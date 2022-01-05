Тела трех человек обнаружили возле доменной печи на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе, - ГСЧС
На территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"4 января в 12:45 в ГСЧС поступила информация, что в г. Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших (не являются работниками объекта)", - сообщили в ведомстве.
Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
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+5 Alisa Korovieva
показать весь комментарий05.01.2022 08:16
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Конечно, для тех кто умер, это уже не имеет значения, но общественный резонанс от причин смерти будет отличаться, если убили, то убийцы и дальше могут убивать (нужно устанавливать кто они и ловить), в другом случае смерти спишут на несовершенство социальной системы общества, а может еще и на погоду.
Терпіння , шановний 😠
Задолго до войны подолгу бывал на разных заводах. На Енакиевском МЗ, например.
Человеческая жизнь не стоит ничего. Вообще.
Они и сами ее не ценят.
Завод - они живут на том заводе. Никто их там не считает. Какие нормы безопасности?
На прокатном стане - упал на лист, и сгорел как масло на сковородке, ни следа не осталось за полминуты.
Единственное - забухают вечером, споют под гармошку "чооорный воооорон". Утром с бодуна на работу. Все.
*****
А, ну да.. А там бандеровцы хахлы...
Ничего непонятно из сообщения. Неочем писать?
А то, что в Украине делают самолёты и вертолёты. Кто знает? Только налоговая...