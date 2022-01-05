Мировой рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у более 2 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 января в мире зарегистрировали 2 153 722 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7195 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 295 602 263 случая инфицирования, из них 2 153 722 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 474 218 человек, из них 7195 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и выздоровели 256,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 65-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 29-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 13-я в мире и 7-я в Европе.