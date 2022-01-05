РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9818 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 793 27
Пентагон (1410) США (24807)

США готовы направить дополнительные силы в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - Пентагон

США готовы направить дополнительные силы в Европу в случае вторжения РФ в Украину, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что союзники США по НАТО пока не запрашивали о дополнительной военной помощи в контексте ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это зависит от того, как мы ранее заявляли, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО развертывание дополнительного потенциала. Мы бы рассмотрели этот запрос. Ни одно из этих двух условий не произошло", - сказал Кирби.

Он также сообщил, что союзники США по НАТО не обращались на данный момент к Вашингтону относительно изменений в позиционировании или направлении дополнительных военных возможностей на фоне ситуации вокруг Украины.

"Я не собираюсь спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны наших союзников по НАТО", - добавил представитель Пентагона.

Также читайте: США и союзники ответят, если Россия вторгнется в Украину, - Байден в разговоре с Зеленским

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Если паРаша нападёт на Украину, США разместят военных в Польше.
Сильный ход. Если сосед нападёт на соседа, полиция грозит
разместить в соседнем районе дополнительный патруль.
показать весь комментарий
05.01.2022 02:17
+11
«поки не було запитів щодододаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО"
ВСЕ что нужно знать о Франции и Германии , которые ВОСЬМОЙ ГОД якобы заботятся об Украине , у которой гибнут граждане от агрессора
показать весь комментарий
05.01.2022 02:44
+5
_Да, предотвращать новое вторжение, по всему, не намерены. История Второй Всемирной их ничему не научила - дожидаются Третью...
показать весь комментарий
05.01.2022 04:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если паРаша нападёт на Украину, США разместят военных в Польше.
Сильный ход. Если сосед нападёт на соседа, полиция грозит
разместить в соседнем районе дополнительный патруль.
показать весь комментарий
05.01.2022 02:17 Ответить
_Да, предотвращать новое вторжение, по всему, не намерены. История Второй Всемирной их ничему не научила - дожидаются Третью...
показать весь комментарий
05.01.2022 04:28 Ответить
Это означает разрешение Байдена на оккупацию Украины. Точно также Обама разрешил оккупировать Крым
показать весь комментарий
05.01.2022 12:27 Ответить
очередные реверансы перед швабростаном...
показать весь комментарий
05.01.2022 02:29 Ответить
«поки не було запитів щодододаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО"
ВСЕ что нужно знать о Франции и Германии , которые ВОСЬМОЙ ГОД якобы заботятся об Украине , у которой гибнут граждане от агрессора
показать весь комментарий
05.01.2022 02:44 Ответить
А МОЖЕТ ПОЗДНО БУДЕТ !?)
показать весь комментарий
05.01.2022 03:35 Ответить
США постійно надає техніку і військових до Європи. Де тут новина? Ми тут до чого?
показать весь комментарий
05.01.2022 04:25 Ответить
"Ось, коли уб'ють - тоді й дзвоніть" ти...
показать весь комментарий
05.01.2022 05:33 Ответить
Тобто,понадійніше відгородитись від місця бойні...
показать весь комментарий
05.01.2022 06:33 Ответить
Чуєш путін, якщо ти залізеш в Україну, вони залізуть у Європу.
Дуже злякався? Бо їх там "нет", але якщо нападеш, то вони прийдуть.
показать весь комментарий
05.01.2022 06:40 Ответить
Уже вторжение состоялось - Крым и Донбасс не Украина?
показать весь комментарий
05.01.2022 06:50 Ответить
Та то таке...
показать весь комментарий
05.01.2022 06:54 Ответить
А не краще направити в Україну озброєння.
яке відіб*є в агресора бажання продовжувати агресивні дії? Дешевше буде і дійовіше
показать весь комментарий
05.01.2022 06:55 Ответить
Россия может завалить Украину количеством своих войск, невзирая ни на какие вооружения, а вот воевать в Америкой - не будет.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:06 Ответить
а смисл? війна буде в Україні а війска стоятимутьв Польщі,ахрінітельна стратегія))
показать весь комментарий
05.01.2022 07:55 Ответить
Когда Крым забрали, где были американские войска?
показать весь комментарий
05.01.2022 09:05 Ответить
Українці радіють за європейців, просто в захваті від намірів "наших друзів" з США і дякують тому утирку, що підписав Будапештський меморандум...
показать весь комментарий
05.01.2022 09:09 Ответить
От цікава логіка...
Вторгнення ***** планує (чи то думає, що планує) в Україну,

а військова допомога поїде аби куди лиш би не в Україну. Уже б відправили в Японію чи Австралію.
О Аргентина ще є
показать весь комментарий
05.01.2022 09:11 Ответить
Байрактаров штук 200 и РАБссия встанетЬ с кален.... Даже истрибели F-35 не нужны и авианосцы тем более....
показать весь комментарий
05.01.2022 09:14 Ответить
Зачем Украине знать про эту новость? Украине от этого ни холодно ни жарко.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:16 Ответить
В Тюмени заводик сгорел,еще пара таких пожарчиков...и РАБссия точно не на коленях...
показать весь комментарий
05.01.2022 09:17 Ответить
Когда то Михайло Ломоносов писал...РАБссия вяликае дерьмо по территория,но не по уму...
показать весь комментарий
05.01.2022 09:19 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 09:22 Ответить
"Рюсский Мир",говорите? Ну ну...
показать весь комментарий
05.01.2022 09:24 Ответить
Соседи закрываются на дополнительный шпингалет.Наблюдая в глазок. Кули тут не понять....
показать весь комментарий
05.01.2022 10:33 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 11:39 Ответить
 
 