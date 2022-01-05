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Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

За прошедшие сутки в районе проведения ООС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

За прошедшие сутки, 4 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.

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За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС 01

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Що,в охренінні,від Казахстану?
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05.01.2022 08:05 Ответить
Москалі готуються до 10-го ?
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05.01.2022 08:09 Ответить
Нажрутся Боярышника полезут в Казахстане спасать "Рюсский Мир" Жиринжопского и Ольги **********....
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05.01.2022 08:40 Ответить
Та отходняк у них,даже кіт гупае лапами ,не те що стрілять!
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05.01.2022 10:00 Ответить
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05.01.2022 15:40 Ответить
 
 