взгляд. Был бы рад ошибиться, но похоже, что Путину удастся если не заблокировать, то, по крайней мере, затормозить наше продвижение к НАТО. Хотя нам нельзя говорить: "Давайте сейчас в ЕС, а НАТО тогда когда-то позже", – отметил посол.

На вопрос о том, как убедить Берлин в поддержке вступления Украины и в ЕС, и в НАТО, Мельник ответил, что путем для этого есть прогресс в реформах, и очевидно, что нужны они прежде всего самой Украине, а не западным правительствам, напоминающим об этом.

Он добавил, что при этом общих заявлений недостаточно и, по крайней мере, в диалоге с Германией нужно зафиксировать конкретные планы - что именно должно произойти в реформировании судебной системы или в других базовых сферах.

"Нужна повестка дня. Я ее называю "Берлинская адженда достижения членства Украины в ЕС". Мы понимаем, что без Берлина членство Украины в ЕС невозможно. Поэтому нам нужно убедить именно Берлин, чтобы дальше тот помогал нам убеждать другие скептически настроенные государства-члены". Вместе с Германией возможно будет заверить их в том, что расширение ЕС будет полным только тогда, когда членом Евросоюза станет и Украина", – отметил Андрей Мельник.

Автор: 

Германия (6949) НАТО (9977) Евросоюз (17115) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+13
то раніше були ганси як ганси, а зараз гедееревьске сміття під ногами...
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04.01.2022 23:55
+11
да-да...мы поняли...в НАТО - через 100 лет, ну а в ЕС конечно быстрее - через 30 лет...бабушка меркель из роснефти подтвердит вместе с шредером
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04.01.2022 23:59
+8
Пусть запрет с продажи Украины оружия сначала снимает , а потом хитроделанные мысли хремля транслирует
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04.01.2022 23:56
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Правила форума Совет форумчан
то раніше були ганси як ганси, а зараз гедееревьске сміття під ногами...
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04.01.2022 23:55 Ответить
Слились!
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04.01.2022 23:56 Ответить
Фашисты и коммунисты одного поля якоды включая умеренных социалистов эссеров леваков всех мастей как и радикальных правых глоболистов и прочих бобиков включая религиозный и финансово политический терроризм групп людей и государств....а Россия все имеет в одном флаконе..... Германия же делает сегодня реваншизм пытаясь реально построить Рейх арийской расы..в пределах Евросоюза... втягивая туда придурковатых французов.....а англичане сразу поняли в чем прикол и свалили... в мире должны пройти СУДЫ ООН ТИПА НЮРНБЕРГА/ ГААГИ... ЧТОБЫ ПРИСУДИТЬ ВСЕМ ГЛАВАРЯМ И ЛИДЕРАМ СТРАН СМЕРТНУЮ КАЗНЬ... и еще надо дать пенделя всяким массонским рулителям мира Рокфлеры- евреи- Ротшильтды и прочая наволочь.. принять в мире закон что богатство более 100 млн. долларов США эквиваленте или корзина мировых валют аналог приравнивается к пихическому болезни с помещением в дурку и облагается налогом в 95% с суммы свыше 100 млн. долларов...
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05.01.2022 08:53 Ответить
Пусть запрет с продажи Украины оружия сначала снимает , а потом хитроделанные мысли хремля транслирует
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04.01.2022 23:56 Ответить
Не той уже Миргород, Хорол річка не та... )))
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04.01.2022 23:59 Ответить
О менталитете Европы.
Европа и Германия будет защищать только свое. Пусть Украина продаст всю свою землю и заводы немецким лицам и фирмам (хоть и через подставных лиц) , и тогда Вы увидите как немецкое оружие будет дано Украине для защиты владений новых хозяев.
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05.01.2022 08:13 Ответить
да-да...мы поняли...в НАТО - через 100 лет, ну а в ЕС конечно быстрее - через 30 лет...бабушка меркель из роснефти подтвердит вместе с шредером
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04.01.2022 23:59 Ответить
Мы их 45-ом
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05.01.2022 00:25 Ответить
еще майку-алкоголичку на себе порви....
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05.01.2022 00:28 Ответить
поки німці і мадяри не вийдуть з НАТО Україна не увійде !
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05.01.2022 00:27 Ответить
Как по мне так пошли вы нах. с вашим ЕС. В 100 раз важнее для Украины это вступить в НАТО.
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05.01.2022 00:30 Ответить
фрау пошла на ферштеен еще в сирии, когда согласилась принять несколько миллионов беженцев. Что и развязало фюреру руки и єскалацию конфликта. А потом когда Османы вступилдись за своих единоверцев в Идлибе, гансы отказались от поставок вооружения, кстати своего же. Это и вынудило османов делать собственную мотобронетехнику. Такую же раболепную политику применили и в отношении Украины. Французы там тоже столетиями топят за Асадов. А тут Вольдемар решил проверить гансов и жабоедов на верность, и уже опять бомбит сирийский воронеж.
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05.01.2022 00:30 Ответить
Лучше раньше чем поздно турки поняли какая Европа гнилая и что лучше иметь свое чем клянчить у Европы какое никакое оружие годами.
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05.01.2022 00:37 Ответить
Думаю, що все набагато прозаїчніше. ******* молоді німці зледачіли, то їх діди після другої світової війни важко гарували, щоб підняти з руїни Німеччину. А ******* молодь звикла до комфорту, виконувати важку, чорнову роботу не хоче, а жити хоче краще за всіх у Європі. От і змушені завозити чорноробочих. Як мені колись одна німка на моє здивування, що в Німеччині багато африканців та азійців відповіла, що комусь же треба вулицю підмітати, посуду мити та вбиральні чистити. Німці цього робити не хочуть.
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05.01.2022 01:04 Ответить
Ну ту німку я ж не на вулиці зустрів.
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05.01.2022 01:27 Ответить
Мне бы больше хотелось в союз с США и Великобританией. Новый союз бы создать с ними!!!
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05.01.2022 00:46 Ответить
Голосуй за ................................... и ты там будешь. Главное правильно выбрать, думаю в две недели справимся.
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05.01.2022 01:10 Ответить
Еще бы Канада, Турция.
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05.01.2022 08:37 Ответить
"Вперше німецький політикум констатує, визнає прагнення України домогтися членства… Це така негласна підтримка. Вони цього не відкидають апріорі, і це вже важливо"

Посол Мельник начебто розумний чоловік, а радіє думці, як той персонаж у приказці.
Обіцяти не означає женитись. Констатувати і визнавати не означає давати тверду гарантію. Негласна підтримка це не те саме, що офіційна підтримка. І що це за така таємниця, що треба негласно підтримувати, щоб ніхто не знав?
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05.01.2022 00:49 Ответить
Германия ничего не готова поддержать - в этой стране прявят дружки и слуги кремлядей
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05.01.2022 00:49 Ответить
сон фрицев должны охранять ракеты якутского скульптора...
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05.01.2022 01:03 Ответить
Германия предала Украину и демократию. Каждому немцу должно быть стыдно, что они опять поддерживают диктатуру и войны. Позор!
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05.01.2022 01:22 Ответить
да брось...фрицам пёрднуть за столом не впадлу...
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05.01.2022 01:27 Ответить
за кого у німців озброєна Україна викликає занепокоєння ?
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05.01.2022 01:39 Ответить
.... ещё немного стараний Мукомола и неметчинцы из заголовка из двойного "ДД" уберут одну буквицу и смысел поменяеться ого-го как
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05.01.2022 04:22 Ответить
НЕМЦЫ ШТАЙЗЕ - БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ФАШИСТЫ КАК И ПУТИН !!!
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05.01.2022 05:41 Ответить
Нах Майбутнє? Ставити,швабню намісце
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05.01.2022 06:13 Ответить
Не зря Путин разрешил только Нормандский формат с Францией и Германией. Это последовательные противники Украину в евроинтеграции.
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05.01.2022 06:35 Ответить
Милитаризация Украины пугает европейских чинуш а не только быдло Мавзолейное Ольги **********...,ясный перец.Скоро Эрдоган опять привезет в Киев с визитом подарочки в виде печенек Нуланд...
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05.01.2022 07:35 Ответить
При Президенте Зеленском Украина вступит и в НАТО и в ЕС . Молодцы! Спасибо!
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05.01.2022 07:40 Ответить
Не надо нам напоми́нать , что ты дурак. Твои перлы идиота подтверждают что совесть у обрезанных находится не там где у остальных.
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05.01.2022 07:53 Ответить
Украина в НАТО вступила гибридно 5 сентября 2014 года,ну типа РАБссия напала гибридно ИХТАМНЕТ...,тоже самое сделала Украина Зеркально...,потому и вой стоит на Болотах Моцкальских... Хрюкайте дальше крысы мавзолейные...Крым Наш,Трамп наш,Менкель Наш,Макрон наш,...а Порошенко враг рюсскага сранага Мира вонючего...
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05.01.2022 07:50 Ответить
Голобородька уходит на дембель...
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05.01.2022 08:01 Ответить
Оно и понятно. НАТо не готово, чтоб его секреты и технологии зермаки сдавали х***ам.
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05.01.2022 08:08 Ответить
Стремление Украины вступить в ЕС и НАТО записано в Конституции. Поэтому посол, как госслужащий, должен сначала подать в отставку, а потом киздеть- примут Украину в НАТО, или нет.
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05.01.2022 08:12 Ответить
У нас на конституцию давно положили! Вы этого не знали?
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05.01.2022 09:23 Ответить
Давнее, чем вы подумали...
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05.01.2022 11:23 Ответить
Им важны наши ресурсы.
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05.01.2022 08:22 Ответить
Какие ресурсы? Ведь чернозём давно в Швецию вывезен...вагонами.))
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05.01.2022 08:40 Ответить
У нас неисчерпаемые ресурсы дураков.
Только кому они нужны? Непонятно.
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05.01.2022 09:17 Ответить
Это и есть смысл политики ЕС.

Им (немцам и ЕС ) Украина интересна. Им важны и ресурсы (приватизация им в помощь), и продажа земли , и люди на земле, чтобы работали на ней, и устранение внутренних конкурентов (де-олигаргизация) и устранение внешних конкурентов (китайцев и всяких северных соседей).

А когда экономическое поглощение Украины состоится, тогда будет и НАТО для защиты своих владений.
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05.01.2022 09:17 Ответить
Что -то всё в одну кучу. А кого ещё Европа поглатила и поставила в зависимость?
Вас почитать ,что СМИ РФ.
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05.01.2022 09:42 Ответить
Поясню на примере Шкода. Была чешская, а стала немецкая.
Работают те же чехи, а владеют и дивиденты получают акционеры- немцы. Хоть авто делают не плохие, но обогащаются все-же иностранцы, а не чехи .
Переносим гипотетически на КРАЗ, ЗАЗ и Украину.....

Корпорациям ЕС необходима дешевая рабочая сила, новые рынки сбыта и уверенность что их защититят. Украина этому условию будет соответствовать в ЕС, а потом в НАТО.
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05.01.2022 10:05 Ответить
Ну и что здесь плохого,несмотря на то что это чушь?
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05.01.2022 09:55 Ответить
Согласен. Все хорошо. Лишь смена хозяина, но порядка будет больше под немцами и ЕС.
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05.01.2022 10:14 Ответить
По уровню боеспособности Украинская армия первая в Европе,и это исторический факт,потому что ни одна страна Европы не воюет 8 лет с РАБссией...,ну разве что Турция в Сирии держит мудака кремлевского в узде... чтоб не борзел...
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05.01.2022 08:24 Ответить
Бесконечное сидение в окопе и жизнь в блиндаже это не боеспособность. Боеспособность это возможность нанесения массированных ударов с воздуха высокоточным оружием, активное применение средств РЭБ. Ничего этого у Украины нет и близко.
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05.01.2022 09:17 Ответить
И не будет! Пока идиоты избирают предателей ничего не изменится. Убрать первопричину бед Украины может только наш Пиночет.
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05.01.2022 09:20 Ответить
РЭБов в Украине полно чувак...не парься
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05.01.2022 09:30 Ответить
Интересная инфа из Польши.Андрей Шевченко может стать главным тренером сб.Польши по футболу...,сообщил президент Польской федерации футбола Цезарий Кулеш....,было бы круто,поляки обули бы РАБссию па любасу...
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05.01.2022 08:37 Ответить
Поляки и без Шевченка могут справиться.
Они ещё не знают в какое они дерьмо вляпались.
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05.01.2022 08:59 Ответить
Ты о чем туфту лепишь,чувачила?
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05.01.2022 13:35 Ответить
Senator, 🙂 что за манера разговора? ...
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05.01.2022 13:40 Ответить
Почему так? Потому что кацапы "очень просят". Что про одничто про другое -трепаться ни о чём, но от аббревиатуры НАТО у свинорусов очень подгорает. А паршивая бюргерня не хочет расстраивать партнёров.
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05.01.2022 08:38 Ответить
Если Украина войдет в НАТО и начнет например забирать Крым у российского агрессора, то войска НАТО обязаны будут воевать на стороне Украины. А проливать кровь за украинцев эуропейцы не готовы.
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05.01.2022 08:58 Ответить
Прежде чем что то писать ,необходимо хоть что-то читать!
Чего вы мелете ерунду?
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05.01.2022 09:15 Ответить
В ЕС через 200 лет, в НАТО через 300 лет. Или раньше?
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05.01.2022 11:24 Ответить
Естественно , немцы же из ЕС хотят сделать четвертый рейх! (Слова Качинского)
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05.01.2022 11:25 Ответить
Хто більш за всіх убив українців? Кацапи та німці. Тому сподіватися від цих двох народів-злочинців з фашистським бекграундом якогось добра для України марна справа. Німкень "асвабадітєлі" так масово згвалтували що вони не тільки народили кацапських байстрюків а й виховали їх зашуганими...
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05.01.2022 18:41 Ответить
 
 