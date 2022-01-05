РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8907 посетителей онлайн
Новости
2 035 24
Казахстан (778) посольство (1076) протест (5832)

Посольство Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения

Посольство Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения

Граждан Украины в период с 5 по 19 января 2022 года просят воздержаться от поездок в Казахстан в связи с внедрением чрезвычайного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Казахстане в Фейсбуке.

"В связи с введением с 5 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в г. Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а находящимся на территории Казахстана гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", - отмечается в сообщении.

В случае необходимости граждане могут обратиться в посольство Украины в Казахстане по номеру горячей линии +7(705)7556610.

Также смотрите: "Стрельнули в солдата. Кровь идет у него! #б твою мать! Акимат горит!" - казахские протестующие захватывают админздания. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

Посольство Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Ні,будемо сподіватися що повсталий народ запросить до себе потужних реформаторів Арсєнія і Гройсмана. Не тільки ж нам було мучитися.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:47
+2
Что пересрали что опыта наберутся и вернутся доделывать начатое? Пускай украинцы посмотрят как народ выходит весь на протесты, а не 5%, а остальные 95% дома сидят ждут чья возьмет. В 15-ти миллионном Казахстане на протесты вышло в 10 раз больше чем в 40-ка миллионной Украине
показать весь комментарий
05.01.2022 12:44
+2
Назарбаевскому клану хана
Приготовится "Зе команде" прислуг олигархов
показать весь комментарий
05.01.2022 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наоборот ,надо послать туда Парубия ,Юрку Луценко ,Турчинова ,Пашинского пусть помогут братскому народу Казахстана скинуть иго .
показать весь комментарий
05.01.2022 12:41 Ответить
Ну так сам и поезжай. Или сдесь будешь сраться разом
показать весь комментарий
05.01.2022 12:44 Ответить
Ні,будемо сподіватися що повсталий народ запросить до себе потужних реформаторів Арсєнія і Гройсмана. Не тільки ж нам було мучитися.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:47 Ответить
Ну ты отмучался... Уже второй год процветаешь!
показать весь комментарий
05.01.2022 12:54 Ответить
Був би президентом Кошулинський, можливо і процвітав.
показать весь комментарий
05.01.2022 13:05 Ответить
Наступного разу голосуй папріколу за нього, МОЖЛИВО вийде краще.
показать весь комментарий
05.01.2022 13:12 Ответить
А я за нього й голосував у першому турі. А під час другого фентезі читав. Про мудрого правителя.
показать весь комментарий
05.01.2022 13:33 Ответить
Та мне ни к чему ,я не хочу быть министром или спикером или депутатом та и воровать я не приучен ..
показать весь комментарий
05.01.2022 12:54 Ответить
Что пересрали что опыта наберутся и вернутся доделывать начатое? Пускай украинцы посмотрят как народ выходит весь на протесты, а не 5%, а остальные 95% дома сидят ждут чья возьмет. В 15-ти миллионном Казахстане на протесты вышло в 10 раз больше чем в 40-ка миллионной Украине
показать весь комментарий
05.01.2022 12:44 Ответить
дякую, тримаемося..... - самі себе за ноги держимо...
показать весь комментарий
05.01.2022 12:45 Ответить
Специальный эфир НВ: массовые протесты в Казахстане - https://www.youtube.com/watch?v=CRX-gMy7yes&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
показать весь комментарий
05.01.2022 12:45 Ответить
Интересно как там наш , Зе чмо? Усрався
показать весь комментарий
05.01.2022 12:47 Ответить
Послал шифровку в центр. Ждет инструкций....
показать весь комментарий
05.01.2022 12:57 Ответить
Назарбаевскому клану хана
Приготовится "Зе команде" прислуг олигархов
показать весь комментарий
05.01.2022 12:56 Ответить
в смысле "воздержаться" ? )))

показать весь комментарий
05.01.2022 13:30 Ответить
ти за себе думай, паскуда.
як би вас скоро не виносили.
і бажано в перед ногами
показать весь комментарий
05.01.2022 14:01 Ответить
 
 