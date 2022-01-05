"Мой первый визит в 2022 году - в Станицу Луганскую и Киев", - Боррель прибыл в Украину
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал фото из аэропорта Харькова и сообщил о начале своего визита в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мой первый визит в 2022-м - в Станицу Луганскую и Киев, Украина. На фоне наращивания Россией войск я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать постоянную работу над реформами, которые являются ключом к выносливости", – написал Боррель в Твиттере.
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боррель лох і йому не 42, а буба нелох і йому теж не 42..
просто зацените, старая жопа евро/чинуши вместо комплексов ПВО..
Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности, с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
буба до березня в отрубоні та і не для дітей все це...
еще отдыхает?
а так он не пойми где