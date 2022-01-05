В АрселорМиттал Кривой Рог заявили о блокировке всех счетов компании по инициативе Генпрокуратуры
В Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО ArcelorMittal Кривой Рог заявили, что 4 января средства на всех счетах компании были заблокированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Счета заблокировали, так как представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года решения суда о наложении арестов на счета предприятия в рамках расследования относительно рентных платежей.
В АМКР отметили, что 4 ноября 2021 года окружной административный суд отклонил административный иск против компании, поданный Государственной налоговой службой.
17 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против одного из руководителей АрселорМиттал Кривой Рог, что компания считает примером политического давления. В АМКР отмечают, что юридических оснований для блокирования счетов компании нет, так как административный процесс против нее не ведется.
"После того, как окружной суд вынес решение в пользу АрселорМиттал, и пока административный иск налоговиков находится на рассмотрении, Генеральная прокуратура предприняла агрессивные меры против компании, что противоречит букве и духу закона", — заявил замгендиректора АМКР по административным вопросам Артем Филипьев.
Напомним, что в ноябре 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору АрселорМиттал Кривой Рог. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд грн.
В сентябре прошлого года Госэкоинспекция наложила на АрселорМиттал Кривой Рог штраф в 450 млн грн из-за нанесения вреда экологии. В компании не согласны и будут судиться.
Кто и почему пытается начислить АрселорМиттал налоговый долг в 4,5 млрд грн
До этого, в 2019 году, СБУ открыла уголовное производство против АМКР по статье 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал АМКР за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации в Кривом Роге.
Также в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков Госфискальной службы провел плановую проверку и увеличил налоговые обязательства АрселорМиттал Кривой Рог на 7,9 млрд грн, в частности в отношении рентной платы за недропользование. Комбинат обжаловал доначисления в Государственную налоговую службу Украины, они были частично отменены. Часть доначислений АрселорМиттал Кривой Рог продолжает оспаривать в суде.
Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что АМКР получает из государственного бюджета больше, чем платит в него налогов. В компании это опровергают.
АМКР — крупнейший производитель стального проката в Украине. Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО Криворожсталь на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Як завжди: ніхто не підозрював, що Зєлупа - то є Зєлупа, причому, натуральна.
Своєму хазяїну Бєні Зєля з Бєнядиктовою нічого не блокують, тільки дарують мільярди.
челюсть не звернув часом - "цикавыть"
Тому залиш своє "цікавить-не цікавить" при собі.
Коломойский:
- А что бы мне еще захотеть такого... весомого?
Вова:
- А что там у нас в родном городе есть немелкого? О! Арселор! Хотите? У меня ж генпрокурор -- в стельку свой чел.
Те, що Вова побіг до свого начальніка Каломойського, коли рейтинг падає, а в другому турі вже випереджає навіть "антирейтинговий" Порошенко - це прогнозовано.
Тут питання для зустрічі назріло давно, і звучить воно як: "шеф! всьо пропало! гіпс снімают! клієнт уєзжаєт!". Зеленський розуміє, що кільце навколо нього стискається, що запас особистої яскравості стлів, що довів країну до ручки і окріп вже починає зривати кришку, що наслідив вже в такій купі кримінальних епізодів, що довести зможе навіть слідчий середньої руки.
І ще Вова розуміє: тікати практично нікуди.
Але більш цікаве питання, що Коломойський-то його, виходить, послав.
Частина олігархів вже поставили на нову кандидатуру, якою швидше за все буде Гордон. Зеленський для них - відпрацьований матеріал. Вмирати на барикадах за нього Коломойський теж не буде, бо ні за яку зі своїх маріонеток він не бився, а всіх цих Юль і Корбанів зливав і давав посадити, віддаючи перевагу домовитися з новою владою на своїх умовах.
Вова міг його просити лише про забезпечення позицій для відступу в Ізраїлі.
Коломойський має там якісь можливості, бо давно працює на політичну розвідку Ізраїлю (в одному зі своїх інтерв'ю ізраїльским ЗМІ він хизувався, що приймав участь в операціях Моссаду проти Ірану, а познайомив його з головою Моссаду Вадим Рабінович). Тому Зеленський міг просити його про допомогу в цьому питанні.
Я б на місці української контррозвідки зараз сильно напружився і відслідковував всі контакти цієї кліки. Не вистачало нам завербованого президента ще якоюсь країною, окрім Рашки. (Але ж ми розуміємо: не при сусіді по під'їзду.)
Ну і можна очікувати, що Коломойський з шмакодявки виторгував ще якусь Укрнафту. З паршивої вівці хоч шерсті жмуток.
А так, в цій новині прекрасне все.
І те, що під час війни воно вже в 40-у відпустку їде, труженік.
І те, що "бореться з олігархами" в готелі олігарха, на курорті олігарха, які держава давно мала забрати в рахунок вкрадених вкладів Приватбанку.
І те, що зустріч цього разу відбулася вже не в кабінеті з попільничкою, а довелося бігти на чужу територію. Це промовистий знак - бігти до нього вже ніхто не бачить сенсу.
Ну і те, що шеф вже відкрито хамить на всю країну і показує місце цієї шмакодявки: "не чув, не бачився і не планую" (с).
Пройшли ті часи, Володя, коли всі починали бігати, дзвонити одне одному, що "к нам єдєт прєзєдєєєєнт".
Тепер про тебе не чули, не бачили і зустрічатися з тобою не планують.
Джон Сміт
Так что, чем бы все в Украине для ЗЕ не закончилось, в ВБ его и Коломоя будут на ремни пускать в судах.
Надо же, как Беня на своих АЗС, каждые пол года, год менять юрлицо арендатора и концы в воду!
АМКР оформить на офшор и сдавать в аренду, регулярно меняя арендатора...
Миллардер, а надо учить и учить - за совет не благодари !
А вот как раз отсюда - у Арселора нет карманного президента как у Бени и карманного премьера как у Ахметки.
очевидне знищення економіки України агентом кремля, зеленським.
воно, паскуда хоче казахтану?
чи в нього є надія що йде війна і розумний народ не стане робити революцію знову, аби не вторгся путін?
рнбо цього не бачить?- зрадники
сбу не бачить?- зрадники.
контррозвідка робе вигляд що нічого не сталося? теж зрадники.
наші """партнери""" проявляють стурбованість? бо вони моральні повії.
ось і весь розклад.
пора називати речі своїми іменами!
СБУ та Офис генпрокурора то інструменти бубочки по силовому знищенню єкономіки, перероспроділу доходів та зміни власності - рейдерству!
стягнути штраф, повернути недоплачені гроші в бюджет, як що були порушення.
але аж ні як не арештовувати рахунки, зупиняючи роботу підприємства та залишивши людей без зарплат.
ПО ЗАКОНУ!
З РОЗУМОМ,
проти того що Ви написали, нічого не маю проти.
Фактично нарід платить експортерам за те що вони вивозять природні ресурси з країни - в якій країні ще таке можливе?
Усе що робиться повинно робитись виключно, і згідно чинного законодавства.
А свої заклики та виклики можете запхнути собі самі знаєте куди.
як "інвест-няня" від нелоха
Гей!! Інвестори!!
Заходьте в Україну-залишитесь у трузелях...зеленого кольору
Нагадати, як голосував Кривий Ріг і завод "Арселлор" в 2019р. ? Маєте те, що хотіли. Чому ж тепер жалієтесь?
Україна ж вони рахують, то їхня корова і тільки вони мають право її доїти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 1 ч ·
Володимир Зеленський продовжує боротьбу з відомим українським олігархом Лакшмі Мітталом.
Як всім відомо Лакшмі підкупив близько нуля українських посадовців та понад нуль суддів. В нього аж ніскільки депутатів у Веховной Раді і з ним афілюють телеканал «Відсутній».
Кількість контролюємих паном Лакшмі державних підприємств дорівнює аж кількості чеснот у пана Коломойського.
А вплив Лакшмі на українську політику дорівнює праву Андрія Єрмака вирішувати щось в нашій країні.
Ось така страшна людина той Лакшмі, дивно що я вам про нього не розповідав раніше.
Але Лакшмі, як і кожен український олігарх, боїться нашого Президента, нашого недорікуватого гетьмана. Навіть жодного разу не заселився з Президентом в один готель.
Коротше, так думаю, що скоро додавлять цього клятого олігарха Лакшмі.
Так тримати, пане Президенте!
Зелена банда знищує економіку нашоі країни під корінь , щоби виконати
домовленості із кремлівським ублюдком 😡
Здається хтось тягне нас назад - у бананову республіку