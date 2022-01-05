Россия все еще блокирует поставки энергоугля из Казахстана для "Центрэнерго", – глава Минэнерго

Российская Федерация по-прежнему блокирует поставки законтрактованного ПАО "Центрэнерго" энергоугля через свою территорию, решить вопрос не удается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Нет, уголь из Казахстана не идет. Есть заключенный ПАО "Центрэнерго" контракт на 660 млн тонн угля для ОЗП, но из-за соответствующих действий со стороны Российской Федерации происходит блокирование транзита российской территорией. Как мы, так и "Центрэнерго" не видим других возможной физически этот уголь получить", – сказал министр на брифинге в Киеве в среду.

При этом он подчеркнул, что уголь морским путем идет в Украину "по четкому графику, стабильно, есть накопление в самих портах".

"Объем импортного угля, поступающего в Украину морским путем, на отопительный сезон будет на уровне 1,6-1,8 млн тонн, возможно, даже больше", – отметил Галущенко.

Смотрите также: Ни одна квартира не останется без электроэнергии, дефицита нет, – Галущенко. ВИДЕО

Он также обратил внимание на существенное снижение стоимости импортируемого ресурса: "Если в период высоких цен его стоимость доходила до $300/тонна, то сейчас речь идет о $140/тонна".

Всего в ноябре-декабре 2021 года в Украину прибыли шесть суден "Панамакс", законтрактованных "ДТЭК Энерго", одно из которых – для нужд "Центрэнерго", плюс еще три судна прибыли непосредственно по контрактам "Центрэнерго".

В компании подсчитали, что на конец 2021 года получили морским путем около 300 тыс. тонн энергоугля. В январе 2022 года запланировано прибытие еще двух суден с углем из Австралии суммарным объемом около 150 тыс. тонн. Ориентировочные даты захода в порт 15-17 и 28-29 января.

В "ДТЭК Энерго" в среду сообщили, что в январе готовятся принять еще три "Панамакса".