2021 год в Киеве вошел в двадцатку самых теплых с 1881 года: побиты 25 температурных рекордов

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 гг. Он вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что в течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 3,3°С и 2,2°С.

Холоднее всего в прошлом году было 20 января – минус 20,2°С, жарче всего – 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°С.

Всего в 2021 году в Киеве были зафиксированы 25 температурных рекордов, причем больше их было в январе и июне – соответственно 9 и 10.

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Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 533 мм, что соответствует 86 % климатической нормы. 2021 год вошел в двадцатку самых сухих. Однако по времени осадки распределились очень неравномерно – почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.