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Казахстан (778) уголь (995) Галущенко (243) Центрэнерго (114)

Россия все еще блокирует поставки энергоугля из Казахстана для "Центрэнерго", – глава Минэнерго

Россия все еще блокирует поставки энергоугля из Казахстана для

Российская Федерация по-прежнему блокирует поставки законтрактованного ПАО "Центрэнерго" энергоугля через свою территорию, решить вопрос не удается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Нет, уголь из Казахстана не идет. Есть заключенный ПАО "Центрэнерго" контракт на 660 млн тонн угля для ОЗП, но из-за соответствующих действий со стороны Российской Федерации происходит блокирование транзита российской территорией. Как мы, так и "Центрэнерго" не видим других возможной физически этот уголь получить", – сказал министр на брифинге в Киеве в среду.

При этом он подчеркнул, что уголь морским путем идет в Украину "по четкому графику, стабильно, есть накопление в самих портах".

"Объем импортного угля, поступающего в Украину морским путем, на отопительный сезон будет на уровне 1,6-1,8 млн тонн, возможно, даже больше", – отметил Галущенко.

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Он также обратил внимание на существенное снижение стоимости импортируемого ресурса: "Если в период высоких цен его стоимость доходила до $300/тонна, то сейчас речь идет о $140/тонна".

Всего в ноябре-декабре 2021 года в Украину прибыли шесть суден "Панамакс", законтрактованных "ДТЭК Энерго", одно из которых – для нужд "Центрэнерго", плюс еще три судна прибыли непосредственно по контрактам "Центрэнерго".

В компании подсчитали, что на конец 2021 года получили морским путем около 300 тыс. тонн энергоугля. В январе 2022 года запланировано прибытие еще двух суден с углем из Австралии суммарным объемом около 150 тыс. тонн. Ориентировочные даты захода в порт 15-17 и 28-29 января.

В "ДТЭК Энерго" в среду сообщили, что в январе готовятся принять еще три "Панамакса".
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Топ комментарии
+9
Те що кацапи будуть блокувати постачання вугілля з Казахстану через свою територію можна було легко передбачити навіть маючи освіту на рівні третього класу сільської школи. Боже які дегенерати керують державою...
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05.01.2022 17:23
+5
теж хочу бачити там пустелю...
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05.01.2022 17:02
+5
Треба своє добування розвивати, а не у інших.
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05.01.2022 17:12
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морем в азербайджан, дальше грузия, турция...
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05.01.2022 16:50 Ответить
Треба своє добування розвивати, а не у інших.
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05.01.2022 17:12 Ответить
треба, паралельно.
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05.01.2022 17:16 Ответить
пока Європа не ввела антикарбонові пошлини, маємо інтенсивно рубати своє вугілля,

бо потім воно буде вже "золотим"
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05.01.2022 19:03 Ответить
зачем? оно у нас нерентабельно. а казахи за сотку выкопают. в павлограде за сотку работать уже не хотят. и это правильно.
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05.01.2022 19:05 Ответить
И цена на входе больше 300 дол./т точно встанет.
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05.01.2022 18:33 Ответить
морем в азербайджан, дальше грузия, турция.... с четырьмя перевалками в портах ?

золотой угольок !
уже лучше купить у стратегического партнера США с шахт "вітчизняного виробника" Ахметова
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05.01.2022 19:01 Ответить
не смішить мої сиві ....
вона це буде робити завжди.
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05.01.2022 16:52 Ответить
Не завжди, а поки існуватиме. А існуватиме вона не завжди
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05.01.2022 16:57 Ответить
теж хочу бачити там пустелю...
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05.01.2022 17:02 Ответить
Хай краще буде ліс
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05.01.2022 18:20 Ответить
най так - з мухоморaми....
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05.01.2022 18:28 Ответить
Так пробиваем коридор, Казахстан-Ростов-Луганск.
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05.01.2022 16:56 Ответить
Или Волгоград-Донецк.
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05.01.2022 16:57 Ответить
Как???ты собираешься это зделать?фантазер!
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05.01.2022 18:18 Ответить
Там по дороге еще кусок Сибири, Урал и Вога. Как бы не заблудиться.
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05.01.2022 19:03 Ответить
иди пробивай. мы тебе дадим парабеллум.
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05.01.2022 19:06 Ответить
Коротше, Петя і тут насрав, як же ж без нього.
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05.01.2022 17:13 Ответить
а що такое р.?кацапстан шоле?
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05.01.2022 18:23 Ответить
Ну и как подошел? Может Петя не совсем дураком то оказался?
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05.01.2022 18:35 Ответить
Господи, эти идиоты обманывают себя, что россия нам поможет... О_о
Дурак, - намного хуже вора...
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05.01.2022 17:01 Ответить
коллаборационисты
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05.01.2022 19:50 Ответить
Странно.

А вот Ахметову ничего не мешает покупать уголь в США.
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05.01.2022 17:17 Ответить
Скоро она Казахстану вообще всё заблокирует.
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05.01.2022 17:19 Ответить
рашка рот не посмеет открыть против кетая
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05.01.2022 19:50 Ответить
По приказу Китая и заблокирует. Китай не любит революций.
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05.01.2022 20:18 Ответить
Те що кацапи будуть блокувати постачання вугілля з Казахстану через свою територію можна було легко передбачити навіть маючи освіту на рівні третього класу сільської школи. Боже які дегенерати керують державою...
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05.01.2022 17:23 Ответить
Такие ,как и те , кто выбрал этот , гнидный клоунарий мегаворья
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05.01.2022 18:25 Ответить
географію в 3 класі не викладають . починається з 5 -го. і не ображайте селян !
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05.01.2022 18:28 Ответить
Навчаючись в київській школі в 70-і ми в 10 років знали всі столиці світу і мали чітке уявлення про "глобус" завдяки "політінформації" по вівторкам.
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05.01.2022 18:33 Ответить
я закінчив сільську школу , в нас теж була політінформація не пам'ятаю тільки в який день .
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05.01.2022 18:37 Ответить
У нас було, як і "рибний день", - по вівторкам. І ще й змушували показувати на глобусі та на карті світу де саме кляті капіталісти ******** пролєтарів і де треба "боротися за мір во всьом мірє".
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05.01.2022 19:06 Ответить
так на глобусі розбирали де дружні країни де ворожі , а також країни варшавського договору .
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05.01.2022 19:15 Ответить
Учитывая то, что там сейчас творится, скоро уже не будет!
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05.01.2022 18:29 Ответить
"Братушки" видно от большой любви к украинцам хотят чтобы они замёрзли. "Адиннарот",хуле.
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05.01.2022 18:32 Ответить
То все це так.
Не зрозуміло чому цей "державний діяч" досі не в сІзо разом зі своїми замами які цілком "професійно"наробили примітивних помилок, думаючи "а може проскочимо і Росія не заверне вугілля призначене Україні"?!
Ще й мабуть передплати кількасот мільйонів долярів казахам відвалили, а ті вже й всі вагони гружені вуглем до росії викатили?
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05.01.2022 18:39 Ответить
Россия готова предоставить властям Казахстана любую помощь невоенного характера, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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05.01.2022 18:42 Ответить
бреше і не покрасніє. Та це було спеціально задумано - перевести закупи в Казахстан, рейх, ясна річ не дасть прогону, і потім від "щирого серця сказати - без Росії ми не можем вижити. А фактично купують електроенергію в Білорусі бо там значний профіцит, вона була збудована з такою ціллю як і СП 2
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05.01.2022 18:56 Ответить
Из Казахстана через Каспий - никак нельзя? Вроде бы Яценюк подобный путь пробовал. По-любому лучше, чем куля в лоб.
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05.01.2022 19:02 Ответить
Я не специалист в логистике, но неужели кацапские поезда не идут по территории Украины? А если идут, то почему нельзя их заблокировать под любым, даже смешным предлогом? Или это разозлит х...йла?
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05.01.2022 19:11 Ответить
не можна ображати торгових партнерів !
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05.01.2022 19:17 Ответить
И в дополнение к вышесказанному. Я не понимаю почему нельзя использовать уголь местной добычи? Где-то читал, что вроде бы как топки не рассчитаны на такой уголь. Почему нельзя переоборудовать котлы? Как пример: есть у нас в Полтаве предприятие "Кернел". Это предприятие перерабатывает семена подсолнечника на масло и, стало быть, имеет почти не ограниченные запасы отходов производства - шелухи. Так вот - имея толкового руководителя, главного инженера и главного энергетика было переоборудовано все энергетическое хозяйство на свое топливо - шелуху, тем самым отказавшись от проклятого газа. Кроме того, поставили свою турбину и так же отказались от проклятой электроэнергии. А еще и продают ее излишки. Браво! Я снимаю шляпу перед руководителями этой фирмы! Да, дорого стоило оборудование и реконструкция, но энергетическая независимость стоит дороже. В конце концов это окупится (а по нынешним ценам на энергоносители - быстрее чем ожидалось) и начнет приносить чистую прибыль. Почему нельзя это сделать в масштабах страны? Денег нет? А где они? А на дорогущий газ и электроэнергию есть? Просто тупоголовые у нас "керманичі". И мы, потому, что таких выбрали. ПОЗОР! Позор всем нам.
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05.01.2022 19:35 Ответить
більшість котлів вже переобладнали на вугілля другої марки , але тепер скоротили видобуток .я вважаю , що без кацапських грошей тут не обійшлось . руйнувати своє і купувати в утричі дорожче це звичайний саботаж під час війни .
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05.01.2022 19:46 Ответить
А якщо більшість котлів переобладнали під своє вугілля, то чому досі існує ритична потреба у імпортному? Щось не в'яжеться.
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05.01.2022 20:18 Ответить
видобуток вугілля скорочується з кожним роком . частина шахт закривається . Нововолинська шахта №10 досі не відкрита хоча вважається дуже перспективною . корупція сер ! до опалювального сезону ні яка падла не готувалась .
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05.01.2022 20:34 Ответить
Те, про що Ви написали можна висловити одним словом: саботаж. А можна ще і по іншому: державна зрада. А це вже зовсім інша стаття КК.
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05.01.2022 20:43 Ответить
Казахам сейчас немного не до угля.
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05.01.2022 20:13 Ответить
"...660 млн. т." - 660 тыс. т.
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05.01.2022 20:19 Ответить
 
 