Государственное регулирование цен на газ приведет к падению добычи и убыткам в 20 млрд грн, - эксперт
Решение Кабинета Министров о государственном регулировании цен на природный газ для производителей хлеба, растительного масла и молока обернется падением добычи и потерей государством 20 млрд грн на импорт дополнительных объемов газа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявил генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрей Закревский.
"В перспективе это приведет к снижению добычи газа в стране. Далее, по принципу домино, падение добычи необходимо будет компенсировать дополнительным импортом газа, который сегодня дефицитен во всем мире. Это дополнительные расходы для бюджета, которые на фоне снижения налоговых и рентных поступлений от добычи из-за его падения, мягко говоря, не желательны: дополнительный компенсационный импорт может обойтись более чем в 20 млрд грн", – заявил эксперт на своей странице в фейсбуке.
Он прогнозирует, что из-за такого решения правительства частный сектор может сократить инвестиции в добычу на 6 млрд грн.
"Логически спрогнозировать, что он сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков. Это потеря более 6 млрд грн инвестиций в год", - подчеркнул эксперт.
В целом решение Кабмина регулировать цены на газ противоречит европейской практике и обязательствам Украины перед западными партнерами, подчеркнул Закревский.
Напомним, ранее Кабмин определил некоторые предприятия пищевой промышленности, которым обязал продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний решение правительства назвали коррупционным и противоречащим Меморандуму с МВФ, что приведет к падению добычи газа в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Ось декілька днів тому Піскун задав питання Кучеренко - "а може нафтогза у літку закупив газ по 285 на 2 мільярда, а зараз перепродає по 1200?" На що Кучеренко відповів, що вполне можливо, так як аудита Нафтогазу не проводили з 2014-го року і там настільки все непрозоро, що мільярди кубів, та мільярди доларів можно не помітити.
А ще я вважаю, що деяким своїм підприємствам, вони взагалі можуть поставляти газ безоплатно!
Рычаги должны быть экономическими!
Например, отмените НДС на газ и коммуналку. Как в Европе.
Потихоньку вдавбливают ---- по капле
Конечно 300__400% ----- прибыли это большой убыток
Только налог платят с цены 2000--- 3000гвн
@buch10_04
·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478688410256687106 3 мин
Первый пошёл. Крупнейший в Украине Яготинский молокозавод прекращает свою работу в связи с повышением цены на газ в 10 раз.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав низку змін до законів, які спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема, українців.Згідно зі змінами, громадяни України та ще п'яти країн зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, як це було раніше, а 2 роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації про доручення роботи.Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.
А наши, доморощенные, "бизнесмены" имущество и труд украли (тем или иным способом) у граждан Украины, скрывают доходы от налогообложения, выводят деньги в офшоры - и реализуют товар по спекулятивной цене, не имеющей ничего общего "с рынком", кроме названия.
Ауфвидерзеен.
Каким образом? Национализированные скважины заглушат, и будут весь газ закупать на стороне в тридорого?