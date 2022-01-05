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Мариуполь (5693) смерть (9176) ГСЧС (4842)

Тела трех человек обнаружили возле доменной печи на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе, - ГСЧС

Тела трех человек обнаружили возле доменной печи на территории меткомбината

На территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 января в 12:45 в ГСЧС поступила информация, что в г. Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела 3 погибших (не являются работниками объекта)", - сообщили в ведомстве.

Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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Топ комментарии
+10
возможно тела хотели в печку сбросить а перепутали цеха.. и пришлось бросить там в подсобном как знать Мариуполь всегда был веселым городишком коглда был Ждановым... рядом Кацапия..и Димбассятина как по региону...
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05.01.2022 08:58
+10
У донецких слегка другая ментальность. Мариуполь тоже недалеко убежал.
Задолго до войны подолгу бывал на разных заводах. На Енакиевском МЗ, например.
Человеческая жизнь не стоит ничего. Вообще.
Они и сами ее не ценят.
Завод - они живут на том заводе. Никто их там не считает. Какие нормы безопасности?
На прокатном стане - упал на лист, и сгорел как масло на сковородке, ни следа не осталось за полминуты.
Единственное - забухают вечером, споют под гармошку "чооорный воооорон". Утром с бодуна на работу. Все.
*****
А, ну да.. А там бандеровцы хахлы...
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05.01.2022 09:16
+5
мафиоззо крутто разборка модно біля доменна пічь
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05.01.2022 08:16
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Пляшка була
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05.01.2022 08:13 Ответить
возможно тела хотели в печку сбросить а перепутали цеха.. и пришлось бросить там в подсобном как знать Мариуполь всегда был веселым городишком коглда был Ждановым... рядом Кацапия..и Димбассятина как по региону...
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05.01.2022 08:58 Ответить
Не выдумывайте. За каждый несчастный случай и премии летят, и штрафы у всего цеха и уголовные дела на мастеров за нарушения ТБ. Особенно сейчас дисциплина прямо драконовскат- за незастегнутую пугвицу .
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05.01.2022 12:50 Ответить
Нет тела, нет дела. Вероятно эту "народную мудрость" имел в виду вольво.
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05.01.2022 15:08 Ответить
мафиоззо крутто разборка модно біля доменна пічь
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05.01.2022 08:16 Ответить
Парли итальяно?
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05.01.2022 08:18 Ответить
мордо торпедо
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05.01.2022 08:57 Ответить
Возможно доменный газ. Он не имеет запаха. Удивляет другое, твой тупой комментарий лайкнули два человека, наверное таких же ущербных, как и ты. Люди погибли, а ты высер свой накрапало, совершенно никчемный.
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05.01.2022 09:08 Ответить
ну думаю, вы правы. Просто указано, что то не работники завода.
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05.01.2022 10:08 Ответить
Возможно , доменный газ.
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05.01.2022 08:16 Ответить
И о чем это? Кто так подает информацию? Скопипастили? Обычно же пишут, "внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", или наоборот, обнаружены признаки насильственной смерти. А здесь о чем, "безхатьченки" умерли от переохлаждения, или убийство?
Конечно, для тех кто умер, это уже не имеет значения, но общественный резонанс от причин смерти будет отличаться, если убили, то убийцы и дальше могут убивать (нужно устанавливать кто они и ловить), в другом случае смерти спишут на несовершенство социальной системы общества, а может еще и на погоду.
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05.01.2022 08:16 Ответить
Яка новина? Така,й реакція..
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05.01.2022 08:21 Ответить
Причина смерті встановлюється правоохоронними органами , що не ясно ?

Терпіння , шановний 😠
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05.01.2022 08:23 Ответить
Возможно бомжи грелись. Отравились или спиртным или доменным газом.
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05.01.2022 08:21 Ответить
Или сначала одним, а потом вторым
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05.01.2022 08:28 Ответить
Вполне возможно.
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05.01.2022 08:29 Ответить
не бомжи - молодые люди, одному 16. возможно шли добывать металл.
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05.01.2022 09:12 Ответить
Я тебе поясню, бомж - не возрастная категория. Бомжами могут быть и дети.
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05.01.2022 09:24 Ответить
Цыганы и пацан, который с ними дружит за металлом полезли. Вот и весь рассказ.
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05.01.2022 16:54 Ответить
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05.01.2022 09:03 Ответить
У донецких слегка другая ментальность. Мариуполь тоже недалеко убежал.
Задолго до войны подолгу бывал на разных заводах. На Енакиевском МЗ, например.
Человеческая жизнь не стоит ничего. Вообще.
Они и сами ее не ценят.
Завод - они живут на том заводе. Никто их там не считает. Какие нормы безопасности?
На прокатном стане - упал на лист, и сгорел как масло на сковородке, ни следа не осталось за полминуты.
Единственное - забухают вечером, споют под гармошку "чооорный воооорон". Утром с бодуна на работу. Все.
*****
А, ну да.. А там бандеровцы хахлы...
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05.01.2022 09:16 Ответить
Я не знаю, где ты бывал, но уверен - будет расследование и результаты. А скотское отношение к работникам, по твоему только на Донбассе? У тебя в городе по другому?
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05.01.2022 09:44 Ответить
На Енакиевском заводе нет листового стана...поздравляю вас сбрехавши
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05.01.2022 10:16 Ответить
Нормы безопасности сейчас на заводе особенно строгие. За пьянство на рабочем месте в 24 часа могут уволить. Без каски- нельзя, без спецодежды - нельзя, без рабочей обуви - нельзя.
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05.01.2022 12:59 Ответить
що вы дурню молотите?!!!
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05.01.2022 14:10 Ответить
Ничего не понятно. Нашли 3 тела и... В Киеве, за сутки может быть собрано и 70 и больше...
Ничего непонятно из сообщения. Неочем писать?
А то, что в Украине делают самолёты и вертолёты. Кто знает? Только налоговая...
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05.01.2022 09:30 Ответить
В українській мові не може вживатись слово «неексплуатуємому». Хто ці тексти пише?
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05.01.2022 09:50 Ответить
Так, немає в українській мові такого суфіксального обороту. Думаю тут новини пишуть малолітні телепні, комусь же треба писати, і вкрай сумнівно, що вони закінчували журфак. Та може й не пишуть, тиражувати клавішами ноутбука повідомлення значно легше, ніж витрачати час, щоб їх набирати.
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05.01.2022 10:18 Ответить
В 90-е с ломом таких часто завозили. Тогда в донецкой области люди часто пропадали.
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05.01.2022 10:35 Ответить
Это́ местные. Но как они на завод пробрались- непонятно. Охранникам явно достанется на орехи. Это из ряда вон происшествие.
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05.01.2022 13:04 Ответить
А визитку Яроша у них нашли?
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05.01.2022 13:36 Ответить
это работа ахметовской банды
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05.01.2022 13:53 Ответить
духмана кокса обнюхались?
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05.01.2022 14:06 Ответить
когда то пели песню : там на шахте угольной член нашли отрубленный и топор зазубренный чем рубили член.
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05.01.2022 15:29 Ответить
 
 