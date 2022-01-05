Байден сделал ставку на переговоры и делает все возможное, чтобы избежать ситуации, подобной 2014 году, - Яременко о разговоре президентов Украины и США

То, что президент США Джозеф Байден нашел время для разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о том, что российская угроза в Вашингтоне воспринимается достаточно серьезно.

Такое мнение высказал Богдан Яременко в статье "Цензор.НЕТ".

"Президент Америки – достаточно занятой человек. У него очень много проблем. Тем не менее, он находит полтора часа в своем графике для того, чтобы подробно обсудить (с Зеленским. – Ред.) результаты переговоров с российским президентом. Конечно, это важно и свидетельствует о том, что российскую угрозу воспринимают достаточно серьезно и уделяют этому необходимое внимание. Каких-либо иных интерпретаций здесь быть не может", - сказал он.

Результат переговоров с Россией покажет, сохранится ли периодичность разговоров между Байденом и Зеленским – или они станут более частыми в случае эскалации, или потребность в регулярных консультациях отпадет в случае политического последствия:

"Сейчас четко понятно: Байден сделал ставку на переговоры и делает все возможное, чтобы избежать ситуации, подобной 2014 году. Для нас это важно. Президент Украины также ставит на мирные переговоры. Поэтому контакты будут продолжаться, пока события не повлекут за собой появления новой ситуации - лучшей или хуже.

Вообще Америка уже вовлечена в переговорный процесс на официальном уровне. Просто не определен формат. На мой взгляд, это уже искусственный вопрос. Даже когда Курт Волкер был специальным представителем США по Украине, американский президент так активно не вмешивался в переговоры. В настоящее время высшее должностное лицо Америки непосредственно занимается украинским вопросом. Понятно, что Штаты уже в данной ситуации. С осени этого года они взяли на себя лидерство и четко публично объясняют свои мотивы. Причем не только Украине и России, но всему миру. Поэтому сегодня США являются наиболее активными участниками переговорного процесса. А как его назовет история – это вопрос для политологов".

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