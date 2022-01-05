Госпогранслужба изготовила почти 2000 бухт колючей проволоки, которые пойдут на границу с Беларусью, - Дейнеко

Государственная пограничная служба изготовила на собственных мощностях почти 2000 бухт колючей проволоки, сообщается на сайте ведомства в среду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день в развернутом производстве установлены три линии, которые позволяют производить проволочные заграждения типа "Егоза" и сетку рабицу. Также создан необходимый штат группы обеспечения, работающий посменно", - рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время посещения цеха по производству проволочных заграждений, развернутый в Главном центре подготовки личного состава ведомства.

По его словам, изготовленная проволока будет направлена для установки на границе с Беларусью.

"Такая работа крайне актуальна. Учитывая необходимость быстрого и эффективного обустройства границы, эти заграждения – один из элементов организации задач согласно ведомственному плану инженерного обустройства. На сегодняшний день они уже используются на направлениях, требующих первоочередного обустройства", - сказал руководитель ведомства.

Для обеспечения бесперебойного производства "Егозы" за счет резервного фонда Государственного бюджета закуплено около 300 тонн сырья, еще более 200 тонн сырья пограничники получили от ряда организаций, говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что из-за возможных миграционных потоков из Беларуси Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы: с ноября минувшего года обустроены десятки километров заграждений. Постоянно работают 30 созданных инженерных групп пограничников. Кроме того, от местных органов самоуправления, представителей общественности, благотворительных организаций для обустройства границы также получено около 1500 бухт колюче-режущей ленты спирального типа "Егоза".

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Как сообщалось, в ноябре Кабинет министров Украины выделил 175 млн грн на осуществление первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации социального характера, связанной с усложнением оперативной обстановки на украинско-белорусской части государственной границы. На усиление зашиты государственной границы с Беларусью были выделены 214 млн грн, в том числе 76 млн грн Госпогранслужбе для укрепления уязвимых участков границы и закупку колючей проволоки.