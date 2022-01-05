Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО 10 января: Это часть масштабных усилий по сдерживанию агрессии РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 10 января, примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Твиттере.
"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – написал он.
Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".
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+1 Мистер Икс 00711c20
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+1 Ганибек Кожахметов
показать весь комментарий05.01.2022 13:09
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Или надеешься что Джон с Гансом защитят?
В части того что нужно рашистам наступить на глотку с тобой согласен.
Вот только с хероями типа нелоха ЗЕ это невозможно.
Могли Украину и не пригласить на заседание Украина-НАТО ?