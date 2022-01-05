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США надеются, что масштабные санкции против России из-за Украины все же останутся гипотетическими, - Прайс

США надеются, что масштабные санкции против России из-за Украины все же останутся гипотетическими, - Прайс

США надеются, что масштабные санкции, которые могут быть введены в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, так и останутся гипотетическими.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы надеемся, что масштабные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия России в отношении Украины продолжится, останутся гипотетическими, потому что мы искренни в нашем желании продолжать дипломатию и деэскалацию", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Он отметил, что не готов обсуждать публично, в чем именно будут заключаться возможные санкции.

По его словам, российская сторона понимает, о чем идет речь.

"Это те меры, которые мы специально решили не вводить в 2014 году из-за огромного воздействия, которое они оказали бы на российскую экономику", - подчеркнул представитель Госдепа.

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При этом он добавил, что вопрос санкций вряд ли будет занимать важное место в переговорах между США и Россией в Женеве.

"Я не ожидаю, что на вопросе о санкциях будет сильно акцентироваться внимание во время двусторонних дискуссий между первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерман и ее российским коллегой в Женеве в понедельник", - сказал он.

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Топ комментарии
+3
Наш Осел зна все про напад. І про погоду на два місяці вперед. Так що можете поїхати в Буковель, якщо застанете та проконсультуватись. Головне - не паритись і прибрати лінію в голові.
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05.01.2022 08:00
+2
путин тоже на это "сподивается".
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05.01.2022 07:49
+1
протесты в Казахстане начались из-за подорожания пропана на заправках до 150% ну и на фоне зубожиння народа ..У нас что пропан не дорожал и мы богато живем ?
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05.01.2022 07:51
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путин тоже на это "сподивается".
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05.01.2022 07:49 Ответить
Неіснуючі санкції,це таке жуваннч гімна
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05.01.2022 08:12 Ответить
протесты в Казахстане начались из-за подорожания пропана на заправках до 150% ну и на фоне зубожиння народа ..У нас что пропан не дорожал и мы богато живем ?
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05.01.2022 07:51 Ответить
В Казахстане проще, там племенная структура общества.
Очевидно, что племя, находящееся сейчас у власти, потеряло источник дохода и потому другими племенами ему велено собирать манатким, сдавать атрибуты власти и идти на выход.
А поскольку бунтуют южные районы Казахстана, то деньги у них, вероятно, идут от единоверцев мусульман из стран Залива.
А, может, и от иных единоверцев деньги идут.
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05.01.2022 09:58 Ответить
Цап науй на істаріческую родіну!!Ка
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05.01.2022 10:06 Ответить
Что за некорректное сравнилово. Казахстан страна экспортер газа за 2020 к примеру добыли 55 млр при то что население потребляет в среднем 17 млрд.. Украина же добывает около 20 млрд и потребляет свыше 30 млрд (страна импортер) Почему народ не может возмущаться по дорожанию у него ресурса, которого как у дурака махорки? Более логично тут сравнить с др страной экспортером Раиссой, где пропан окло 30 руб и там терпят удорожание ради стабильности. Тут казахи не захотели газа по 20 фупля вместо 10 и уж тем более догнать в терпежах своего =старшего брата=
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06.01.2022 18:20 Ответить
Наш Осел зна все про напад. І про погоду на два місяці вперед. Так що можете поїхати в Буковель, якщо застанете та проконсультуватись. Головне - не паритись і прибрати лінію в голові.
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05.01.2022 08:00 Ответить
Масштабні санкції,... Гіпотетичними
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05.01.2022 08:07 Ответить
А мне жаль , что Обама не ввел в 2014г настоящие санкции . Не получилось тогда у Барака "порвать в клочья " российскую єкономику , да и в Сирии он провтьікал с химоружием и дождался российского вторжения на стороне Асада . Надеюсь , что Байден уроки учел !
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05.01.2022 08:43 Ответить
Бидон еще тупей ,,Великого черного разрывателя,,
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05.01.2022 10:22 Ответить
Та , да ! Куда Байдену до Тупина !
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05.01.2022 11:39 Ответить
Заголовок надо писать правильно:
" ... теоретические, якобы масштабные, типа, санкции ..."
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05.01.2022 08:50 Ответить
Прекрасная формулировка существующих санкций за подлое нападение на Украину - гипотетичные! Но, если что, будут масштабно гипотетичными.
Все с вами понятно, союзнички. Надо минировать атомные станции. Не гипотетично!
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05.01.2022 08:58 Ответить
Прекратите валять дурака. Надеются они...🤦
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05.01.2022 09:45 Ответить
Ага, а Крым и Донбасс тоже гипотетически оккупированы
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05.01.2022 09:47 Ответить
"Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают."
- вирши, скоммунижденные русским ученым Ломоносовым у римского оратора Цицерона.
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05.01.2022 09:54 Ответить
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05.01.2022 10:40 Ответить
Американцы становятся на сторону агрессора - Орды, как и Германия с Францией. ООН - преступная организация, которая способствует разжиганию войн и пандемий на планете. Украине нечего делать в этом публичном доме.
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05.01.2022 11:15 Ответить
Звезду Ляксандру Васильевичу !😂
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05.01.2022 11:40 Ответить
А как знать, была бы у нас такая кровавая война, если бы ХЕранты безопасности и суверенитета Украины ввели те самые "ПЕКЕЛЬНІ САНКЦІЇ" в 2014 году?!! И Крым бы не был аннексирован! Немчура в те времена громче всех бздела пропаном, призывая не стрелять и не провоцировать *****! Но помощь выражалась все эти годы лишь обеспокоенностью, местами крайней обеспокоенностью. Словами хищника невозможно переубедить не нападать на выбранную лакомую жертву!
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05.01.2022 11:24 Ответить
Рашка скоро все (с)
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05.01.2022 12:08 Ответить
Ввели би ті санкції "по самі помідори" ще б 2014 році і не було б нинішніх проблем з концентрацією гоблінів рашки на кордонах України.
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05.01.2022 12:14 Ответить
 
 