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Армия Украины недофинансирована и не сможет остановить российские войска, поэтому необходимы массовые поставки вооружения от Запада, - Bloomberg

Армия Украины недофинансирована и не сможет остановить российские войска, поэтому необходимы массовые поставки вооружения от Запада, - Bloomberg

Украинское войско намного сильнее, чем в 2014 году, однако этого недостаточно. Украинская армия пока не готова остановить российское вторжение, потому необходимы массовые поставки вооружения Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье издания Bloomberg.

Российский президент Владимир Путин поддержал наращивание своих войск на границе, заявив, что НАТО должно сократить свое присутствие в регионе.

"В случае войны только поставка большого количества оружия с Запада сможет обеспечить защиту Украины. Но до сих пор запросы Киева на дорогостоящие системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются без ответа, несмотря на заверения, что НАТО поддерживает Украину", - отмечает издание.

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Также авторы отметили масштабную коррупцию, которая не позволяет выделять достаточно средств из госбюджета на Вооруженные силы.

"Бюджет Киева на оборонку составил 23 млрд грн (838 млн долларов) в 2021 году, а в 2022-м – вырос до 28 млрд грн... По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия тратит на закупки почти 40% своего оборонного бюджета, что превышает 60 млрд долларов, что в абсолютных цифрах вдвое больше, чем во Франции, Германии или Великобритании, не говоря уже об Украине", – уточняется в материале.

По словам директора исследовательской программы CNA аналитического центра Вирджинии Майкла Кофмана, вторжение обойдется России дорого. В то же время список дипломатических требований Путина настолько велик, что на переговоры могут уйти месяцы, если не годы.

"Пока понятно: россияне не думают, что понесут сокрушительные потери", - отметил он.

"Все наемные работники в Украине отчисляют средства на военный сбор – для расходов на оборону. В 2021 году это аккумулировало 28,6 миллиарда гривен, чего, теоретически, достаточно для увеличения закупок вооружений вдвое. Но деньги идут в общий налоговый фонд. Представитель Минфина сказал, что "невозможно" узнать, были ли они потрачены на оборону, здравоохранение или другие приоритеты", – говорится в статье.

Издание цитирует журналиста, народного депутата Сергея Рахманина, утверждавшего, что в бюджете не хватает средств на закупку бронежилетов, касок и другого военного снаряжения, не говоря об оружии. Зато был запрос на дорогие полотенца для армии.

Сегодня Украина способна задействовать в военных действиях большую часть своих 205 тысяч военнослужащих. Но хотя Украина унаследована от Советского Союза вооруженную промышленность и разработала новые ракеты, беспилотные летательные аппараты и средства защиты от артиллерии с радиолокационным наведением, правительство не закупило достаточно даже собственного нового оружия, чтобы противостоять России.

"Украинцы умеют воевать, но у них нет достаточно оружия, особенно для масштабных операций. А у россиян есть "Искандеры", средства радиоэлектронной борьбы, самолеты последнего поколения и т.д.", - цитирует Bloomberg заместителя директора Института мировой политики Николая Белескова.

Как пишет Bloomberg, США с 2014 года предоставили Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов, но она была предназначена для сдерживания боевиков на востоке Украины, а не для полного российского вторжения.
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Топ комментарии
+59
Так Зєля зумисне недофінансовує армію.
Все закатує в асфальт. І офшори.
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05.01.2022 17:11
+34
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05.01.2022 17:35
+27
Зато є "Свати" та 95 квартал!
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05.01.2022 17:14
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брехня.
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06.01.2022 03:30 Ответить
Не слід панікувати. Зрозуміло, що поки у нас всілякі проросійські саламатіни-лєбедеви нашу армію методично розвалювали, мордор роками м'язи накачував. Проте це не означає, що ми зупинилсь у 2014-му. Тож, бідкатись на кшталт "все пропало" не варто. Як, власне, і розслаблятись, покладаючись виключно на американців.
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06.01.2022 10:59 Ответить
Статья в "Блумберг" - американская...и для американцев. Смысл статьи - подтолкнуть Белый дом и Конгресс к более активной помощи Украине с вооружениями. Поймите это. Когда наш "эксперт" в этой статье говорит о том, что россия имеет авиацию последнего поколения, они или не в курсе или врет. россия, как и Украина имеет самолеты "четвертого" поколения и "четвертого-плюс" поколения. Ни о каком "пятом" поколении, которое есть у США....речь и близко идти не может на россии. Мало того, США уже разработали и испытывают действующие летные образцы самолетов "шестого" поколения. Так что статья имеет цель "разбудить" Америку на активную помощь Украине. А кровень нашиз "военных экспертов" - 27-летних мальчиков-хипстеров из "межгалактических институтов политики"...уже меня очень давно не удивляет, как человека по ВУЗу - военного.
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06.01.2022 11:58 Ответить
да там одних только самолётов хватит чтобы разбомбить нашу страну, чтобы потом через несколько лет кто-то отреагировал и выразил озабоченность. Все глаза на Казахстан - он взял на себя удар. Это могли быть наши подарки к Новому Году.
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06.01.2022 12:54 Ответить
Обратите внимание, как нас видят со стороны. Они похоже, увидели наше проблематичное место.По-моему, где то здесь надо рубить коррупцию. Например, как то сегментировать налоги, сделать прозрачным ход денг. Да ёлки палки, я ж вам их даю, а вы госслужащие, давайте отчёт.

""гривен, чего, теоретически, достаточно для увеличения закупок вооружений вдвое. Но деньги идут в общий налоговый фонд. Представитель Минфина сказал, что "невозможно" узнать, были ли они потрачены на оборону, здравоохранение или другие приоритеты", Источник:
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06.01.2022 12:51 Ответить
838 - не бюджет Киева на оборону а закупки вооружения. Дебилы научитесь переводить нормально.... Есть же Гугл транслейт
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06.01.2022 13:31 Ответить
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