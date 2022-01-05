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2021 год в Киеве вошел в двадцатку самых теплых с 1881 года: побиты 25 температурных рекордов

2021 год в Киеве вошел в двадцатку самых теплых с 1881 года: побиты 25 температурных рекордов

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 гг. Он вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что в течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 3,3°С и 2,2°С.

Холоднее всего в прошлом году было 20 января – минус 20,2°С, жарче всего – 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°С.

Всего в 2021 году в Киеве были зафиксированы 25 температурных рекордов, причем больше их было в январе и июне – соответственно 9 и 10.

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Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 533 мм, что соответствует 86 % климатической нормы. 2021 год вошел в двадцатку самых сухих. Однако по времени осадки распределились очень неравномерно – почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

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Хубло не пережиє...
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05.01.2022 14:34 Ответить
серьёзно? самый жаркий? у меня есть фото, как мой замёрзший кот греется рядом с камином 7 июня
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05.01.2022 14:36 Ответить
А разве Киев в Венгрии?
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05.01.2022 14:41 Ответить
ну, в Венгрии я отдыхаю на Новый Год! а так я из Киева
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05.01.2022 14:46 Ответить
Зачем Мацкву дразнить?
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05.01.2022 14:54 Ответить
Если не хватает энергоносителей, Вовочка сделал теплую зиму, истинно народный президент. Сказал, не замерзнем, значит не замерзнем, нате вам теплую зиму. и не ................... замарачиваться.
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05.01.2022 14:57 Ответить
да, погода сейчас, как осенью или весной - дожди. А раньше был снег. Снег выпал на немного и то на пару дней и в грязь превратился и дождем все смыло. Планета даже не вооруженным глазом видно, как разогревается из года в год.
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05.01.2022 15:01 Ответить
Плеать, сплошная русофобия!
Чем теплее у нас, тем меньше зарабатывают кацапы на продаже газ!
Тут уже даже Боженька помагает в усмирении кацапско-фашисткого плешивого недоноска.
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05.01.2022 15:02 Ответить
Ага, і заморозки аж до кінця травня були
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05.01.2022 15:13 Ответить
 
 