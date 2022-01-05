Протесты в Казахстане: в МВД страны сообщают о задержании более 200 человек и 95 пострадавших сотрудников ОВД

В Казахстане за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"За нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек", - говорится в сообщении министерства.

"По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", - сообщили в ведомстве.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомобилей.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

Напомним, со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

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