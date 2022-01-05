РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9747 посетителей онлайн
Новости
8 079 95
Казахстан (778) протест (5832)

Протесты в Казахстане: в МВД страны сообщают о задержании более 200 человек и 95 пострадавших сотрудников ОВД

Протесты в Казахстане: в МВД страны сообщают о задержании более 200 человек и 95 пострадавших сотрудников ОВД

В Казахстане за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"За нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек", - говорится в сообщении министерства.

"По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", - сообщили в ведомстве.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомобилей.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

Напомним, со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Казахстана Токаев отправил правительство страны в отставку

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Не палитесь так явно , промосковские бойцьі невидимого фронта ! Для вас и Майдан - "бардак" , а Янукович - лигитивньій 😂
показать весь комментарий
05.01.2022 08:46
+18
Казахи - не беларусы, своих задержанных отобьют.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:32
+16
зебил, не манипулируй!)) комуналка выросла в 2014 - потому что твой любимый януковощ ограбил Украину и сдрыснул в Ростов, а хозяин твоего зеЛоха офшорного обвалил курс гривны, украв более 5.5. млрд.долл.
Более того, при Порошенко субсидимя ПОЛНОСТЬЮ перекрывала рост цен на комуналку, и получить ее было ЛЕГКО.
При зеЛохе - субсидию ОТМЕНИЛИ или сделали недоступной.. при том что комуналка ВЫРОСЛА в 1.5-2 раза - вот потому ты и орешь что "коммуналка больше пенсии"
жри, не обляпайся - это расплата за твой идиотизм))
показать весь комментарий
05.01.2022 09:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Казахи - не беларусы, своих задержанных отобьют.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:32 Ответить
Козахи своїх не кидають.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:44 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 08:46 Ответить
Красота

https://t.me/nexta_live/15358
показать весь комментарий
05.01.2022 09:53 Ответить
так они все казахи
показать весь комментарий
05.01.2022 10:59 Ответить
Шо, опять?

показать весь комментарий
05.01.2022 08:33 Ответить
Забавные ты тут вещи пишешь.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:42 Ответить
Бубочці пофігу. Воно заморилось відосік знімати на Новий рік для зетіпілів.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:34 Ответить
Вано працює зіркою бордел
показать весь комментарий
05.01.2022 08:39 Ответить
ОДКБ трещит по всем швам . Собьітия в Казахстане очень некстати для Москвьі перед началом переговоров с США и НАТО. И на руку Украине ...
показать весь комментарий
05.01.2022 08:36 Ответить
Не нюхай больше эту дурь!
показать весь комментарий
05.01.2022 08:39 Ответить
Скажіть чесно - вам зараз "на руку" будь-який бардак. Що в Україні, що за її межами. Бо треба ж з чогось постійно нити.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:43 Ответить
Не палитесь так явно , промосковские бойцьі невидимого фронта ! Для вас и Майдан - "бардак" , а Янукович - лигитивньій 😂
показать весь комментарий
05.01.2022 08:46 Ответить
Це ти написав, палюн.
Вам чим гірше - тим краще.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:48 Ответить
Иди лечись, тяморошное!
Любое ослабление соседних государств на руку *****.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:13 Ответить
Юрасик если полыхнет в Казахстане и протесты будут носить протикацапский характер, то это отвлечет силы путлера от Украины. А два фронта кацапы не потянут.,
показать весь комментарий
05.01.2022 09:30 Ответить
То москалів вже ріжуть чи поки ні? хто в курсі?
показать весь комментарий
05.01.2022 09:50 Ответить
Невідомо. Але пляшки та швабри вже наготові
показать весь комментарий
05.01.2022 10:43 Ответить
Дураки вообще ничему не учатся.
Пример Беларуси им пофигу.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:51 Ответить
Зараз кацапи почнуть перетворювати затриманих на обрубки вимагаючи показнь проти України
показать весь комментарий
05.01.2022 08:38 Ответить
Главное что пострадали мусора
показать весь комментарий
05.01.2022 08:38 Ответить
Які порушення? Це суто мирний протест.

показать весь комментарий
05.01.2022 08:41 Ответить
Таке жде Осла Оманського якщо само не вийде і не скаже - Я обісрався і я ухожу...
показать весь комментарий
05.01.2022 08:43 Ответить
Коли? Ви все обіцяєте-обіцяєте... Чого вам не вистачає зробити це зараз?
Доречі в них ціна на газ нижча ніж у нас.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:46 Ответить
тачки мусорские горят, значит мирный
показать весь комментарий
05.01.2022 08:43 Ответить
Дети степей, дикие люди. А где цветочки для ОМОНа, шарики воздушные. стаканчики пластиковые наконец? Брали бы с белорусов пример, те еще лет 10 на форумах с лукашкой воевать будут.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:48 Ответить
Казахи люди суровые, азиатский деспотизм никуда не делся. Цветочков точно не будет. В армии у меня был друг-казах Ахмеджаков Нурбек Айткозинович, так тот чувак не чувствовал боли и имел железный характер, под давлением дедов не прогибался.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:38 Ответить
В Алматы часть протестующие захватили спецтехнику. Они идут к администрации города. Здание администрации охраняют военные и БТРы.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:49 Ответить
Есть ссылка на мож. какие стримы?
показать весь комментарий
05.01.2022 08:51 Ответить
https://t.me/nexta_live/15342?single
показать весь комментарий
05.01.2022 08:53 Ответить
нехта.... Шо-то знакомое...
Вспомнил - тихановская, протасевич....
показать весь комментарий
05.01.2022 08:57 Ответить
Полиция крупного города Актобе прямо перед пол. участком выстроилась и заявила об единстве с народом.
показать весь комментарий
05.01.2022 08:50 Ответить
А рабсияне в своих пабликах послзили с бутылок и обсуждают как "омерика" устроила цветную революцию чтоб захватить Байконур и НАТО подвести к росиюшке
показать весь комментарий
05.01.2022 08:52 Ответить
https://t.me/newsnurkz/6147
показать весь комментарий
05.01.2022 08:57 Ответить
Ждём выхода на сцену Тиханбаевой.

показать весь комментарий
05.01.2022 09:02 Ответить
Нурсултана повесят в Нурсултане на площади Нурсултана
показать весь комментарий
05.01.2022 09:14 Ответить
Назарбаєв на пенсії.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:16 Ответить
не совсем. страной руководит его марионетка. фактическим властедержателем является Назарбаев
показать весь комментарий
05.01.2022 09:23 Ответить
ага, как твое ***** в 2008
показать весь комментарий
05.01.2022 09:30 Ответить
якій нах... пенсіі? голова ради безпеки кріїни твій Нурсултан.... лошка інтелігентного поставив для проформи а сімейка як рулила так і рулить країною!
показать весь комментарий
05.01.2022 09:54 Ответить
Як у нас ветеринар Данілов.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:57 Ответить
у тебе хейло рулить вже давно
показать весь комментарий
05.01.2022 10:36 Ответить
Покинув пост президента Республики Казахстан, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан»
показать весь комментарий
05.01.2022 10:52 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 09:15 Ответить
Казахи выступили потому что газ подняли до 7.50 гривны. В Украине газ по 15 гривен и коммуналка больше пенсии и никто не выступает. Как то странно всё это
показать весь комментарий
05.01.2022 09:08 Ответить
так а чем ты недовольно, зебил?))
это же все благодаря твоему кловану - который вместо покупок газа по 150..200 - ВСЕ деньги из Нафтогаза забрал на велике крадивныцтво..
а про покупки газа на зиму вспомнил ближе к осени, когда цены до 1500+ поднялись..
жри-те!
показать весь комментарий
05.01.2022 09:15 Ответить
Не манипулируй. Коммуналка и газ для населения подняли в 10 раз в 2015 -17 годах. Тогда цена газа в Европе не была по 2000 долларов. Напомни кто тогда был президентом? Или вы думаете что люди не помнят когда подняли тарифы на коммуналку ?
показать весь комментарий
05.01.2022 09:23 Ответить
зебил, не манипулируй!)) комуналка выросла в 2014 - потому что твой любимый януковощ ограбил Украину и сдрыснул в Ростов, а хозяин твоего зеЛоха офшорного обвалил курс гривны, украв более 5.5. млрд.долл.
Более того, при Порошенко субсидимя ПОЛНОСТЬЮ перекрывала рост цен на комуналку, и получить ее было ЛЕГКО.
При зеЛохе - субсидию ОТМЕНИЛИ или сделали недоступной.. при том что комуналка ВЫРОСЛА в 1.5-2 раза - вот потому ты и орешь что "коммуналка больше пенсии"
жри, не обляпайся - это расплата за твой идиотизм))
показать весь комментарий
05.01.2022 09:27 Ответить
Оно никогда не согласится. Тупые совки имеют только два режима тумблера "вкл.- выкл.".
показать весь комментарий
05.01.2022 11:56 Ответить
и - ниже пост, почему газ при твоем зеЛохе такой дорогой.. когда Украина могла его получить по НУЛЕВОЙ цене - если бы зеЛох офшорный не ограбил Нафтогаз..
показать весь комментарий
05.01.2022 09:29 Ответить
"деолигирхизация для зебилов" это:
Вартість активів українського олігарха Ріната Ахметова в 2021 році зросла на $4,14 млрд до $11,7 млрд, або на 55%. Джерело: https://biz.censor.net/n3308278
показать весь комментарий
05.01.2022 09:32 Ответить
при Коболеве Нафтогаз был суперприбыльным, и цены на газ - адекватными мировым..
Но как только зеЛох офшорный прибрал к рукам Нафтогаз (выгнав Коболева, который отказывался отдавать 3 млрд.долл - отложенные на покупку газа по 150..200) и поставил витренко - эти 3 млрд.долл ушли на Великий Деребан.. а газ стали покупать ближе к осени, по 1500..
Простейшая математика: если бы Коболева не выгнали - газ купили бы по средней цене около 200. В объемах до 15 млрд.кубов.

Продав всего лишь 3 млрд.куб из них по 1200..1500 долл - Украина бы имела газ на зиму по НУЛЕВОЙ цене.. и НЕ закрывались бы сейчас сотни молокозаводов, тысячи хлебопекарен и т.д.

п.с. протягом минулого опалювального сезону Україна використала свої ПСГ у режимі відбору понад пів року - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021 року. За цей час запаси в них знизились з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів. Джерело: https://biz.censor.net/n3308150
т.е. с апреля по сеньтябрь купили всего-то 3 млрд.кубов.. В то время как раньше - за это время покупали 12-15 млрд.кубов.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:23 Ответить
У кого надо было газ покупать ? у партнёра? Или в Европе у которой нет таких объемов? Опять манипулируешь. Я ещё раз тебе напомню что коммуналку начали поднимать в 2015- ом году
показать весь комментарий
05.01.2022 09:28 Ответить
ты идиот, зебил)) Откуда сейчас газ покупает Украина и покупала его с 2014 года, напомнить?)
показать весь комментарий
05.01.2022 09:29 Ответить
Понятно что газ российский Украина покупала в Европе,но тогда в Европе были излишки,а сейчас нет лишнего газа поэтому и спотовая цена так поднялась. И даже при таких раскладах сейчас цену для населения сдерживают. А в 2015-ом не было оснований так поднимать цену для населения . Мы всё помним про партнёров и Медведчуков . Кстати скоро средина января,пора возвращаться кое кому в Украину из тёплых краёв и рассказать про партнёров
показать весь комментарий
05.01.2022 09:44 Ответить
вот ты дурне)) Украина покупала в ЕС - ЕВОРОПЕЙСКИЙ газ, и никакого "недостатка" его с апреля по август НЕ было..
А вот в августе рашка начала игру на дефицит и исскуственно его создала к ноябрю..

Но где тебе понять простые вещи - что с апреля по июль газа было в ИЗБЫТКЕ.
Именно в это время Украина его ВСЕГДА покупала.. до того момента как зеЛох захватил Нафтогаз.
ФАКТЫ: в 2019.. 2020 годах Украина закупала в период с апреля по август 12-15 млрд.куб
в 2021 году за тот же период купили всего 3 млрд.куб (причем основной объем в июле-августе)..

п.с. да, мы все помним про пленки деркача (агента кремля - согласно Госдепу США), и про то что медведчук резко разбагател при зеЛохе офшорном.
Более того, на канале медведчука прославляют твоего зеленского и ругают Порошенко.. совпадение?
показать весь комментарий
05.01.2022 09:54 Ответить
и вообще, зедлО, чем ты недовольно?))
скумбрия по 8грн, говядина по 20, сало по 50 - ЖРИ-те!))
Субсидии уменьшили в ТРИ раза, цены выросли в ДВА раза, комункалка выросла в 1.5-2 раза - а всё потому что "эпоха бедности закончилась" и нефиг тебе обижираться!
Слишком БОЛЬШАЯ у тебя пенсия - нужно делиться с офшорами зеленского..

Так что, БРЕШИШЬ ты, порохоботина, что "коммуналка больше пенсии" - разве твой "найвеличнийший" такое бы позволил?) комуналка вообще НОЛЬ, а пенсионеры жрут черную икру ведрами.. проблема что икры не хватает на всех
показать весь комментарий
05.01.2022 09:58 Ответить
Ты просто умственно отсталый.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:29 Ответить
зебил, вот только не нужно тут копипастить свой анамнез))
показать весь комментарий
05.01.2022 09:30 Ответить
Как раз человек все умно и толково разжевал зебилам, понял бы уже даже ребенок. А до зебилов не дошло.Зелюки даже умственно отсталые из вас уже все поняли,а вы -подоляцкие тролли ,.
Разогнать вашу контору было бы Зе выгоднее,ведь после вашего тупизма и откровенной лжи, люди еще больше ненавидят Клоуна и его шобло. Вы не поднимаете рейтинг Зе ,вы уже втаптываете в землю то ,что валяется.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:32 Ответить
Вы это бросьте! Как вы смеете сомневацца в правильности курса величайшего лидора Мудрого нарида?
показать весь комментарий
05.01.2022 09:18 Ответить
Ща до Казахстана доедут ФСБшные консультанты и мы услышим про "украинский след".
Ждем "визиток Яроша"
показать весь комментарий
05.01.2022 09:11 Ответить
В Казахстане подняли цены на газ вдвое - казахи протестуют. В Украине подняли в десять - украинцы уехали на заработки - оплатить счета. А Коболев постит в фб как ему хорошо.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:12 Ответить
ну а разве не этого зебилы хотели?))
вот и привалило счастье - жри-те!

п.с. а Коболеву чего переживать? При нем Нафтогаз был суперприбыльным, и цены на газ - адекватными мировым..
Но как только зеЛох офшорный прибрал к рукам Нафтогаз (выгнав Коболева, который отказывался отдавать 3 млрд.долл - отложенные на покупку газа по 150..200) и поставил витренко - эти 3 млрд.долл ушли на Великий Деребан.. а газ стали покупать ближе к осени, по 1500..
Простейшая математика: если бы Коболева не выгнали - газ купили бы по среденй цене около 200. 15 млрд.кубов.

Продав всего лишь 3 млрд.куб из них по 1200..1500 долл - Украина бы имела газ на зиму по НУЛЕВОЙ цене.. и НЕ закрывались бы сейчас сотни молокозаводов, тысячи хлебопекарен и т.д.

п.с. протягом минулого опалювального сезону Україна використала свої ПСГ у режимі відбору понад пів року - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021 року. За цей час запаси в них знизились з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів. Джерело: https://biz.censor.net/n3308150
т.е. с апреля по сеньтябрь купили всего-то 3 млрд.кубов.. В то время как раньше - за это время покупали 12-15 млрд.кубов.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:22 Ответить
ще раз доказуе, коли вже через край льеться? - іскра і спалахне....
показать весь комментарий
05.01.2022 09:46 Ответить
Если в Казахстане сменится власть, уйдёт Назарбаев, то править будут националисты. Все к этому идет. И самое главное население их поддерживает. Для кремля это очень плохая новость. Вторая Украина на границе это будет конец империалистическим планам *****.

показать весь комментарий
05.01.2022 09:47 Ответить
Поки в них суто економічні вимоги. Про прихід до влади націоналістів у Казахстані - маячня.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:56 Ответить
В казахськоі поліції що, собак немає? У Амстердамі людей травлять собаками й ніхто з "демократів" не обурюється.
показать весь комментарий
05.01.2022 09:54 Ответить
Почему тролли берут всегда имена, которые противоположны их поведению. Отчего ты Петр Воля, а не Петр Раб или Петр Холоп?
показать весь комментарий
05.01.2022 10:12 Ответить
То, шо ти - "иван", до того ще й "петров", в мене сумнівів нема.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:22 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html Украинцам насчитают доплату за газ за несколько лет: решение суда
5 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html#comments Комментарии: 2
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html

Украинцам, которым с января 2022 года повысили тарифы за распределение газа, похоже, придется доплатить за «голубое» топлива в том случае, если они получали от облгазов платежки с начисленными «температурными коэффициентами».
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0.html#more-149538 Читать далее
показать весь комментарий
05.01.2022 10:18 Ответить
пий веселись -сьогодні кловун при власті
показать весь комментарий
05.01.2022 10:19 Ответить
Перед повышением казахские баи наверное кричали своим плебеям " смотрите какие у нас дешёвые цены на газ,обещаем не повышать,целуйте наши задницы",а потом оказалось,что в бюджете не хватает средств на крузаки депутатам и премии наглядовым радам убыточных предприятий и сверху пришел приказ поднять цену,теперь плебеи вынуждены опускать своих баев на землю или В землю.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:28 Ответить
Мне пока что ситуация в Казахстане напоминает какой-то из фильмов про Оуэшена где герой организовал стачку на заводе, но рад буду ошибиться. Главное не пойти по пути Беларуси и не поверить местным заправилам. Все эти уступки сейчас это пыль в глаза. Лукашенко тоже сначала делал вид, что разговаривает с народом.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:30 Ответить
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) - військово-політична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжнародна організація , до якої входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Таджикистан .
показать весь комментарий
05.01.2022 10:29 Ответить
В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.
Местные СМИ сообщают, что Казахстан на частном самолете покинул Патох Шодиев - совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group. Ранее из страны спешно улетел бизнесмен Кенес Ракишев.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Кроме того многие силовики перешли на сторону протестующих и оружие отдают прямо на улице, думаю развязка будет скоро.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:43 Ответить
 
 