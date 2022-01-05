Донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево: 155 историй о павших в украинско-российской войне в трилогии "На щиті"

Трехтомник львовской журналистки и волонтерки Ирины Вовк "На щиті" о павших в украинско-российской войне можно приобрести в магазине КДП.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский писатель, журналист, участник российско-украинской войны, автор книги "Карателі" Влад Якушев, передает Цензор.НЕТ.

"Трехтомник "На щиті" воспроизводит в рассказах членов семей погибших воинов становление украинского войска в условиях вражеского вторжения. В книгах имена первых погибших под "Градами", в самолете или вертолете, "на броне" или "на растяжках", их истории. Донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево. Стоимость трилогии 600, и она есть в нашем магазинчике.

Приобрести ее можно по ссылке https://www.kdpshop.org/.../%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0... или выразив свое пожелание в комментарии под этим постом. Я организую отправку", - написал он.

Отметим, что трехтомник "На щиті. Спогади родин загиблих воїнів" Ирины Вовк содержит 155 историй о павших в украинско-российской войне. В сентябре прошлого года трехтомник был награжден специальным знаком отличия Малого жюри (Львов) - за гигантский труд составительницы и редакционного коллектива, которые совместно сделали этот трехтомник коллективным памятником героям российско-украинской войны. Также трехтомник вошел во Всеукраинский рейтинг "Книга года".

Как сообщается на сайте издательства "Фолио", первая часть трехтомника "На щиті" воспроизводит в рассказах становление украинской армии в условиях враждебного вторжения и сепаратистского движения. Имена первых погибших под "Градами", в самолете или вертолете, "на броне" или "на растяжках", на кургане Саур-могила, в Луганском аэропорту или в коварном "зеленом коридоре" Иловайска уже принадлежат новейшей истории.

Вторая книга трехтомника - о погибших в "котле" Цветных Песков (этот эпизод войны почему-то остался незамеченным), о расстрелянной Луганщине под городом красноречивого имени - Счастье, о донецком форпосте - ДАП, что в сознании граждан стал "символом", за который полегли герои-киборги, пленные и расстрелянные после пыток.

Третья книга трехтомника - рассказы о защитниках Дебальцевого, погибших жарким летом 2014-го и в самые тяжелые зимние месяцы 2015-го; о непоколебимых воинах Светлодарской дуги, о героях Авдеевки, Зайцевого и Марьинки, проливших свою кровь на точках "ноль". Воины оживают в воспоминаниях матерей и отцов, братьев и сестер, жен и детей, чтобы мы не упустили исторического шанса независимости.

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Воспоминания о погибших украинских воинах, защищавших нашу землю в первые дни, недели, месяцы и годы российско-украинской войны, собраны и художественно адаптированы, - это потребность человеческой памяти, памяти сердца о незабываемых. Это непроходящая боль живых, их тоска по потерянному, а также напоминание людям гражданским, кто заплатил самую дорогую цену за их покой и благополучие.

Кроме того, в издании использованы фотоматериалы из семейных архивов.