Издатели предлагают сделать программу "єПідтримка" ежегодной: Продажи книг выросли в несколько раз

Благодаря программе "єПідтримка" значительно выросли продажи книжных магазинов и запрос на украинскую книгу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом издатели рассказали Укринформу.

По официальным данным, больше всего из "ковидных тысяч" украинцы оставили в книжных магазинах – 250 млн грн.

Представители разных книжных магазинов и издательств Украины рассказали о росте заинтересованности книгами среди украинцев, а значит, и эффективности государственной программы "єПідтримка". Так, в некоторых книжных магазинах продажи книг выросли втрое. Есть надежда, что эта тенденция сохранится и в начале 2022 года.

Издатели предлагают сделать эту программу ежегодной, потому что это и пропаганда чтения, и поддержка книготорговли, и повышение культурного уровня населения, и, наконец, простой, но полезный проект власти.

"С тех пор как начались выплаты по программе "єПідтримка", стал ощутим приток покупателей. В первый же день выручка и онлайн-магазина Видавництва Старого Лева, и книжных магазинов выросла в два раза. С тех пор динамика сохраняется, и даже ощутим определенный прирост – в 2-2,5 раза. Конечно, это замечательное совпадение, что выплаты совпали по времени с праздниками Николая, Рождества, Нового года... Но мы можем сравнить цифры и прошлогодние, и нынешние – и здесь влияние этой "єТисячі" ощутимо, и, собственно, этот прирост – именно благодаря ей", – рассказала руководитель отдела PR&Marketing Видавництва Старого Лева Оксана Зёбро.

Она также отметила, что география продаж и заказов онлайн свидетельствует о большом интересе к книжной продукции как среди жителей крупных городов, так и маленьких городов и городков.

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Директор издательства "Ранок" Виктор Круглов отметил, что по некоторым данным, от 30% до 40% потраченных с карты "єПідтримка" средств пошли именно на книги, что означает поддержку и книжных магазинов, и издательств.

"У нас это очень хорошо сработало. Если "Ранок" обычно имеет 500 заказов в день в интернет-магазине на книги для детей, то на Николая доходило до 3 тысяч, а сейчас ежедневно по тысяче. Заканчиваются тиражи, а это значит, что в январе-феврале, когда обычно все приостанавливается, будут заказы для полиграфии", – подчеркнул руководитель издательства.

Генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий считает, что государство должно применять подобную программу поддержки и в будущем.

"Сам факт наличия программы "єПідтримка" – это очень существенная помощь издателям на книжном рынке. Я уверен, что опыт, который будет получен в этом году, государство должно использовать и в будущем. Такие программы есть во многих странах Европы, в частности, подобные программы предлагают своим гражданам в Италии и Венгрии".

Он подчеркнул, что продажи увеличились и у "Фолио", и у других издателей. "Скажем, у нас примерно вдвое увеличились продажи через сайт издательства, но главные продажи идут через крупнейших игроков рынка - "Книгарню Є", "Букву", Yakaboo. По моим данным, продажи книг "Фолио" в среднем увеличились там в три раза. То есть две трети из этих покупок – это книги, которые заказывают люди, не привыкшие ходить в книжные магазины", – отметил руководитель "Фолио".

Относительно ассортимента он отметил, что многие выбирают дешевые книги, долго не продававшиеся, таким образом люди, имея эту тысячу, хотят ее использовать на максимальное количество книг. Разумеется, это люди, у которых нет денег на книги и в первую очередь смотрят на цену.

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Директор книжного магазина "Сяйво книги" Лилия Орляцкая также подтвердила, что продажи книг увеличились на 20-30% по сравнению с прошлым годом и даже прошлым сезоном.

Директор книжного магазина "Сяйво книги" Лилия Орляцкая также подтвердила, что продажи книг увеличились на 20-30% по сравнению с прошлым годом и даже прошлым сезоном.

"Вызвано это двумя факторами - госпрограммой "єПідтримка" и праздничным периодом, потому что под Новый год люди покупают очень много тематической литературы. Особенно на кассе у нас рассчитываются карточкой "єПідтримка". Часть людей даже говорили, что они присмотрели себе книги раньше, дождались этих денег и пришли их купить. То есть они планировали, куда потратить эти средства", – рассказала Орляцкая.

Она отметила, что сейчас наибольший процент данных средств тратится именно на книги и благодаря этой программе люди могут себе это позволить.