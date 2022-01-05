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дороги (2472) ремонт (1177) Укравтодор (663) Большая стройка (728)

Синевир, Аскания-Нова, Шацкие озера, Трускавец: в "Укравтодоре" рассказали, где качественные дороги для туристов. СПИСОК

В течение 2020-2021 годов по программе президента "Большая стройка" были отремонтированы сотни километров дорог, ведущих к морским и горнолыжным курортам, бальнеологическим центрам, крепостям и другим туристическим местам Украины. В этом году работы будут продолжены.

"Укравтодор" на своей странице в Фейсбуке перечислил основные маршруты, которыми уже можно пользоваться с комфортом, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на вызовы пандемии, отремонтированные дороги подтолкнули украинцев больше путешествовать внутри страны", - констатирует ведомство.

Синевир, Аскания-Нова, Шацкие озера, Трускавец: в Укравтодоре рассказали, где качественные дороги для туристов 01
Фото: "Укравтодор"

В частности, в Одесской области восстановили более 50 км дорог, ведущих к морю, а на пути в Одессу (трасса М-05 Киев – Одесса) реконструировали мост через Хаджибейский лиман.

В Николаевской и Херсонской областях также ремонтировали дороги к морю, одной из важнейших из них является Т-15-13, идущая к Очакову и Черноморской косе.

"Дорога еще прошлым летом была в ужасном состоянии. Туристы и местные жители местами объезжали разбитый маршрут по полевым дорогам и обочинам. В этом сезоне все 37 км пути отремонтированы и имеют два слоя нового асфальтобетона", - рассказали в "Укравтодоре".

В Запорожской области полностью отремонтировали 119-километровую дорогу в Бердянск и еще 42 км пути к курортной Кирилловке, впервые за 40 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области отремонтируют 24 км дороги до Вилково. ФОТОрепортаж

Среди других важных завершенных проектов – отремонтировано 22 км дороги к заповеднику Аскания-Нова на Херсонщине, половину маршрута к природному парку Святые горы Донецкой области, десятки километров путей, ведущих к природному парку Шацкие озера на Волыни, дороги к курортам Трускавец и Сходница на Львовщине.

Продолжается работа над маршрутом Малый Карпатский круг. В прошлом году на Закарпатье отремонтировали более 44 км дороги Р-21 Долина – Хуст, ведущей к Синевиру, в этом году сделают еще 12 км. Также во Львовской области планируют восстановить дороги М-06 Киев-Чоп и Т-14-24, идущие к Славскому.

Кроме того, восстановлены дороги к Шевченковскому национальному заповеднику (Черкасчина), Музею Сковороды (Харьковщина), дому-музею Франко (Львовщина), 55 км трассы Н-03 до Каменца-Подольского (Хмельнитчина) и многие другие маршруты.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, в течение одного лишь 2021 года по программе "Большая стройка" было восстановлено более 7 тысяч км автодорог по всей стране.

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Топ комментарии
+9
В ВСУ нет соляры , за 2 года не закупили не одной ракеты для РСЗО , на зарплату воюющей армии у них денег нет , отопленный сезон встречаем без угля и газа , заводы закрываются , за то ИДИОТЫ просерают бабло где только можно.
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05.01.2022 16:10
+7
Звездешь нашего Звиздатого клоуна! К Шатским озерам дорогу ещё при Порохе построили! Фирма "Данко" подрядчик
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05.01.2022 16:07
+5
Аудит буде вже після ЗЕ.Коли витрати поділять на км доріг вам волосся дибки стане.
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05.01.2022 16:37
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ага. мелитополь-херсон посмотри и ужаснись
пошла информ поддержка, уже поняли, что спалились на качестве
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05.01.2022 15:48 Ответить
Это где-же ужас? От Мелитополя до Вязовки сделали. Остальное до Каховки весной. По теплу. А от Чкалово до Аскании дорога огонь. И да,- на маршруте Каховка- Геническ от Софиевки до Новотроицкого все ОК!
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05.01.2022 17:07 Ответить
А Мелитополь-Геническ ???На Кирилловку они сделали... Да до безрогого оленя(поворот на те 42км отремонтированной) с Мелитополя попробуй доехать.
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05.01.2022 17:55 Ответить
Это для туристов. А для граждан - где?
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05.01.2022 15:51 Ответить
через полгода будет уже какаяразница, в смысле что там что там ямы.
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05.01.2022 16:02 Ответить
Через пол года Зеленский будет тем заниматься что у него лучше всего получается! Играть писюном на пианино!
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05.01.2022 16:08 Ответить
...в тюремном оркестре
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05.01.2022 16:10 Ответить
А для граждан в Конче Заспе под Киевом, очень хорошая дорога.
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05.01.2022 16:11 Ответить
Ну тож не Зеленского заслуга.
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05.01.2022 17:09 Ответить
А поставить билборд "Велике будівництво" никогда не поздно...
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05.01.2022 17:10 Ответить
Тре,поспішати...Навесн небуде
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05.01.2022 15:58 Ответить
Звездешь нашего Звиздатого клоуна! К Шатским озерам дорогу ещё при Порохе построили! Фирма "Данко" подрядчик
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05.01.2022 16:07 Ответить
В ВСУ нет соляры , за 2 года не закупили не одной ракеты для РСЗО , на зарплату воюющей армии у них денег нет , отопленный сезон встречаем без угля и газа , заводы закрываются , за то ИДИОТЫ просерают бабло где только можно.
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05.01.2022 16:10 Ответить
Аудит буде вже після ЗЕ.Коли витрати поділять на км доріг вам волосся дибки стане.
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05.01.2022 16:37 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27797244.html Лідер!

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05.01.2022 16:38 Ответить
Киздеть - не мешки ворочать!
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05.01.2022 16:44 Ответить
Да. Кто в чём специалист...
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05.01.2022 17:06 Ответить
решил Джо Байден и уложился в 38 сек

кстати, сразу после мерзопаского "кремлевского георгиевского приема" ЗЕ-бени, забил какое-то из новогодних поздравлений Абамыча.

оно было из его рабочего кабинета с "чешскими книжными полками" и продолжалось 2 мин 46 сек !
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05.01.2022 18:56 Ответить
По дорозі на Шацьк стоїть багато років стоїть якийсь КПП і здирає гроші з усіх хто їде. Документів на те куди витрачаються цв гроші немає. Доколє ?
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05.01.2022 17:37 Ответить
Дороги конечно делать нужно, но блин, мне кажется не вовремя.
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05.01.2022 20:19 Ответить
****, сьогодні їхали від Львова до Мукачево ... Десь після Орявчика почалися ями, ****, висять таблоїди про велике будівництво . Ями по пояс !!! На наших очах три авто міняли колеса. ****, задовбали зелені, тупорилі піСтаболи!!!
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05.01.2022 20:47 Ответить
 
 