Протесты в Казахстане: в МВД страны сообщают о задержании более 200 человек и 95 пострадавших сотрудников ОВД
В Казахстане за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
"За нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек", - говорится в сообщении министерства.
"По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", - сообщили в ведомстве.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомобилей.
Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.
Напомним, со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.
Пожалуйста, подождите...
https://t.me/nexta_live/15358
Вам чим гірше - тим краще.
Любое ослабление соседних государств на руку *****.
Пример Беларуси им пофигу.
Доречі в них ціна на газ нижча ніж у нас.
Вспомнил - тихановская, протасевич....
это же все благодаря твоему кловану - который вместо покупок газа по 150..200 - ВСЕ деньги из Нафтогаза забрал на велике крадивныцтво..
а про покупки газа на зиму вспомнил ближе к осени, когда цены до 1500+ поднялись..
жри-те!
Более того, при Порошенко субсидимя ПОЛНОСТЬЮ перекрывала рост цен на комуналку, и получить ее было ЛЕГКО.
При зеЛохе - субсидию ОТМЕНИЛИ или сделали недоступной.. при том что комуналка ВЫРОСЛА в 1.5-2 раза - вот потому ты и орешь что "коммуналка больше пенсии"
жри, не обляпайся - это расплата за твой идиотизм))
Вартість активів українського олігарха Ріната Ахметова в 2021 році зросла на $4,14 млрд до $11,7 млрд, або на 55%. Джерело: https://biz.censor.net/n3308278
Но как только зеЛох офшорный прибрал к рукам Нафтогаз (выгнав Коболева, который отказывался отдавать 3 млрд.долл - отложенные на покупку газа по 150..200) и поставил витренко - эти 3 млрд.долл ушли на Великий Деребан.. а газ стали покупать ближе к осени, по 1500..
Простейшая математика: если бы Коболева не выгнали - газ купили бы по средней цене около 200. В объемах до 15 млрд.кубов.
Продав всего лишь 3 млрд.куб из них по 1200..1500 долл - Украина бы имела газ на зиму по НУЛЕВОЙ цене.. и НЕ закрывались бы сейчас сотни молокозаводов, тысячи хлебопекарен и т.д.
п.с. протягом минулого опалювального сезону Україна використала свої ПСГ у режимі відбору понад пів року - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021 року. За цей час запаси в них знизились з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів. Джерело: https://biz.censor.net/n3308150
т.е. с апреля по сеньтябрь купили всего-то 3 млрд.кубов.. В то время как раньше - за это время покупали 12-15 млрд.кубов.
А вот в августе рашка начала игру на дефицит и исскуственно его создала к ноябрю..
Но где тебе понять простые вещи - что с апреля по июль газа было в ИЗБЫТКЕ.
Именно в это время Украина его ВСЕГДА покупала.. до того момента как зеЛох захватил Нафтогаз.
ФАКТЫ: в 2019.. 2020 годах Украина закупала в период с апреля по август 12-15 млрд.куб
в 2021 году за тот же период купили всего 3 млрд.куб (причем основной объем в июле-августе)..
п.с. да, мы все помним про пленки деркача (агента кремля - согласно Госдепу США), и про то что медведчук резко разбагател при зеЛохе офшорном.
Более того, на канале медведчука прославляют твоего зеленского и ругают Порошенко.. совпадение?
скумбрия по 8грн, говядина по 20, сало по 50 - ЖРИ-те!))
Субсидии уменьшили в ТРИ раза, цены выросли в ДВА раза, комункалка выросла в 1.5-2 раза - а всё потому что "эпоха бедности закончилась" и нефиг тебе обижираться!
Слишком БОЛЬШАЯ у тебя пенсия - нужно делиться с офшорами зеленского..
Так что, БРЕШИШЬ ты, порохоботина, что "коммуналка больше пенсии" - разве твой "найвеличнийший" такое бы позволил?) комуналка вообще НОЛЬ, а пенсионеры жрут черную икру ведрами.. проблема что икры не хватает на всех
Разогнать вашу контору было бы Зе выгоднее,ведь после вашего тупизма и откровенной лжи, люди еще больше ненавидят Клоуна и его шобло. Вы не поднимаете рейтинг Зе ,вы уже втаптываете в землю то ,что валяется.
Ждем "визиток Яроша"
вот и привалило счастье - жри-те!
п.с. а Коболеву чего переживать? При нем Нафтогаз был суперприбыльным, и цены на газ - адекватными мировым..
Но как только зеЛох офшорный прибрал к рукам Нафтогаз (выгнав Коболева, который отказывался отдавать 3 млрд.долл - отложенные на покупку газа по 150..200) и поставил витренко - эти 3 млрд.долл ушли на Великий Деребан.. а газ стали покупать ближе к осени, по 1500..
Простейшая математика: если бы Коболева не выгнали - газ купили бы по среденй цене около 200. 15 млрд.кубов.
Продав всего лишь 3 млрд.куб из них по 1200..1500 долл - Украина бы имела газ на зиму по НУЛЕВОЙ цене.. и НЕ закрывались бы сейчас сотни молокозаводов, тысячи хлебопекарен и т.д.
п.с. протягом минулого опалювального сезону Україна використала свої ПСГ у режимі відбору понад пів року - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021 року. За цей час запаси в них знизились з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів. Джерело: https://biz.censor.net/n3308150
т.е. с апреля по сеньтябрь купили всего-то 3 млрд.кубов.. В то время как раньше - за это время покупали 12-15 млрд.кубов.
5 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html#comments Комментарии: 2
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html
Украинцам, которым с января 2022 года повысили тарифы за распределение газа, похоже, придется доплатить за «голубое» топлива в том случае, если они получали от облгазов платежки с начисленными «температурными коэффициентами».
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html#more-149538 Читать далее
Местные СМИ сообщают, что Казахстан на частном самолете покинул Патох Шодиев - совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group. Ранее из страны спешно улетел бизнесмен Кенес Ракишев.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Кроме того многие силовики перешли на сторону протестующих и оружие отдают прямо на улице, думаю развязка будет скоро.