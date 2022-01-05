"Стрельнули в солдата. Кровь идет у него! #б твою мать! Акимат горит!" - казахские протестующие захватывают админздания. ВИДЕО

В здании городского акимата Алматы возник пожар после того, как в него ворвались протестующие, оно окутано дымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

Из окон второго этажа вырывается пламя, видны клубы густого черного дыма, все здание в дыму.

В настоящее время штурм здания городской администрации продолжается в Алматы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", слышны автоматные очереди.

Из здания продолжает идти черный дым, пожарных не видно. У входа столпилось свыше тысячи человек. Слышны крики "Алга, Казахстан" (Вперед, Казахстан).

Как сообщает Meduza, помимо здания администрации города Алматы горит прокуратура.

Также сообщается, что у здания администрации толпа избивает сотрудников национальной гвардии. Избиты около двух десятков нацгвардейцев, из них 4-5 пострадали очень серьезно.

Кроме того, как сообщают очевидцы, участники протестных митингов в Актобе (административный центр Актюбинской области на западе Казахстана) ворвались в здание акимата.

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На распространяемых в социальных сетях видео видно, как толпа берет штурмом здание.

В то же время, десятки человек собрались и возле здания областного акимата в Костанае (административный центр Костанайской области). Как видно на кадрах, распространяемых очевидцами в социальных сетях, вблизи акимата полицейские выставили ограждения, однако демонстрантам удалось прорваться к зданию.

Похожая ситуация сейчас наблюдается и у здания акимата в Петропавловске (административный центр Североказахстанской области), в которое вышли около 50 человек. Спустя время полицейским удалось разогнать демонстрантов.

Митинги продолжаются и в Павлодаре (админцентр Павлодарской области Казахстана). Десятки людей также собрались у административного здания. Полицейским пока удается держать оборону перед акиматом. Видео распространяют очевидцы в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.