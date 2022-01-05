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Новости Оборона
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Беларусь (7764) граница (5142) оборона (5144) Дейнеко Сергей (83)

Госпогранслужба изготовила почти 2000 бухт колючей проволоки, которые пойдут на границу с Беларусью, - Дейнеко

Госпогранслужба изготовила почти 2000 бухт колючей проволоки, которые пойдут на границу с Беларусью, - Дейнеко

Государственная пограничная служба изготовила на собственных мощностях почти 2000 бухт колючей проволоки, сообщается на сайте ведомства в среду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день в развернутом производстве установлены три линии, которые позволяют производить проволочные заграждения типа "Егоза" и сетку рабицу. Также создан необходимый штат группы обеспечения, работающий посменно", - рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время посещения цеха по производству проволочных заграждений, развернутый в Главном центре подготовки личного состава ведомства.

По его словам, изготовленная проволока будет направлена для установки на границе с Беларусью.

"Такая работа крайне актуальна. Учитывая необходимость быстрого и эффективного обустройства границы, эти заграждения – один из элементов организации задач согласно ведомственному плану инженерного обустройства. На сегодняшний день они уже используются на направлениях, требующих первоочередного обустройства", - сказал руководитель ведомства.

Для обеспечения бесперебойного производства "Егозы" за счет резервного фонда Государственного бюджета закуплено около 300 тонн сырья, еще более 200 тонн сырья пограничники получили от ряда организаций, говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что из-за возможных миграционных потоков из Беларуси Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы: с ноября минувшего года обустроены десятки километров заграждений. Постоянно работают 30 созданных инженерных групп пограничников. Кроме того, от местных органов самоуправления, представителей общественности, благотворительных организаций для обустройства границы также получено около 1500 бухт колюче-режущей ленты спирального типа "Егоза".

Также читайте: США дадут Украине $20 млн на усиление границы с Россией и Беларусью, - Госпогранслужба

Как сообщалось, в ноябре Кабинет министров Украины выделил 175 млн грн на осуществление первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации социального характера, связанной с усложнением оперативной обстановки на украинско-белорусской части государственной границы. На усиление зашиты государственной границы с Беларусью были выделены 214 млн грн, в том числе 76 млн грн Госпогранслужбе для укрепления уязвимых участков границы и закупку колючей проволоки.

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Топ комментарии
+7
Может проще было закупить эту проволоку у профильных предприятий , а не заниматься херней , аля Совок.
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05.01.2022 14:25
+4
Мины нужно изготавливать и минировать всю границу с РФ. Чтоб не шастали! )))
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05.01.2022 14:27
+3
Да по сравнению с сегодняшними имбицилами , даже Яц вполне нормальный премьер.
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05.01.2022 14:27
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Не ,колючка не поможет ,надо срочно вызывать великого зодчего стен Сеню Яценюка ...
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05.01.2022 14:12 Ответить
Не обижай Заю . Пусть убогий вещает . Смешно .
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05.01.2022 14:25 Ответить
Да по сравнению с сегодняшними имбицилами , даже Яц вполне нормальный премьер.
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05.01.2022 14:27 Ответить
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05.01.2022 14:28 Ответить
Может проще было закупить эту проволоку у профильных предприятий , а не заниматься херней , аля Совок.
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05.01.2022 14:25 Ответить
Не-не. Тут не оглашён моментик себестоимости "почти 2000 бухт колючей проволоки", кто конкретно и сколько казённых бабулетей освоил на "собственных мощностях"? Учитывая сложившуюся в Украине "невыносимую лёгкость бытия"©, не исключено, что за те же деньги у профильных предприятий колючая проволока в том же количестве могла бы получиться, к примеру, золочёной.
Председателю из ГПСУ, как говорится, ОТЦИГИКАТЬ немудрено, а беспонтово упаковаться надо и успеть бы...
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05.01.2022 14:54 Ответить
Мины нужно изготавливать и минировать всю границу с РФ. Чтоб не шастали! )))
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05.01.2022 14:27 Ответить
Диб-лы....... Учитесь на чужом опыте...... Как между Кореями.... Колючка без мин - херня..... Даже простые контрабандисты ее преодолевают за небольш время.
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05.01.2022 14:29 Ответить

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05.01.2022 14:30 Ответить
Укололся на шипу один раз,рана будет гнить всю жизнь...заразили Ковидом...или Новичком...
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05.01.2022 14:34 Ответить
Короче Берлинская Стена...уколись и ты мавзолейный чувак.. Путлера
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05.01.2022 14:37 Ответить
Госпогранслужба изготавливает колючую проволоку... Это как футбольная команда сама себе шьет форму и изготавливает бутсы и мячи?
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05.01.2022 14:38 Ответить
Мои налоги на колючку, Дрова, уголь, газ то такэ, а тут колючка, сплю спокойно, граница на замке. хер кто пройдет.
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05.01.2022 14:41 Ответить
провод резать будут, надо водометы и газ чтобы не подпускать к этой проволоке белоруцких пограничников.
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05.01.2022 14:43 Ответить
https://vata.d3.ru/a-nas-za-sho-2239994/ А нас за шо?
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05.01.2022 14:49 Ответить
А в Белоруссии изготовили 2000 кусачек и теперь им эта проволока по барабану..
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05.01.2022 14:53 Ответить
А чого це москальське слово "Егоза"
використовує українська прикордонна служба?
Чё це таке?????
п.с.

Егоза:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0) Егоза - гора на Урале.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Егоза - река в Челябинской области.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE Егоза - тип заграждения.
Егоза - беспокойный, непоседливый человек (ребёнок).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0 Верхняя Егоза , Нижняя Егоза, Малая Егоза - реки в Кемеровской области.
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05.01.2022 16:03 Ответить
а что, госслужба - это производственное предприятие? странно... даже сранно...
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05.01.2022 16:23 Ответить
 
 