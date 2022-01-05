В Украине за сутки от COVID-19 умерли 273 человека, зафиксированы 4571 новый случай, 8439 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 4571 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За сутки 4 января 2022 года в Украине зафиксированы 4571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 210, медработников – 112).
Также отмечается, что 102 478 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу - 1843 человека.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1366 человек, зафиксированы 273 летальных случая, выздоровели 8439 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 682 659 человек, выздоровели 3 491 793, зафиксированы 96 709 летальных случаев, проведены 16 865 938 ПЦР-тестирований.
Кроме того, отмечается, что с начала вакцинальной кампании привиты 14 748 324 человека, из них получили первую дозу – 14 748 322 человека, получили две дозы – 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу – 4756 человек, бустерную дозу – 7556. В общей сложности проведены 28 596 332 прививки.
Пожалуйста, подождите...
Вы прочли правильно, в Скорой Помощи некому работать, ибо работники, протестировавшись положительно, сидят 2 недели в самоизоляции, и таковых работников Скорой Виктории 500 человек.
Лохторат начнет дохнуть из-за неполучения неотложной медицинской помощи.
Вот как жара снова ударит (перегрев,инсульт, инфаркт), или гроза случится (астмы) - так и начнет лохторат дохнть массово.
Является ли это печальным фактом?
Ниотнюдь, это же не гибель от ковидлы.
Но это еще цветочки.
Поскольку положительный быстрый тест больше не требуется подтверждать ПЦР-тестом, то есть любой, кто быстро протестировался положительно на ковид, уходит в самоизоляцию, то в штате Виктория сейчас встанет вообще все, потому что каждый 5-й быстрый тест - положительный.
В штат Виктория везут 44 миллиона (34 миллиона и еще 10 миллионов) быстрых тестов, то есть положительных случаев будет 25% от 34 миллионов получаем 8 с половиной миллионов случаев ковидлы.
Пскольку население штата Виктория на 2021 год согласно Гуглу составляет 6,7 миллионов человек, то почти 2 миллиона человек на ковидлу положительно протестируются дважды.
Поскольку 6,7 включает грудных младенцев, то разумно предположить, все население штата один раз на ковидлу протестируется положительно, а 3 миллиона человек на ковидлу положительно протестируются трижды.
Уход такого количества населения на самоизоляцию - это не шуточка, это полная остановка всех сервисов, включая Скорую Помощь (смотри выше), полицию, службы подачи энергии, воды, и так далее.
Будет ветер, сорвет провода - электричества не будет, все работники электрической компании на самоизоляции.
Будет гроза, лохторат подохнет от астмы из-за неполучения мед помощи - все работники Скорой Помощи на самоизоляции.
Будет нарушение подачи воды - и дерьмо в унитазе не смоешь ибп все работники водяной компании на самоизоляции.
В супермаркетах будут пустые полки - все водители большегрузов, доставляющих продукты питания, на самоизоляции.
Не будет работать почта (это уже), и даже не будет телевидения из-за отсуствия электричества, а этот факт можно только приветствовать.
И в это время всеобщего коллапса Китаю будет очень сподручно освобождать австралийский правящий класс от их ассетов.
Ежкин кот, да ведь аннексия Австралии Китаем более чем реальна.
Ну, да будет так, кто я такая, раз австралийский правящий класс сам решил совершить харакири?
"Ambulance Victoria says non-urgent COVID care requests, isolating staff prompted 'code red'
Ms Murphy said the situation had been exacerbated by the number of paramedics in isolation, with 500 Ambulance Victoria staff not working while awaiting test results."" - The Age
Австрія,Китай,Австралія,Ізраїль...
Але це ЇХ ВИБІР тактики і стратегії боротьби..
тести лазером...
Україна колядує
Колядує вся Масква )))))) бо вся Земля колядує в грудні