Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне протестов подал заявление об отставке и ушел из политики
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне протестов подал заявление в отставку и ушел с должности главы Совбеза Казахстана.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой, вместо Назарбаева этот пост будет занимать сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил во время обращения к гражданам.
Отмечается, что Токаев пообещал действовать максимально жестко против протестующих, которые вступают в стычки с полицией. Он заверил, что находится в столице Нур-Султане и не собирается ее покидать.
Напомним, что массовые протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Акции протеста начались из-за двойного повышения с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.
Как известно, президент Казахстана ввел чрезвычайное положение из-за протестов в Алматы. Также режим ЧС был введен в Мангистауской области
Кроме того, гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Казахстан из-за массовых протестов и режима чрезвычайной ситуации в определенных регионах страны.
Пожалуйста, подождите...
я щось не чув про таку
до того ж протестувальники не висувають політичних вимог, пов'язаних з демократичним шляхом розвитку країни
боюся, що їм заткнуть рота тимчасовими економічними поступками - і цим все і закінчиться...
а потім передушать по одному, як у лукастані
а коли вона вщухне, чи буде кому розбудовувати демократичну державність, чи все знову скотиться до тієї ж диктатури, вид збоку?
перечитайте ще раз, якщо з першого разу не вийшло
Таких людей нужно или в тюрьму, или ростов. Иначе потом казахи будут плакать кровью
Но это расследование - беспрецедентная возможность понять масштабы инвестиций родственников Назарбаева в дорогостоящую недвижимость в самых шикарных уголках мира. Все эти приобретения стали возможными благодаря огромным капиталам членов семьи, которые они сформировали, владея активами в энергетическом, банковском и других секторах экономики нефтедобывающей страны и занимая государственные должности.
Азаттык установил недвижимость стоимостью не менее 785 миллионов долларов в шести странах, которую в течение 20-летнего периода приобрели члены семьи Назарбаева и родственники их супругов. Эти цифры включают несколько объектов, которые с тех пор были проданы, в том числе квартиры в США стоимостью миллионы долларов, которые приобретал брат Назарбаева Болат. Они не включают стоимость масштабного поместья Кулибаева в Испании: сумму, в которую обошлась покупка, определить не удалось.
https://rus.azattyq.org/a/geneva-cannes-new-york-the-luxury-villas-f-the-nazarbaevs/31013105.html полное расследование
если в рф начнет бунт и революция, может этот окурок отцепится от Украины.
10 апреля
@buch10_04
·
https://twitter.com/buch10_04/status/1478744116964085763 48 мин
Правительственный борт РФ Ту-214 видимо, летел в Алматы, но не успел приземлиться из-за захвата аэропорта. Самолёт сменил курс и вылетел за пределы Казахстана Самолет сейчас находится в воздушном пространстве Узбекистана.