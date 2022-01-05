"Вероятность этого сценария близка к нулю", - посол Украины в ФРГ Мельник уверен, что Меркель после отставки не будет работать на Россию
Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или российский бизнес.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".
"Это исключено! Ангелу Меркель можно оценивать по-разному, но это нет", - сказал Мельник, комментируя опасения, что Меркель пойдет по дороге Шредера и возглавит "Северный поток-2" или "Роснефть".
"В течение последних семи лет я был участником десятков встреч украинских политиков с Меркель, и должен сказать, что она - человек, имеющий моральный хребет и внутренние ценностные ориентиры", - добавил посол.
Он исключил возможность возвращения Меркель в экономическую сферу, а тем более в сферу влияния российского бизнеса.
"Вероятность этого сценария близка к нулю. И я склонен доверять людям из ее окружения, которые говорят, что в политику экс-канцлер также вряд вернется", - отметил дипломат.
Пожалуйста, подождите...
.
всю жизнь работала на москалей а тут...
устала Алла..
Ще й матеріали в нього свої.
Хто за таку пропозицію?
от оленятки матеріла майстеру настрочать - як змерзне можна починать...
От этого все равно ничего не изменится
И что это изменит? Считать Меркель из за этого наследия врагом украинского народа? Таких врогов пол краины и без Меркель
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Висла»
не стоит хвастаться Вашей не любовью к Бандере
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/Операція_«Вісла»
Причем тут операция Висла к деятельности Бандеры?
Красная русская армия - прочь из Украины!
Открытка ОУН.
Актуально и сегодня.
воно цього не розуміе , бо совок і в Німеччини - совок .
а там того совка , живущого за рахунок німців , НЕМЕРЯНО
А ваш дед сапогами кровавыми украинскую землю топтал
знаю назву - "Я була повинна..."
AmericanGerman crisis"? 5 mil deal!
**** ЕЕ ОБЕСПЕЧИЛ безбедной старостью .
При зебилах послы тоже стали идиотами?
А зачем ей туда идти работать, если она на них и у них уже давно всё отработала?
Теперь она "отработанный материал", и там на нах не нужна.
А то будет только "другу валоде" досаждать своими "озабоченностями" и "обепокоенностями". ))