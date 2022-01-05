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Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО 10 января: Это часть масштабных усилий по сдерживанию агрессии РФ

Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО 10 января: Это часть масштабных усилий по сдерживанию агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 10 января, примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Твиттере.

"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – написал он.

Также читайте: НАТО собирает внеочередное заседание из-за наращивания войск РФ в Украине и на ее границах

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".

Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО 10 января: Это часть масштабных усилий по сдерживанию агрессии РФ 01

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Топ комментарии
+1
Какой-то дебильный хоровод в натуре ,сдержать раиссию можно только наступив ей на глотку а это значит ,принять Украину в НАТО и чем скорей тем лучше ,не понимать этого могут лишь кретины.
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05.01.2022 12:52
+1
А що ? Посидять, позвіздять, поганяють з пустого в порожнє. Потім відзвітують про рух до Нато.
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05.01.2022 12:53
+1
Краще вони на цьому засіданні обговорили зняти всі перешкоди на постачання всієї української продукції до країн НАТО без квот та інших перешкод, а то як завжди на прикінці січня з'явиться інформація, що річні квоти на мед до ЄС вже вичерпані.
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05.01.2022 13:09
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Какой-то дебильный хоровод в натуре ,сдержать раиссию можно только наступив ей на глотку а это значит ,принять Украину в НАТО и чем скорей тем лучше ,не понимать этого могут лишь кретины.
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05.01.2022 12:52 Ответить
А що ? Посидять, позвіздять, поганяють з пустого в порожнє. Потім відзвітують про рух до Нато.
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05.01.2022 12:53 Ответить
заезженная пластинка...лет 8 уже поскрипывает. Когда же? потом, но двери открыты, но не раньше чем лет через 15-20......А так обеспокоены!
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05.01.2022 13:16 Ответить
Краще вони на цьому засіданні обговорили зняти всі перешкоди на постачання всієї української продукції до країн НАТО без квот та інших перешкод, а то як завжди на прикінці січня з'явиться інформація, що річні квоти на мед до ЄС вже вичерпані.
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05.01.2022 13:09 Ответить
Сам то хоть рогатку в руках держал?
Или надеешься что Джон с Гансом защитят?
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05.01.2022 13:12 Ответить
Ну я не знаю,что там держал в руках ты а я в 18 с половиной годков в 1987 году приземлился в аэропорту Кабула ,через два дня был уже в Пули-Хумри ...ну а дальше ты если не дурак то поймёшь всё сам ...кстати ни Джона ,ни Ганса там не встречал ...
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05.01.2022 13:36 Ответить
А что в Кабуле забыл в 1987? Это риторический вопрос.
В части того что нужно рашистам наступить на глотку с тобой согласен.
Вот только с хероями типа нелоха ЗЕ это невозможно.
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05.01.2022 13:55 Ответить
Пути Господни неисповедимы и нет ничего невозможного в нашем Мире подлунном .
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05.01.2022 14:03 Ответить
Никто не примет Украину в НАТО пока на Донбассе война, потому что это будет автоматическая глобальная война с шансами на применение ЯО. Зачем им это надо.
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05.01.2022 13:17 Ответить
Какая там война ,как только Украина будет в НАТО ,***** забьётся под плинтус и будет там тихонечко сидеть ,оно то самое ***** не воин ,оно зав клуба в ГДР и воевать оно будет только в койке со своей кривоногой гимнасткой ..
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05.01.2022 13:30 Ответить
Ну если Кулёма то тогда все спокойны!
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05.01.2022 13:15 Ответить
Сдерживать парашу надо постоянными угрозами термоядерных ударов по ней. Их репетиции должны проходить ежедневно по всему периметру параши и так, чтобы }{уйло из памперсов не вылезало.
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05.01.2022 13:18 Ответить
Лишь бы опять чего нибудь не ляпнул с дуру.
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05.01.2022 13:21 Ответить
РАБссия настоко агрессивная,что Чечены ей в дупло заезжали аж 2 раза.... и при Ельцине и при Путлере... дедываевалы блин сраные...
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05.01.2022 13:37 Ответить
Кулеба отлично ведет внешнюю политику , єто не безинициативньій Климкин , которьій смотрел в рот Порошенко. Имхо
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05.01.2022 13:38 Ответить
Рююсишэ швайны нападите на брата Гитлера...образца 1941 года....стадо БАРАНОВ...
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05.01.2022 13:39 Ответить
Сейчас политику Украины держит на международной Арене Порошенко ..бараны Голобородьки ы ниКТО
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05.01.2022 13:41 Ответить
Идиоты Зелемойские...
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05.01.2022 13:42 Ответить
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05.01.2022 13:44 Ответить
Быдло 73 %...
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05.01.2022 13:45 Ответить
Рюсский Мир,хрюкните Крым наш,Трамп наш...а Порошенко нас обосрал с рюсским Миром..
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05.01.2022 13:49 Ответить
В чем новость?
Могли Украину и не пригласить на заседание Украина-НАТО ?
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05.01.2022 14:35 Ответить
 
 