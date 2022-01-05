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Издатели предлагают сделать программу "єПідтримка" ежегодной: Продажи книг выросли в несколько раз

Издатели предлагают сделать программу

Благодаря программе "єПідтримка" значительно выросли продажи книжных магазинов и запрос на украинскую книгу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом издатели рассказали Укринформу.

По официальным данным, больше всего из "ковидных тысяч" украинцы оставили в книжных магазинах – 250 млн грн.

Представители разных книжных магазинов и издательств Украины рассказали о росте заинтересованности книгами среди украинцев, а значит, и эффективности государственной программы "єПідтримка". Так, в некоторых книжных магазинах продажи книг выросли втрое. Есть надежда, что эта тенденция сохранится и в начале 2022 года.

Издатели предлагают сделать эту программу ежегодной, потому что это и пропаганда чтения, и поддержка книготорговли, и повышение культурного уровня населения, и, наконец, простой, но полезный проект власти.

"С тех пор как начались выплаты по программе "єПідтримка", стал ощутим приток покупателей. В первый же день выручка и онлайн-магазина Видавництва Старого Лева, и книжных магазинов выросла в два раза. С тех пор динамика сохраняется, и даже ощутим определенный прирост – в 2-2,5 раза. Конечно, это замечательное совпадение, что выплаты совпали по времени с праздниками Николая, Рождества, Нового года... Но мы можем сравнить цифры и прошлогодние, и нынешние – и здесь влияние этой "єТисячі" ощутимо, и, собственно, этот прирост – именно благодаря ей", – рассказала руководитель отдела PR&Marketing Видавництва Старого Лева Оксана Зёбро.

Она также отметила, что география продаж и заказов онлайн свидетельствует о большом интересе к книжной продукции как среди жителей крупных городов, так и маленьких городов и городков.

Также читайте: Низкий интерес к чтению, пиратство и необходимость господдержки, - участники Арсенала о проблемах украинского книжного рынка

Директор издательства "Ранок" Виктор Круглов отметил, что по некоторым данным, от 30% до 40% потраченных с карты "єПідтримка" средств пошли именно на книги, что означает поддержку и книжных магазинов, и издательств.

"У нас это очень хорошо сработало. Если "Ранок" обычно имеет 500 заказов в день в интернет-магазине на книги для детей, то на Николая доходило до 3 тысяч, а сейчас ежедневно по тысяче. Заканчиваются тиражи, а это значит, что в январе-феврале, когда обычно все приостанавливается, будут заказы для полиграфии", – подчеркнул руководитель издательства.

Генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий считает, что государство должно применять подобную программу поддержки и в будущем.

"Сам факт наличия программы "єПідтримка" – это очень существенная помощь издателям на книжном рынке. Я уверен, что опыт, который будет получен в этом году, государство должно использовать и в будущем. Такие программы есть во многих странах Европы, в частности, подобные программы предлагают своим гражданам в Италии и Венгрии".

Он подчеркнул, что продажи увеличились и у "Фолио", и у других издателей. "Скажем, у нас примерно вдвое увеличились продажи через сайт издательства, но главные продажи идут через крупнейших игроков рынка - "Книгарню Є", "Букву", Yakaboo. По моим данным, продажи книг "Фолио" в среднем увеличились там в три раза. То есть две трети из этих покупок – это книги, которые заказывают люди, не привыкшие ходить в книжные магазины", – отметил руководитель "Фолио".

Относительно ассортимента он отметил, что многие выбирают дешевые книги, долго не продававшиеся, таким образом люди, имея эту тысячу, хотят ее использовать на максимальное количество книг. Разумеется, это люди, у которых нет денег на книги и в первую очередь смотрят на цену.

Читайте: Украинцы в прошлом году потратили на покупку книг 112 млн долл.

Директор книжного магазина "Сяйво книги" Лилия Орляцкая также подтвердила, что продажи книг увеличились на 20-30% по сравнению с прошлым годом и даже прошлым сезоном.

Директор книжного магазина "Сяйво книги" Лилия Орляцкая также подтвердила, что продажи книг увеличились на 20-30% по сравнению с прошлым годом и даже прошлым сезоном.

"Вызвано это двумя факторами - госпрограммой "єПідтримка" и праздничным периодом, потому что под Новый год люди покупают очень много тематической литературы. Особенно на кассе у нас рассчитываются карточкой "єПідтримка". Часть людей даже говорили, что они присмотрели себе книги раньше, дождались этих денег и пришли их купить. То есть они планировали, куда потратить эти средства", – рассказала Орляцкая.

Она отметила, что сейчас наибольший процент данных средств тратится именно на книги и благодаря этой программе люди могут себе это позволить.

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Топ комментарии
+12
Только потом даже не заикайтесь что в бюджете нет денег на закупку газа. 9мллрд грн это транш кредита МВФ который мы выклянчили и это в 2 раза больше чем США нам выделили помощь на оборону в этом году. Зе-дэбил все на книги спустил. Это саботаж и вредительство как минимум.
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05.01.2022 00:27
+11
Вы хоть понимаете что в етот трудный час власть отбирает у людей и у армии последние деньги и выдает ваучеры на покупку ненужной литературы, в большинстве случаев импортной в том числе из страны-окупанта?
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05.01.2022 00:11
+8
багато хто вибирає дешеві книжки, які тривалий час не продавалися, таким чином люди, маючи цю тисячу, хочуть її використати на максимальну кількість книжок
Оно и понятно. Для растопки печей и для сдачи в макулатуру. Вот куда пошли бюджетные тоесть народные деньги. А в еэто время наши волонтеры собирают по копейке раненным солдатам
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05.01.2022 00:16
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05.01.2022 00:08 Ответить
Деграданты
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05.01.2022 00:09 Ответить
Вы хоть понимаете что в етот трудный час власть отбирает у людей и у армии последние деньги и выдает ваучеры на покупку ненужной литературы, в большинстве случаев импортной в том числе из страны-окупанта?
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05.01.2022 00:11 Ответить
А горілку, сигарити, он в Харкові мають Ниви для поліції купляти, то норм? Книжки винуваті? У фашистів теж книжки були винуваті, тому їх палили.
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05.01.2022 01:06 Ответить
кому ненужной а кому и очень даже нужной - деллают заказ, а потом оформляют возврат и обналичивают деньги. А продавцу откат
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05.01.2022 01:33 Ответить
еВидавці епропонують езробити епрограму еПідтримка ещоерічною: еПродажі екниг езросли еу екілька еразів - екрасота!
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05.01.2022 00:14 Ответить
багато хто вибирає дешеві книжки, які тривалий час не продавалися, таким чином люди, маючи цю тисячу, хочуть її використати на максимальну кількість книжок
Оно и понятно. Для растопки печей и для сдачи в макулатуру. Вот куда пошли бюджетные тоесть народные деньги. А в еэто время наши волонтеры собирают по копейке раненным солдатам
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05.01.2022 00:16 Ответить
Не была б это Украина.. Смотрел ранее себе 2 справочника по электронике - комплект 2 шт, были по 127 грн каждый, а стали один 510, второй 490 грн.. Кроме матюков слов нет. Задрали цены в 3-4 раза. Пречеслить бы в помощь военным госпиталям, на которые у слуг урода так и не нашлось денег....
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05.01.2022 10:16 Ответить
Люді,галасували, й продовжуватимуть до нескінченності,,:- за развадняк! Каїна,не в ї,системі цінностей... Вкрасти,сжерти,нагадити...,інше несприймається...Тому,й світобачення ожидилося...
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05.01.2022 11:01 Ответить
А видавництва дадут покупцям контроль за асортиментом?
Бо є Віхола зі своєю чудовою серією наукпопу, чи Темпора із військово-історичною.
А є "Правосавна книга", або Vivat - із купою мукуатури.
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05.01.2022 00:16 Ответить
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05.01.2022 08:31 Ответить
Якдобре,що життя скінченне... Жити,поруя,з тим що зветься:-'Люди' Неймовірне щастя...
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05.01.2022 11:07 Ответить
Цілком підтримую.
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05.01.2022 00:19 Ответить
осталось издателям изобрести ежедневную вакцину для вакцинаторов, и заставить кабмин выплачивать по тыще в день на книжки.
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05.01.2022 10:52 Ответить
Далі в книжках будуть,суцільні,аклики до штрикання
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05.01.2022 11:08 Ответить
Можно расширить программу - например, за прохождение медосмотра... А так, конечно, вакцинируйтесь) лучше 5 раз уколоться мертвым вирусом, чем 5 раз болеть живым, крутя рулетку.
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05.01.2022 11:32 Ответить
"Мамо, дайте гроші на книжки"
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05.01.2022 00:20 Ответить
Ну скорее они сделают ежегодные выплаты на билеты 95-го квартала😁😁😁
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05.01.2022 00:26 Ответить
Только потом даже не заикайтесь что в бюджете нет денег на закупку газа. 9мллрд грн это транш кредита МВФ который мы выклянчили и это в 2 раза больше чем США нам выделили помощь на оборону в этом году. Зе-дэбил все на книги спустил. Это саботаж и вредительство как минимум.
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05.01.2022 00:27 Ответить
шара повалила без объема
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05.01.2022 00:30 Ответить
сам покупал, на подарки НГ, люди разгребаят пазлы, глобусы, некачественные канцтовары и т.д. ребёнок покрутил в руках этот шлак и всё валяется, в кныгарнях один шерпотреп и калл
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05.01.2022 00:34 Ответить
а лекарство в аптеке тяжело больной матери купить не могу, моложе 60ти..) теперь трачу тыщу на ммдэмс и пэпси в соседнем мультиплексе
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05.01.2022 00:37 Ответить
Це - не корисні для здоров'я продукти.
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05.01.2022 02:23 Ответить
За... бали уже везде и всё дотировать. Не могут работать, значит вон с пляжа. Шахты поддерживали уже сколько лет
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05.01.2022 00:43 Ответить
Моє замовлення завтра приїжджає

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05.01.2022 00:46 Ответить
чудова добірка ,але також варто дозволити людям купувати ліки на цю "єпідтримку" можливо вони їх потребують більше ніж книгу яка може почекати
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05.01.2022 10:54 Ответить
мемуары бубы с цугундера по тиражам побъют все рекорды без єпідтримки...
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05.01.2022 00:56 Ответить
Цікава пропозиція. А недалеким оленям, які тут розпинаються, про те, як ці гроші ну прям всім потрібні, нехай підуть в найближчий супермаркет і порахують скільки там стоїть пляшок з пивом, иа купою сигарет. А потім підрахують в грошах, скільки пробухують та прокурюють. Скоти-економісти херові. Ну да, краще пробухати тисячу, ніж купити книжку і прочитати її. От цікаво, кому так кортить, що українці не книжки читали, а дивились телевізори для дібілів?
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05.01.2022 01:04 Ответить
Я інколи заходжу в подібні новини, а ще новини про ринок землі, смертну кару, приватизацію, дивлюся коментарі і вкотре переконуюся, що до розвинутої цивілізації ХХІ столітття ми ще не доросли. Але кожен раз відкриваю коментарі з надією, а раптом..
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05.01.2022 02:03 Ответить
А хто доріс?Показати вам дурників вам розвинених країнах.
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05.01.2022 02:20 Ответить
Ужос,що доросте до 22,23,... століття
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05.01.2022 11:12 Ответить
Зеленський цією програмою "влучив собі у ногу", люди, які читають книжки, ніколи не проголосують за нього та його балаганну партію.
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05.01.2022 02:30 Ответить
Я украинский выучил благодаря тому, что в мое время в дефиците была хорошая русская литература, а украинская была. Хотите чтобы люди знали украинский - стимулируйте чтение украинской литературы.
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05.01.2022 11:52 Ответить
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05.01.2022 03:36 Ответить
Может мы научимся сначало ВСУ финансировать?
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05.01.2022 04:42 Ответить
Це,проти інтересів ж...д..и
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05.01.2022 11:13 Ответить
Повністю підтримую ідею книговидавців . Книжки купую часто , тож я двома руками "ЗА" . Зараз з'явилось багато книжок про російсько-українську війну на Донбасі , про військові злочини російсько-фашистських загарбників проти мирного населення на окупованих територіях , про російські концтабори . Ця література повинна перекладатися різними мовами , щоб весь світ знав що росіяни - виродки , терористи та мародери , а в Росії- фашизм .
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05.01.2022 06:47 Ответить
Німецькі фашисти спалювали книжки в Німеччині , російські фашисти спалювали книжки на окупованих територіях , ще й закрили українську бібліотеку в Москві , а бібліотекарку за вигаданою кримінальної статтею судили і катували . Але українська книжка жива , а правду і свободу фашистам не знищити .
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05.01.2022 07:08 Ответить
До речі , профашистська РПЦ одобрила закриття фашистами Меморіалу в Москві . Меморіал досліджував та розкривав військові злочини сталінського режиму проти людства та червоний терор Московії проти мирного населення , історії масових розстрілів та голодоморів .
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05.01.2022 07:18 Ответить
Козлы, лучше бы на покупку лекарств дали всем категория, а не только с от шестидесяти. Какие книги и кинотеатры?!? В интернете любую книгу можно скачать. Дебил распорядился по дебильному тратить.
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05.01.2022 07:28 Ответить
так как вы выражаетесь , вам действительно доктор нужен . Вы действительно женского роду ?
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05.01.2022 09:26 Ответить
Далеко не любую книгу можно скачать в и-нете. Отрывок из книги даром, а дальше- плати!
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05.01.2022 10:35 Ответить
так урядовці вважають що до пенсії хвороб небуває і немає чого лікувати.... яких наобирали таких і має нарід)
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05.01.2022 10:59 Ответить
Люди не мають грошей на базові потреби, їжу, тепло, світло, одяг, і тут наш наркоман роздав по тисячі на фітнес і книги. Точнісінько, як в анекдоті, коли наркоман знайшов цвєтік семіцвєтік, який виконує 7 будь-яких бажань і загадав, щоб його тОркнуло 6 разів, а сьоме бажання вирішив для країни, для людей витратити. Дивиться хлопчик в інвалідному візку, і каже, Я хочу,щоб хлопчика також тОркнуло.
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05.01.2022 07:58 Ответить
В мене є такий однокласник , як ви пишете . Спочатку в нього нічого не було , а потім в нього держава все вкрала .
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05.01.2022 09:32 Ответить
Можливо рішення з наданням коштів на книги є найкращим від нинішньої влади. Тому що країна буде успішною тільки з освіченими, розумними і розвиненими людьми які самі можуть дати собі раду, не сподіваючись на чиюсь допомогу.
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05.01.2022 09:53 Ответить
Совсем запутали,то позавчера заявили что продажа книг почти на треть упала,сегодня что поднялась.
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05.01.2022 10:08 Ответить
Газ и уголь подорожали а топить чем то нужно ...
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05.01.2022 10:10 Ответить
Більшість тих книг навіть не розкрие,взяли ,щоб гроші,як кажуть,не пропали!
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05.01.2022 10:11 Ответить
Успешно ли продается книга Ульяни Супрун "Мочи манту"?
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05.01.2022 10:13 Ответить
Её нет в продаже! Еле нашла на ОЛХ.
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05.01.2022 10:38 Ответить
В советское время когда я был студентом, то нас заставляли всю стипендию передать на комсомольские и партийные газеты, чтобы мы потом могли заниматься политинформацией, очень хотелось кушать студентам
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05.01.2022 10:27 Ответить
Что-то вы заливаете...
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05.01.2022 10:39 Ответить
может его студенческие годы пришлись на 48 - 49 годы ))
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05.01.2022 12:56 Ответить
Лена в 1971 г на в техникуме выдали стипендию 20 руб, вот её всю октябрьскую и забрали на газеты
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05.01.2022 13:11 Ответить
тебя наверное ещё на Свете не было?
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05.01.2022 13:13 Ответить
 
 