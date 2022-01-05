В Украине за сутки от COVID-19 умерли 273 человека, зафиксированы 4571 новый случай, 8439 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 4571 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки 4 января 2022 года в Украине зафиксированы 4571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 210, медработников – 112).

Также отмечается, что 102 478 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу - 1843 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1366 человек, зафиксированы 273 летальных случая, выздоровели 8439 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 682 659 человек, выздоровели 3 491 793, зафиксированы 96 709 летальных случаев, проведены 16 865 938 ПЦР-тестирований.

Кроме того, отмечается, что с начала вакцинальной кампании привиты 14 748 324 человека, из них получили первую дозу – 14 748 322 человека, получили две дозы – 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу – 4756 человек, бустерную дозу – 7556. В общей сложности проведены 28 596 332 прививки.

Также читайте: Уже 12 инфицированных: на юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название IHU





