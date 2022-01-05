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Госдепартамент США (1790) Прайс Нед (109)

Среди партнеров США в Европе существует "жесткий консенсус" по противодействию агрессии России, - Госдеп

Среди партнеров США в Европе существует

Европейские партнеры США пришли к "твердому консенсусу" по поводу последствий для России эскалации конфликта с Украиной.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Прайс также подчеркнул, что предстоящие переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности не будут включать дискуссию по НАТО и Европе.

Представитель Госдепа заявил, что переговоры будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в других форматах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной, - Госдеп

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ну-ну...вы ещё вспомните твэрдый консенсус...вы выпилить салливана не можете даже.
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05.01.2022 01:40 Ответить
Если кацапы не решаются дальше грубить в понятиях, значит работа кипит и не безуспешно( в нашу пользу).
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05.01.2022 01:52 Ответить
Твёрдый консенсус - это когда все выражают глубокую озабоченность вторжением?
Или взволнованность? Поясните пожалуйста, а то я не слишком силён в этой
дипломатическо-толерантной *****.
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05.01.2022 02:08 Ответить
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других


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05.01.2022 09:22 Ответить
Добре сказав!👍👍👍
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05.01.2022 10:17 Ответить
Понятно, что Держдеп другого заявления не мог сделать. Но мы-то знаем, что это, мягко говоря, не так.
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05.01.2022 08:54 Ответить
Солидарно выразят крайнюю обеспокоенность и призовут к прекращению огня. Грузия 2008.
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05.01.2022 09:18 Ответить
ну, в Грузии там играл первую скрипку Саркози. Это он возил ультиматумы. И местный олигарх вспучивал. А потом жабоеды узнали, что Саркози, мелкому лавочнику, деньги платил сам Каддафи, около 10 млн. на выборы. И таки догнали торговца. и как злые языки говорили со слов охраны Каддафи, даже бабушка украинской коррупции тоже там откусила от пирога. И французы и немц2ы в 2014 -2015 годах за молчаливого содействия одного танцора, Нобелевского лауреата, за помощь Путина Асаду, ввергли Украину в пучину противостояния. Меркель проиграла выборы, Макрон обижается на Путина, за "шалости" в Африке, и шансы на переизбрание равны нулю. Кстати, оди н из учасников Минска 2 уже работает в Газпроме. А теперь представители волхвов едут на мокшанские болота увещевать фюрера и везут пальмовую ветвь мира. А он хочет только на коленях и без штанов.
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05.01.2022 12:44 Ответить
 
 