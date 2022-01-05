РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9747 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 458 23
захоронения (206) похороны (1523) смерть (9176) Ян Осока (1501)

С воином 95-й ОДШБ Игорем Тычиной, который 27 декабря получил тяжелое ранение от пули российского снайпера и скончался 1 января, простятся завтра в Коростене. ФОТО

Завтра, 6 января, в городе Коростень в 11:00 на центральной площади города начнется церемония прощания с украинским воином Игорем Тычиной, который 27 декабря прошлого года получил тяжелое пулевое ранение возле Нью-Йорка Донецкой области и скончался 1 января, не выходя из комы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 6 января, в городе Коростень Житомирской области, в 11:00 на центральной площади города начнется церемония прощания с Игорем Олеговичем Тычиной, 2001 года рождения, военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который 27 декабря прошлого года в районе поселка городского типа Нью-Йорк Торецкого горсовета Бахмутского района Донецкой области получил тяжелое пулевое ранение от российского снайпера.

С воином 95-й ОДШБ Игорем Тычиной, который 27 декабря получил тяжелое ранение от пули российского снайпера и скончался 1 января, простятся завтра в Коростене 01

Воин находился в коме и умер вечером 1 января в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков).

Также смотрите: Воин Игорь Тычина, раненный российским снайпером 27 декабря на Донбассе, скончался на 21-м году жизни. ФОТО

С воином 95-й ОДШБ Игорем Тычиной, который 27 декабря получил тяжелое ранение от пули российского снайпера и скончался 1 января, простятся завтра в Коростене 02

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Чтоб вы все кацапы выздыхали твари!!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:11
+29
А верховний знае,чи йому похер,головне на саночках покататься!Царство Небесне хлопцю...
показать весь комментарий
05.01.2022 10:21
+29


Царство Небесне ГЕРОЮ,,,
показать весь комментарий
05.01.2022 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чтоб вы все кацапы выздыхали твари!!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:11 Ответить
А верховний знае,чи йому похер,головне на саночках покататься!Царство Небесне хлопцю...
показать весь комментарий
05.01.2022 10:21 Ответить
ГОВНОкомандующий , способен только говном всех вокруг обмазывать ,и больше его не хрена не волнует.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:24 Ответить
Йому похер,як і наріду,який обрав це недоразуменіє(
показать весь комментарий
05.01.2022 10:25 Ответить
А ЗЕублюдок с Порошенко воюет,у этого гавнаеда квартального, своя война.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:27 Ответить
Опять двадцатилетний пацан . У нас в десантных бригадах по штату рота снайперов есть , при чем у них на вооружении бареты и прочие вкусняшки , по тому надеюсь , что житомирские пацаны рассчитаются за своего побратима.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:23 Ответить
Не розрахуються. Зеленський заборонив.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:22 Ответить
Так то будут не они , и их вообще там нет . Ну а если без сарказма , то сей час если комбриг или комбат запрещает открыть огонь в таких случаях , то его подчиненные считают куском говна , а не боевым офицером , а на войне это не пустые звуки.
показать весь комментарий
05.01.2022 13:47 Ответить


Царство Небесне ГЕРОЮ,,,
показать весь комментарий
05.01.2022 10:29 Ответить
Йому би народити та виховувати дітей, таких самих красивих та світлих, як він сам.
Але вічні вороги українців мокшани вбили його.
каломойша із зебілом кажуть, що українці мусять примиритись із кацапами-вбивцями, жерти разом з ними холодець та пити горілку.
Вони би помирились із вбивцями своїх дітей?
показать весь комментарий
05.01.2022 10:39 Ответить
Земля йому пухом, батькам пошана.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:40 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 11:09 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:59 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:33 Ответить
І знову не один з місцевих попів не прийде відспівати героя
показать весь комментарий
05.01.2022 13:39 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
показать весь комментарий
05.01.2022 13:55 Ответить
зеля - говнокомандувач-йуда живе, с.ка, землю коптить, а Герої України гинуть через нього-ніякого...
показать весь комментарий
05.01.2022 14:56 Ответить
Царство небесное пареньку - герою, соболезнование родным и близким.
показать весь комментарий
05.01.2022 17:27 Ответить
Вічна шана Герою!
показать весь комментарий
05.01.2022 18:16 Ответить
Світла пам'ять світлому та дуже красивому бійцю , який віддав найдорожче за вільну Украіну - своє життя😪😪😪
А тим часом головнокомандуючий катається на лижах на Буковелі 😡
Все що зараз відбувається в нашій краіні , жахливо !!
показать весь комментарий
05.01.2022 21:02 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 21:57 Ответить
обрали! недоумки, голову в якій війни нема. Є є бухло, нюхло і жрачка ......
Буковель--його робота
показать весь комментарий
06.01.2022 02:58 Ответить
 
 