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Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у более 2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у более 2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 января в мире зарегистрировали 2 153 722 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7195 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 295 602 263 случая инфицирования, из них 2 153 722 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 474 218 человек, из них 7195 за минувшие сутки.

Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у более 2 млн человек 01

Побороли болезнь и выздоровели 256,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 273 человека, зафиксированы 4571 новый случай, 8439 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у более 2 млн человек 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 65-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 29-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 13-я в мире и 7-я в Европе.

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Топ комментарии
+6
Ваша логика дает такой результат: Приехали пожарные, а огонь усилился и мы их прогнали, так как решили, что огонь усилился из-за пприбытия пожарных!
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05.01.2022 10:47
+3
уколизация

НОВЕ СЛОВО в науці

з методички
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05.01.2022 11:11
+2
Неправда. В Німеччині 29 грудня 2020 померло 1249 людей, а Хоч в один день грудня 2021 року така добова смертність є? Максимальна - 14 грудня 2021 - 575 за добу.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
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05.01.2022 10:43
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Правила форума Совет форумчан
Ваша логика дает такой результат: Приехали пожарные, а огонь усилился и мы их прогнали, так как решили, что огонь усилился из-за пприбытия пожарных!
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05.01.2022 10:47 Ответить
Ну, тогда при вызове пожарных, требуйте, чтобы они сначала поехали в лабораторию и провели тщательный анализ смеси.
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05.01.2022 11:24 Ответить
http://npt-a.com.ua/stati/protivopozharnaya-obrabotka-derevyannyh-konstrukciy Для зданий и сооружений, сделанных из древесины, огнезащитная обработка конструкций является обязательным условием. Осуществление данного действия регламентируется законом и проверяется представителями службы МЧС. Проверке подвергаются как деревянные конструкции частных домов, так и общественные, коммерческие, производственные здания.
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05.01.2022 12:30 Ответить
уколизация

НОВЕ СЛОВО в науці

з методички
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05.01.2022 11:11 Ответить
Болеет очень много и в США и в ЕС, но смертность небольшая.
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05.01.2022 09:33 Ответить
Да действительно, фули там, почти полтыщщи в день в Польше которая почти вчетверо меньше кацапстана в котором 800. Спутник5 форева, не?
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05.01.2022 09:50 Ответить
Не
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05.01.2022 10:38 Ответить
смертность небольшая?
в Германии смертность в конце 2021 года большая чем в начале 2021 года когда еще не было вакцинации
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05.01.2022 10:09 Ответить
Неправда. В Німеччині 29 грудня 2020 померло 1249 людей, а Хоч в один день грудня 2021 року така добова смертність є? Максимальна - 14 грудня 2021 - 575 за добу.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
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05.01.2022 10:43 Ответить
" в начале 2021 "
февраль-март 2021 года смертность ниже чем в декабре 2021
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05.01.2022 11:35 Ответить
А чем Вас не устраивает сравнение "декабрь 2020-декабрь2021"? При таком сравнении влияние сезонного фактора минимально, чего не скажешь про сравнение "март 2020-декабрь2021". Тем более, что в марте 2021 в Германии было уже около 10% вакцинированных.
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05.01.2022 11:42 Ответить
эпидемии не выпуск смартфонов и автомобилей где считают месяц к месяце
ну если считать декабрь 2020 к декабрю 2021 то получается 16945 к 10198,
ну и где вакцинация предотвращает смертность?
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05.01.2022 13:15 Ответить
Ну раз так посчитай и сравни январь 2020 т июль 2020.
Снижение смертности почти в 2 раза это для тебя ничто? И это при том, что максимум активных случаев в декабре 2020 было 400 тыс, а в декабре 2021 - более миллиона.
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05.01.2022 21:48 Ответить
Это ничего, что по сути это уже другой, куда более заразный, вирус и люди заново начинают болеть другим штаммом, что вакцинированные, что переболевшие? Вакцинироваться в начале 2021-го года имело смысл, вакцинироваться сейчас, в виду наступления "омикрона", уже особо нет.
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05.01.2022 10:47 Ответить
заразный но менее летальный
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05.01.2022 11:38 Ответить
А почему ты считаешь, что один фактор должен компенсировать другой? В школе надо было лучше учить математику, коэффиценты в экспоненте влияют на результат совсем не так, как в линейном уравнении. А заразность - это экспонента, в отличие от летальности, которая в идеале как раз должна быть линейной.
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06.01.2022 22:04 Ответить
Падение заражения и смертности ,и сразу включают цифры мира. Пугать уже нечем??? Уже даже упоротые заукольщики ох...ют от того бреда которым кормят толпу.
Ну а вообще, пытаються неснижать градус, ибо с 20х чисел нужно гнать новую волну.
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05.01.2022 12:18 Ответить
Ковид бессмертен! Как и человеческая глупость! Может, даже жадность!
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05.01.2022 16:44 Ответить
 
 