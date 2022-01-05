С воином 95-й ОДШБ Игорем Тычиной, который 27 декабря получил тяжелое ранение от пули российского снайпера и скончался 1 января, простятся завтра в Коростене. ФОТО

Завтра, 6 января, в городе Коростень в 11:00 на центральной площади города начнется церемония прощания с украинским воином Игорем Тычиной, который 27 декабря прошлого года получил тяжелое пулевое ранение возле Нью-Йорка Донецкой области и скончался 1 января, не выходя из комы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 6 января, в городе Коростень Житомирской области, в 11:00 на центральной площади города начнется церемония прощания с Игорем Олеговичем Тычиной, 2001 года рождения, военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который 27 декабря прошлого года в районе поселка городского типа Нью-Йорк Торецкого горсовета Бахмутского района Донецкой области получил тяжелое пулевое ранение от российского снайпера.

Воин находился в коме и умер вечером 1 января в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков).

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