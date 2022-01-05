"Вероятность этого сценария близка к нулю", - посол Украины в ФРГ Мельник уверен, что Меркель после отставки не будет работать на Россию

Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или российский бизнес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Это исключено! Ангелу Меркель можно оценивать по-разному, но это нет", - сказал Мельник, комментируя опасения, что Меркель пойдет по дороге Шредера и возглавит "Северный поток-2" или "Роснефть".

"В течение последних семи лет я был участником десятков встреч украинских политиков с Меркель, и должен сказать, что она - человек, имеющий моральный хребет и внутренние ценностные ориентиры", - добавил посол.

Он исключил возможность возвращения Меркель в экономическую сферу, а тем более в сферу влияния российского бизнеса.

"Вероятность этого сценария близка к нулю. И я склонен доверять людям из ее окружения, которые говорят, что в политику экс-канцлер также вряд вернется", - отметил дипломат.

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