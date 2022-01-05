Государственное регулирование цен на газ приведет к падению добычи и убыткам в 20 млрд грн, - эксперт

Решение Кабинета Министров о государственном регулировании цен на природный газ для производителей хлеба, растительного масла и молока обернется падением добычи и потерей государством 20 млрд грн на импорт дополнительных объемов газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявил генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрей Закревский.

"В перспективе это приведет к снижению добычи газа в стране. Далее, по принципу домино, падение добычи необходимо будет компенсировать дополнительным импортом газа, который сегодня дефицитен во всем мире. Это дополнительные расходы для бюджета, которые на фоне снижения налоговых и рентных поступлений от добычи из-за его падения, мягко говоря, не желательны: дополнительный компенсационный импорт может обойтись более чем в 20 млрд грн", – заявил эксперт на своей странице в фейсбуке.

Он прогнозирует, что из-за такого решения правительства частный сектор может сократить инвестиции в добычу на 6 млрд грн.

"Логически спрогнозировать, что он сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков. Это потеря более 6 млрд грн инвестиций в год", - подчеркнул эксперт.

В целом решение Кабмина регулировать цены на газ противоречит европейской практике и обязательствам Украины перед западными партнерами, подчеркнул Закревский.

Напомним, ранее Кабмин определил некоторые предприятия пищевой промышленности, которым обязал продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний решение правительства назвали коррупционным и противоречащим Меморандуму с МВФ, что приведет к падению добычи газа в Украине.