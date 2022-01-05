США готовы направить дополнительные силы в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - Пентагон
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что союзники США по НАТО пока не запрашивали о дополнительной военной помощи в контексте ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это зависит от того, как мы ранее заявляли, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО развертывание дополнительного потенциала. Мы бы рассмотрели этот запрос. Ни одно из этих двух условий не произошло", - сказал Кирби.
Он также сообщил, что союзники США по НАТО не обращались на данный момент к Вашингтону относительно изменений в позиционировании или направлении дополнительных военных возможностей на фоне ситуации вокруг Украины.
"Я не собираюсь спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны наших союзников по НАТО", - добавил представитель Пентагона.
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Сильный ход. Если сосед нападёт на соседа, полиция грозит
разместить в соседнем районе дополнительный патруль.
ВСЕ что нужно знать о Франции и Германии , которые ВОСЬМОЙ ГОД якобы заботятся об Украине , у которой гибнут граждане от агрессора
Дуже злякався? Бо їх там "нет", але якщо нападеш, то вони прийдуть.
яке відіб*є в агресора бажання продовжувати агресивні дії? Дешевше буде і дійовіше
Вторгнення ***** планує (чи то думає, що планує) в Україну,
а військова допомога поїде аби куди лиш би не в Україну. Уже б відправили в Японію чи Австралію.
О Аргентина ще є