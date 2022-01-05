Армия Украины недофинансирована и не сможет остановить российские войска, поэтому необходимы массовые поставки вооружения от Запада, - Bloomberg

Украинское войско намного сильнее, чем в 2014 году, однако этого недостаточно. Украинская армия пока не готова остановить российское вторжение, потому необходимы массовые поставки вооружения Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье издания Bloomberg.

Российский президент Владимир Путин поддержал наращивание своих войск на границе, заявив, что НАТО должно сократить свое присутствие в регионе.

"В случае войны только поставка большого количества оружия с Запада сможет обеспечить защиту Украины. Но до сих пор запросы Киева на дорогостоящие системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются без ответа, несмотря на заверения, что НАТО поддерживает Украину", - отмечает издание.

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Также авторы отметили масштабную коррупцию, которая не позволяет выделять достаточно средств из госбюджета на Вооруженные силы.

"Бюджет Киева на оборонку составил 23 млрд грн (838 млн долларов) в 2021 году, а в 2022-м – вырос до 28 млрд грн... По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия тратит на закупки почти 40% своего оборонного бюджета, что превышает 60 млрд долларов, что в абсолютных цифрах вдвое больше, чем во Франции, Германии или Великобритании, не говоря уже об Украине", – уточняется в материале.

По словам директора исследовательской программы CNA аналитического центра Вирджинии Майкла Кофмана, вторжение обойдется России дорого. В то же время список дипломатических требований Путина настолько велик, что на переговоры могут уйти месяцы, если не годы.

"Пока понятно: россияне не думают, что понесут сокрушительные потери", - отметил он.

"Все наемные работники в Украине отчисляют средства на военный сбор – для расходов на оборону. В 2021 году это аккумулировало 28,6 миллиарда гривен, чего, теоретически, достаточно для увеличения закупок вооружений вдвое. Но деньги идут в общий налоговый фонд. Представитель Минфина сказал, что "невозможно" узнать, были ли они потрачены на оборону, здравоохранение или другие приоритеты", – говорится в статье.

Издание цитирует журналиста, народного депутата Сергея Рахманина, утверждавшего, что в бюджете не хватает средств на закупку бронежилетов, касок и другого военного снаряжения, не говоря об оружии. Зато был запрос на дорогие полотенца для армии.

Сегодня Украина способна задействовать в военных действиях большую часть своих 205 тысяч военнослужащих. Но хотя Украина унаследована от Советского Союза вооруженную промышленность и разработала новые ракеты, беспилотные летательные аппараты и средства защиты от артиллерии с радиолокационным наведением, правительство не закупило достаточно даже собственного нового оружия, чтобы противостоять России.

"Украинцы умеют воевать, но у них нет достаточно оружия, особенно для масштабных операций. А у россиян есть "Искандеры", средства радиоэлектронной борьбы, самолеты последнего поколения и т.д.", - цитирует Bloomberg заместителя директора Института мировой политики Николая Белескова.

Как пишет Bloomberg, США с 2014 года предоставили Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов, но она была предназначена для сдерживания боевиков на востоке Украины, а не для полного российского вторжения.