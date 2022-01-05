США надеются, что масштабные санкции против России из-за Украины все же останутся гипотетическими, - Прайс
США надеются, что масштабные санкции, которые могут быть введены в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, так и останутся гипотетическими.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
"Мы надеемся, что масштабные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия России в отношении Украины продолжится, останутся гипотетическими, потому что мы искренни в нашем желании продолжать дипломатию и деэскалацию", - сказал Прайс в ходе брифинга.
Он отметил, что не готов обсуждать публично, в чем именно будут заключаться возможные санкции.
По его словам, российская сторона понимает, о чем идет речь.
"Это те меры, которые мы специально решили не вводить в 2014 году из-за огромного воздействия, которое они оказали бы на российскую экономику", - подчеркнул представитель Госдепа.
При этом он добавил, что вопрос санкций вряд ли будет занимать важное место в переговорах между США и Россией в Женеве.
"Я не ожидаю, что на вопросе о санкциях будет сильно акцентироваться внимание во время двусторонних дискуссий между первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерман и ее российским коллегой в Женеве в понедельник", - сказал он.
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Очевидно, что племя, находящееся сейчас у власти, потеряло источник дохода и потому другими племенами ему велено собирать манатким, сдавать атрибуты власти и идти на выход.
А поскольку бунтуют южные районы Казахстана, то деньги у них, вероятно, идут от единоверцев мусульман из стран Залива.
А, может, и от иных единоверцев деньги идут.
" ... теоретические, якобы масштабные, типа, санкции ..."
Все с вами понятно, союзнички. Надо минировать атомные станции. Не гипотетично!
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают."
- вирши, скоммунижденные русским ученым Ломоносовым у римского оратора Цицерона.