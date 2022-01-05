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инвестиции (1155) Кривой Рог (1301) инвесторы (332) счета (174) блокирование (459) Арселор (60) Офис Генпрокурора (2380)

В АрселорМиттал Кривой Рог заявили о блокировке всех счетов компании по инициативе Генпрокуратуры

В АрселорМиттал Кривой Рог заявили о блокировке всех счетов компании по инициативе Генпрокуратуры

В Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО ArcelorMittal Кривой Рог заявили, что 4 января средства на всех счетах компании были заблокированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Счета заблокировали, так как представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года решения суда о наложении арестов на счета предприятия в рамках расследования относительно рентных платежей.

В АМКР отметили, что 4 ноября 2021 года окружной административный суд отклонил административный иск против компании, поданный Государственной налоговой службой.

17 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против одного из руководителей АрселорМиттал Кривой Рог, что компания считает примером политического давления. В АМКР отмечают, что юридических оснований для блокирования счетов компании нет, так как административный процесс против нее не ведется.

"После того, как окружной суд вынес решение в пользу АрселорМиттал, и пока административный иск налоговиков находится на рассмотрении, Генеральная прокуратура предприняла агрессивные меры против компании, что противоречит букве и духу закона", — заявил замгендиректора АМКР по административным вопросам Артем Филипьев.

Напомним, что в ноябре 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору АрселорМиттал Кривой Рог. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд грн.

В сентябре прошлого года Госэкоинспекция наложила на АрселорМиттал Кривой Рог штраф в 450 млн грн из-за нанесения вреда экологии. В компании не согласны и будут судиться.

Кто и почему пытается начислить АрселорМиттал налоговый долг в 4,5 млрд грн

До этого, в 2019 году, СБУ открыла уголовное производство против АМКР по статье 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал АМКР за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации в Кривом Роге.

Также в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков Госфискальной службы провел плановую проверку и увеличил налоговые обязательства АрселорМиттал Кривой Рог на 7,9 млрд грн, в частности в отношении рентной платы за недропользование. Комбинат обжаловал доначисления в Государственную налоговую службу Украины, они были частично отменены. Часть доначислений АрселорМиттал Кривой Рог продолжает оспаривать в суде.

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что АМКР получает из государственного бюджета больше, чем платит в него налогов. В компании это опровергают.

АМКР — крупнейший производитель стального проката в Украине. Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО Криворожсталь на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн.

В АрселорМиттал Кривой Рог заявили о блокировке всех счетов компании по инициативе Генпрокуратуры 01
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Топ комментарии
+45
Знову бородата інвестняня?
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05.01.2022 17:06
+38
Як мінімум, вибіркове.
Своєму хазяїну Бєні Зєля з Бєнядиктовою нічого не блокують, тільки дарують мільярди.
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05.01.2022 17:09
+23
Вова! Ти, як доживеш до запису новорічного відосику, згадай у ньому, наскільки за рік піднялись ціни, скільки іноземних інвесторів звалило з країни, скільки народу на фронті загинуло, а нє вотєтавсьо, як минулого разу.
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05.01.2022 17:09
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Правила форума Совет форумчан
Знову бородата інвестняня?
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05.01.2022 17:06 Ответить
А то кто же!
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05.01.2022 17:08 Ответить
никто и не подозревал, что инвестняни --- это кодовое название подразделения по ликвидации инвесторов
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05.01.2022 19:10 Ответить
"никто и не подозревал, что инвестняни --- это кодовое название"

Як завжди: ніхто не підозрював, що Зєлупа - то є Зєлупа, причому, натуральна.
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06.01.2022 13:17 Ответить
И тут политическое давление.
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05.01.2022 17:08 Ответить
Як мінімум, вибіркове.
Своєму хазяїну Бєні Зєля з Бєнядиктовою нічого не блокують, тільки дарують мільярди.
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05.01.2022 17:09 Ответить
Я прочитал статью. Там написано именно про политическое.
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05.01.2022 17:12 Ответить
Я пишу свою думку з цього приводу.
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05.01.2022 17:13 Ответить
Меня твоя "думка" не интересует.
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05.01.2022 17:15 Ответить
то не відписуйся як не цікавить... бо складаеться інше враження.
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05.01.2022 17:18 Ответить
Я посоветую тебе не читать, если не "цикавыть".
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05.01.2022 17:21 Ответить
бачу ти зі срани советов....
челюсть не звернув часом - "цикавыть"
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05.01.2022 17:24 Ответить
А ти "звэрнув".
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05.01.2022 17:29 Ответить
хлоп хлоп - 95
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05.01.2022 17:31 Ответить
Ми на форумі ЦН, а не на особистій сторінці "ММ".
Тому залиш своє "цікавить-не цікавить" при собі.
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05.01.2022 17:23 Ответить
Ну, пиши-читай.
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05.01.2022 17:28 Ответить
Інші читають, погоджуються.
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05.01.2022 17:29 Ответить
Вова! Ти, як доживеш до запису новорічного відосику, згадай у ньому, наскільки за рік піднялись ціни, скільки іноземних інвесторів звалило з країни, скільки народу на фронті загинуло, а нє вотєтавсьо, як минулого разу.
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05.01.2022 17:09 Ответить
У него память короткая: зазубрил, оттарабанил, забыл. Вы ж видите: оно экспромтом и двух слов связать не может. Тупенькое.
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05.01.2022 17:12 Ответить
Нічого, хай шість днів відос записує, все одно ніхрєна не робить
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05.01.2022 17:14 Ответить
Напевно на весні буде шухер.Добре в карпатах відпочиньте,а то можете більше не побачити.
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05.01.2022 17:10 Ответить
В Буковеле

Коломойский:
- А что бы мне еще захотеть такого... весомого?
Вова:
- А что там у нас в родном городе есть немелкого? О! Арселор! Хотите? У меня ж генпрокурор -- в стельку свой чел.
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05.01.2022 17:10 Ответить
Дайош инвестиции!!!
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05.01.2022 17:13 Ответить
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05.01.2022 17:14 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3728984.html Щодо зустрічі в Буковелі Вовочки ЗЕбіла і його хазяїна Каломойського

Те, що Вова побіг до свого начальніка Каломойського, коли рейтинг падає, а в другому турі вже випереджає навіть "антирейтинговий" Порошенко - це прогнозовано.
Тут питання для зустрічі назріло давно, і звучить воно як: "шеф! всьо пропало! гіпс снімают! клієнт уєзжаєт!". Зеленський розуміє, що кільце навколо нього стискається, що запас особистої яскравості стлів, що довів країну до ручки і окріп вже починає зривати кришку, що наслідив вже в такій купі кримінальних епізодів, що довести зможе навіть слідчий середньої руки.
І ще Вова розуміє: тікати практично нікуди.
Але більш цікаве питання, що Коломойський-то його, виходить, послав.
Частина олігархів вже поставили на нову кандидатуру, якою швидше за все буде Гордон. Зеленський для них - відпрацьований матеріал. Вмирати на барикадах за нього Коломойський теж не буде, бо ні за яку зі своїх маріонеток він не бився, а всіх цих Юль і Корбанів зливав і давав посадити, віддаючи перевагу домовитися з новою владою на своїх умовах.
Вова міг його просити лише про забезпечення позицій для відступу в Ізраїлі.
Коломойський має там якісь можливості, бо давно працює на політичну розвідку Ізраїлю (в одному зі своїх інтерв'ю ізраїльским ЗМІ він хизувався, що приймав участь в операціях Моссаду проти Ірану, а познайомив його з головою Моссаду Вадим Рабінович). Тому Зеленський міг просити його про допомогу в цьому питанні.
Я б на місці української контррозвідки зараз сильно напружився і відслідковував всі контакти цієї кліки. Не вистачало нам завербованого президента ще якоюсь країною, окрім Рашки. (Але ж ми розуміємо: не при сусіді по під'їзду.)
Ну і можна очікувати, що Коломойський з шмакодявки виторгував ще якусь Укрнафту. З паршивої вівці хоч шерсті жмуток.
А так, в цій новині прекрасне все.
І те, що під час війни воно вже в 40-у відпустку їде, труженік.
І те, що "бореться з олігархами" в готелі олігарха, на курорті олігарха, які держава давно мала забрати в рахунок вкрадених вкладів Приватбанку.
І те, що зустріч цього разу відбулася вже не в кабінеті з попільничкою, а довелося бігти на чужу територію. Це промовистий знак - бігти до нього вже ніхто не бачить сенсу.
Ну і те, що шеф вже відкрито хамить на всю країну і показує місце цієї шмакодявки: "не чув, не бачився і не планую" (с).
Пройшли ті часи, Володя, коли всі починали бігати, дзвонити одне одному, що "к нам єдєт прєзєдєєєєнт".
Тепер про тебе не чули, не бачили і зустрічатися з тобою не планують.
Джон Сміт
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05.01.2022 17:13 Ответить
Не ну реальный глава государства может себе позволить вызвать своего ручного президента и навтыкать ему по самое немогу.
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05.01.2022 17:42 Ответить
Интересно, куда двинет Коломойша дальше, когда его ручной ********** ЗЕ свалится? В Украине Коломойша - царь и бог в одном рыле (надеюсь, ненадолго). Бежать ему, вроде, некуда. Про шо Коломойша думает? (риторический вопрос)
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05.01.2022 20:14 Ответить
А що вибір багатий у каламойші? Тільки лягти під мокшу, тікати то йому нікуди, на заході та навіть в ізраілі його чекають судові процесси - там гаряче. От і гребе все до чого може дотягнутися, та порушити економіку аби безладу було більше, а потім як токаєв та яник почне волати, путін введі
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06.01.2022 09:48 Ответить
"Зеленський розуміє, що кільце навколо нього стискається" анальноє кільце!!!
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05.01.2022 21:14 Ответить
Лакшми Миттал - не последний чел в ВБ. Точно посолиднее Коломоя.

Так что, чем бы все в Украине для ЗЕ не закончилось, в ВБ его и Коломоя будут на ремни пускать в судах.
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05.01.2022 17:15 Ответить
Миттал - зиц-председатель у старой британской аристократии. Это их деньги
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07.01.2022 11:00 Ответить
Старая британская аристократия после ПМВ и ВМВ - нищеброды по сравнению с такими, как Миттал.
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07.01.2022 11:58 Ответить
По ходу индус вообще не ориентируется в налоговом законодательстве страны!
Надо же, как Беня на своих АЗС, каждые пол года, год менять юрлицо арендатора и концы в воду!
АМКР оформить на офшор и сдавать в аренду, регулярно меняя арендатора...
Миллардер, а надо учить и учить - за совет не благодари !
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05.01.2022 17:15 Ответить
когда говорят про олигархов, забивают - окуда ж они взялись.
А вот как раз отсюда - у Арселора нет карманного президента как у Бени и карманного премьера как у Ахметки.
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05.01.2022 17:15 Ответить
після виводу всіх можливих інвестпроєктів, зелені п...дараси взялися за найбільших платників податків.
очевидне знищення економіки України агентом кремля, зеленським.
воно, паскуда хоче казахтану?
чи в нього є надія що йде війна і розумний народ не стане робити революцію знову, аби не вторгся путін?
рнбо цього не бачить?- зрадники
сбу не бачить?- зрадники.
контррозвідка робе вигляд що нічого не сталося? теж зрадники.
наші """партнери""" проявляють стурбованість? бо вони моральні повії.
ось і весь розклад.
пора називати речі своїми іменами!
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05.01.2022 17:16 Ответить
Коли в Україні не буде ні промисловості, ні інвестицій, ні електроенергії, ні газу, ні палива, ми самі впадемо до рук Путлера як стигле яблуко. Військової промисловості завдяки Зелі у нас уже немає, та й воювати за такі гроші коли зрадники у Києві ніхто не захоче.
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05.01.2022 17:25 Ответить
Ви статтю до кінця дочитати можете? До этого, в 2019 году, СБУ открыла уголовное производство против АМКР по статье 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что АМКР получает из государственного бюджета больше, чем платит в него налогов.
 СБУ та Офис генпрокурора то інструменти бубочки по силовому знищенню єкономіки, перероспроділу доходів та зміни власності - рейдерству!
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06.01.2022 10:02 Ответить
є слідчі прокуратури, які повинні розслідувати, доказати, передати до суду.
стягнути штраф, повернути недоплачені гроші в бюджет, як що були порушення.
але аж ні як не арештовувати рахунки, зупиняючи роботу підприємства та залишивши людей без зарплат.
ПО ЗАКОНУ!
З РОЗУМОМ,
проти того що Ви написали, нічого не маю проти.
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06.01.2022 10:44 Ответить
Ну так в нас всі експортери такі - все дякуючи закону про відшкодування ПДВ.
Фактично нарід платить експортерам за те що вони вивозять природні ресурси з країни - в якій країні ще таке можливе?
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06.01.2022 12:12 Ответить
- закон повинен бути один для всіх!
Усе що робиться повинно робитись виключно, і згідно чинного законодавства.
А свої заклики та виклики можете запхнути собі самі знаєте куди.
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06.01.2022 12:27 Ответить
Чому ж собі? Можу запхнути тобі
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06.01.2022 20:23 Ответить
Ахметка работает,прокурорчики в предчувствии конца хапают взятки у кого только можно.
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05.01.2022 17:16 Ответить
такую большую корову может доить только Беня.
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05.01.2022 22:47 Ответить
Это конкуренты украинских олигархов, того же Ахметова.
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05.01.2022 17:17 Ответить
А шо Коломойский свою металлургию уже продал? Тм более, шо Зеленский прокуратуру и на завод Ахметова натравил. Видать Беня выдал задание президенту- отжать всю металлургию.
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05.01.2022 21:27 Ответить
подоляцкие боты. кому ты объясняешь? задача валить все на Рыжего,а Беня хороший
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05.01.2022 22:49 Ответить
ГП виступає ц цьому випадку
як "інвест-няня" від нелоха
Гей!! Інвестори!!
Заходьте в Україну-залишитесь у трузелях...зеленого кольору
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05.01.2022 17:19 Ответить
Спокойно, то інвестняні Зе працюють в прикиді прокурорів 😀
Нагадати, як голосував Кривий Ріг і завод "Арселлор" в 2019р. ? Маєте те, що хотіли. Чому ж тепер жалієтесь?
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05.01.2022 17:22 Ответить
работяги прих еют от своего выбора. зарплата 6 числа накрылась медным тазом,счета заблокированы. прийдеться гоям на православный праздник посасывать. вместо накрытого стола прослушают еще раз поздравления хрипатого идиота с новым годом .
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05.01.2022 23:00 Ответить
та да, няні від семітів - вони такі няянііі шо ой ой... так виняньчать що голий і босий будеш та ще й винен останешься
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06.01.2022 10:09 Ответить
Ну а що ви ще хотіли від крєпкіх хазяйственіков з АП та ГПУ?
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05.01.2022 17:39 Ответить
Опять инвест-няню натравили?
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05.01.2022 17:47 Ответить
абидели
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05.01.2022 19:14 Ответить
От не знаю, чи дивляться зелені рейдери телебачення з Казахстану. Напевно, ні.
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05.01.2022 17:49 Ответить
Вот интересно , то что Осел идиот и мозгов там нет совсем все знают , но даже у полного идиота , хотя бы примитивные инстинкты должны быть , чувство самосохранения на пример .
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05.01.2022 18:00 Ответить
та є ще чувства, але не багато - тільки жрать, відпочивать, нюхать і срать
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06.01.2022 10:12 Ответить
Зачем зечмо постоянно твердит об инвестициях на встречах за рубежом? Он иностранцев считает такими же дебилами, как и своих избирателей?
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05.01.2022 18:42 Ответить
Бачу, що він так само як і більшовики з Кремля вірить, що брехня повторена 100 разів стає правдою
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06.01.2022 12:08 Ответить
Товариш індус має десь 30 процентів металургії у світі і періодично маніпулює із світовими цінами і ставить доморощених металургів у " позу ". От і вирішив Буба включитись ві боротьбу за гроші разом з хазяїном. Загонять у борги, ті не заплатять і все, заводік наш.Але індус ще більший прохвост ніж петлякови. Ні хрена не получиться, це не 17 рік. Словами Толстого, теперішнього фофана з Кремля "наганів на індуса не хватить" .
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05.01.2022 18:44 Ответить
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05.01.2022 19:03 Ответить
Беня поклав око на заводік? Вигнать хазяїна в Індію, розкуркулить і розікрасти. Це Беня вміє.
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05.01.2022 19:57 Ответить
<img src="https://cdnimg.rg.ru/img/content/177/98/21/kolomojskij1_d_850.jpg">
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05.01.2022 20:21 Ответить
Оце справжні інвестняні від Бубочки - генпрокуратура та СБУ. Дови@буються що Україну покине найбільший та реальний інвестор.
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05.01.2022 20:44 Ответить
Игорь Валерьич торопицца! Осталось два года для отжима бизнесов. Арселор оочень желанный актив для продвинутого человека. Тем более, шо принадлежит иностранцу какому то а не серьезным людям типа Пинчука, Ахметова и Фирташа. Этого индусика мы в бараний рог скрутим, будет знать, как покупать, то шо по праву надлежит нашим парням!
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05.01.2022 21:23 Ответить
Міттал даже на украинского олигарха не тянет
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05.01.2022 22:19 Ответить
Канешно не катит. Шож у него есть свой прызидент или прымьер? Или фракция в парламенте? Вот поэтому и легкая добыча для умных людей.
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05.01.2022 22:30 Ответить
ну канешно індус в Україні - це ж лічное оскорблєніє всему семітському кагалу.
Україна ж вони рахують, то їхня корова і тільки вони мають право її доїти
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06.01.2022 10:17 Ответить
Коломойський і Зеля в одному готелі=генпрокуратура наїхала на Захура- чистий збіг і випадковість.сценаристи кварталу з фантазією.
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05.01.2022 22:48 Ответить
Банальный отжим. Братки из 90-х.
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05.01.2022 23:21 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZV4x3hbq6GQYHDMLNunG8BhpieqmXaEJAhIVN1OVDNrQHCpHO4OIiDiJ8qDyOnVdK0fhT6GhVcs6DF4z7QZsk6g2YQmGDarc9l1BaEtp5gLcVcIiFc94n5-GMruvlHoE70&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 1 ч ·



Володимир Зеленський продовжує боротьбу з відомим українським олігархом Лакшмі Мітталом.

Як всім відомо Лакшмі підкупив близько нуля українських посадовців та понад нуль суддів. В нього аж ніскільки депутатів у Веховной Раді і з ним афілюють телеканал «Відсутній».

Кількість контролюємих паном Лакшмі державних підприємств дорівнює аж кількості чеснот у пана Коломойського.

А вплив Лакшмі на українську політику дорівнює праву Андрія Єрмака вирішувати щось в нашій країні.

Ось така страшна людина той Лакшмі, дивно що я вам про нього не розповідав раніше.

Але Лакшмі, як і кожен український олігарх, боїться нашого Президента, нашого недорікуватого гетьмана. Навіть жодного разу не заселився з Президентом в один готель.

Коротше, так думаю, що скоро додавлять цього клятого олігарха Лакшмі.

Так тримати, пане Президенте!
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05.01.2022 23:43 Ответить
Це тупий бандитський наїзд в стилі Бені Каломойші на чолі із ЗепрЕздидентом !
Зелена банда знищує економіку нашоі країни під корінь , щоби виконати
домовленості із кремлівським ублюдком 😡

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06.01.2022 00:26 Ответить
А думали коломойша приват повернути захоче а воно он як.
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06.01.2022 01:12 Ответить
таёжный зверёк песец медленно, но уверенно подбирается к ашкеназям, бени диктовым, быкановым и прочая...
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06.01.2022 05:12 Ответить
Вот, результат совместного отдыха коломойского и зелика уже дает свои результаты.
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06.01.2022 08:05 Ответить
Новогодний подарок Зеленского Коломойскому
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06.01.2022 08:06 Ответить
Чем хуже - тем лучше? Путлеру уже не терпится? Приказ кротам отдал добивать Украину?
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06.01.2022 09:07 Ответить
Не удивлюсь, если вскоре на Криворожстали будет новый хозяин, более чем возможно, из России!
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06.01.2022 09:08 Ответить
Или из Израиля
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06.01.2022 11:38 Ответить
Давненько Криворожсталь не перепродавали!
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06.01.2022 09:43 Ответить
Класс! А ЗП как платить?????????????? Ну, как там, хужинибутит, паржемпаприколу!!!!!!!!!! Хавайте, не обляпайтесь! Опять же по Г+Г можно скотов посмотреть!
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06.01.2022 09:59 Ответить
Нормас. Половине топовых плательщиков налогов поднять цены на газ, второй половине арестовать счета... это и есть методы поднятия ВВП на 40%, обещаные Ишаком?
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06.01.2022 11:38 Ответить
* поднять цены на газ так, что они останавливают производство.
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06.01.2022 11:39 Ответить
Яке "користування надрами" може бути у металургійного комбінату?
Здається хтось тягне нас назад - у бананову республіку
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06.01.2022 12:04 Ответить
 
 