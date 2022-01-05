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контрразведка (494) СБУ (19456) суд (24809) юстиция (758)

Воевали против Украины: по материалам контрразведки СБУ два террориста "Л/ДНР" приговорены к 10 годам лишения свободы

Воевали против Украины: по материалам контрразведки СБУ два террориста

По материалам контрразведки СБУ два боевика незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" заочно приговорены к 10 годам лишения свободы. Боевики в течение четырех лет воевали против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что в 2014 году двое граждан Украины присоединились к рядам террористических организаций. Они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Также задокументировано, что боевики участвовали в боях в районе Донецкой и Луганской областей.

Суд признал обоих боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала агрессии РФ в Украине разоблачены более 20 российских шпионов, - контрразведка СБУ

Приговор вступил в законную силу. Злоумышленники объявлены в розыск.

Досудебное расследование проводили следователи СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

СБУ продолжает разоблачать участников незаконных вооруженных формирований для задержания и привлечения к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

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Топ комментарии
+12
странно в Чехии за это дают 20 лет
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05.01.2022 11:03
+6
Чому в Чехії двом своїм громадянам за те що воювали проти України дали одному 20 років а другому 21?
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05.01.2022 11:10
+4
Это ещё нормально,могли и три года условно. А я считаю их должны судить военные трибуналы,как военных преступников и предателей.
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05.01.2022 11:07
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странно в Чехии за это дают 20 лет
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05.01.2022 11:03 Ответить
Это ещё нормально,могли и три года условно. А я считаю их должны судить военные трибуналы,как военных преступников и предателей.
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05.01.2022 11:07 Ответить
і фото публікують..а в нас яких то ноунеймів засудили..
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05.01.2022 11:18 Ответить
Чому в Чехії двом своїм громадянам за те що воювали проти України дали одному 20 років а другому 21?
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05.01.2022 11:10 Ответить
- Хай живе український суд - самий пох*уїстський суд у світі!!! (с)
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05.01.2022 11:22 Ответить
Нашілюді?
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05.01.2022 11:26 Ответить
На Донеччині день народження Степана Бандери відзначили смолоскипною ходою
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05.01.2022 11:28 Ответить
Та то наші вояки з ЗСУ ходили… іньши по домівкам..
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05.01.2022 12:17 Ответить
спасибо наде, скоро выйдут
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05.01.2022 11:28 Ответить
Так а шо ж фото не залили, может я их завтра в киевском метро встречу или в Одессе на Привозе… стесняетесь что ли??? К чему тогда вообще об этом писать? не имён не фамилий - не обицянок не пробачень- фигня какая то!!!
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05.01.2022 12:15 Ответить
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05.01.2022 12:27 Ответить
О хочь реальні строки почали давати сепарам.
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05.01.2022 13:25 Ответить
Дивно . В Чехії посібникам російських фашистів дають 20 років . А тут ..... сучі закони , що ж ми за наволоч понаобирали за ці 30 років до парламенту.
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05.01.2022 13:52 Ответить
Чому 10 років? Ці потвори заслужили на смерть або довічне як мінімум
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05.01.2022 16:12 Ответить
 
 