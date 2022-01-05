Блинкен обсудил с ОАЭ эскалацию со стороны России на границах Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном. Разговор касался, в частности, наращивания Россией войск у границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Говорил сегодня с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом о наращивании Россией военного присутствия у границ Украины и других важных двусторонних и региональных вопросах", - написал глава внешнеполитического ведомства США в Твиттере.

По информации Госдепа, стороны также затронули другие вопросы, в том числе события в Йемене, Эфиопии и Судане. Кроме того, Блинкен поздравил ОАЭ с получением места непостоянного члена Совета Безопасности ООН в начале года.

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