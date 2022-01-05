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Блинкен обсудил с ОАЭ эскалацию со стороны России на границах Украины

Блинкен обсудил с ОАЭ эскалацию со стороны России на границах Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном. Разговор касался, в частности, наращивания Россией войск у границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Говорил сегодня с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Заидом о наращивании Россией военного присутствия у границ Украины и других важных двусторонних и региональных вопросах", - написал глава внешнеполитического ведомства США в Твиттере.

По информации Госдепа, стороны также затронули другие вопросы, в том числе события в Йемене, Эфиопии и Судане. Кроме того, Блинкен поздравил ОАЭ с получением места непостоянного члена Совета Безопасности ООН в начале года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен и Чавушоглу обсудили угрозу эскалации РФ в отношении Украины, - Госдеп США

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петриоты от шейха...блин,оригинально...
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05.01.2022 01:17 Ответить
СССР обосрался от шейхов, хороший вариант
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05.01.2022 01:18 Ответить
Этот шейх Украину на карте хоть сможет показать?
Я вот, например, ни ОАЭ, ни Катар на карте без подсказки не покажу.
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05.01.2022 02:13 Ответить
ОАЕ не плутати з Саудовською Аравіею...
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05.01.2022 04:02 Ответить
Основной бизнес королевских семей в ОАЕ - это недвижимость.
Главные покупатели недвижимости в ОАЕ - это россияне.

Еще раз: Что там Блинкен с шейхом обсуждал? ...
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05.01.2022 08:58 Ответить
Значит будут вводить эмбарго против расии на продажу нефти
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05.01.2022 09:58 Ответить
 
 