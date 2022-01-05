Среди партнеров США в Европе существует "жесткий консенсус" по противодействию агрессии России, - Госдеп
Европейские партнеры США пришли к "твердому консенсусу" по поводу последствий для России эскалации конфликта с Украиной.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Прайс также подчеркнул, что предстоящие переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности не будут включать дискуссию по НАТО и Европе.
Представитель Госдепа заявил, что переговоры будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в других форматах.
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дипломатическо-толерантной *****.