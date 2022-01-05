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Евросоюз (16683) Боррель (784)

"Мой первый визит в 2022 году - в Станицу Луганскую и Киев", - Боррель прибыл в Украину

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал фото из аэропорта Харькова и сообщил о начале своего визита в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мой первый визит в 2022-м - в Станицу Луганскую и Киев, Украина. На фоне наращивания Россией войск я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать постоянную работу над реформами, которые являются ключом к выносливости", – написал Боррель в Твиттере.

Также читайте: Боррель перед визитом в Украину обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом наращивание РФ военной мощи на границах

Автор: 
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Топ комментарии
+14
Це капець. Боррель - на Донбас, а зеленський - в Буковель. Ганьба.
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05.01.2022 00:01
+9
Поїхав в Буковель, а опиниться знов в Омані і дещо перетре з кремлядями.
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05.01.2022 00:23
+5
це просто:
боррель лох і йому не 42, а буба нелох і йому теж не 42..
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05.01.2022 00:32
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Це капець. Боррель - на Донбас, а зеленський - в Буковель. Ганьба.
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05.01.2022 00:01 Ответить
Поїхав в Буковель, а опиниться знов в Омані і дещо перетре з кремлядями.
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05.01.2022 00:23 Ответить
це просто:
боррель лох і йому не 42, а буба нелох і йому теж не 42..
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05.01.2022 00:32 Ответить
это конечно "ход"!.. старой жопой никчемного евро/чинуши, хотят заткнуть угрозу нападения Рашки на Украину..
просто зацените, старая жопа евро/чинуши вместо комплексов ПВО..
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05.01.2022 00:10 Ответить
это и есть санкции - грозная старая жопа...
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05.01.2022 06:46 Ответить
Бубочка поняв шо жепой не заткнешь кордон з Макшаніею і тому поїхав отдохнуть в Оман.
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05.01.2022 07:49 Ответить
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, убийца, мошенник, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности, с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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05.01.2022 09:37 Ответить
Яка користь від того візиту?
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05.01.2022 00:12 Ответить
Ну хоть кто то, наши в Буковеле...
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05.01.2022 19:27 Ответить
ірмак зустрів високопосдовця?
буба до березня в отрубоні та і не для дітей все це...
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05.01.2022 01:01 Ответить
Борель случайно приехал в Украину, как Игорьвалерич случайно оказался на этаже.
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05.01.2022 05:26 Ответить
Та їдь вже в Оман, отдохни, по інвестиціях прошвирнись...Довбас його беспокоїть, війська московитів на кордоні України...
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05.01.2022 07:47 Ответить
Бордель ув Харькове.
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05.01.2022 08:59 Ответить
Рюсский мир под угрозой в Украине и Казахстане..., спасать надо крыс Путлера
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05.01.2022 09:05 Ответить
дустом їх падлюк
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05.01.2022 09:13 Ответить
а зе где?
еще отдыхает?
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05.01.2022 09:27 Ответить
А оно разве до этого работало?
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05.01.2022 09:52 Ответить
ну в своем кабинете хотя бы вид делал что работает))
а так он не пойми где
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05.01.2022 10:10 Ответить
Самое время организовать клоуну народный импичмент за самоустранение от служебных обязанностей.
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05.01.2022 09:34 Ответить
 
 