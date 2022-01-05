За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 17 человек, выявлены 1344 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве выявили за минувшие сутки 1344 больных коронавирусом. 17 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1344 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 17 человек умерли. Всего, за период пандемии в Киеве 8250 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 335 429", - сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 771 женщина в возрасте от 18 до 96 лет и 520 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 26 девочек от 1 до 17 лет и 27 мальчиков от 3 до 17 лет.

Среди умерших: 7 женщин от 55 до 87 лет и 10 мужчин от 51 до 84 лет.

В больницы столицы госпитализировали 86 больных коронавирусом и 86 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 1034 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 316 024 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 345, в Оболонском - 241 и в Дарницком районе - 139 случаев", - отметил Виталий Кличко.