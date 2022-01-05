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Байден (2759) Зеленский (19011) Яременко Богдан (150)

Байден сделал ставку на переговоры и делает все возможное, чтобы избежать ситуации, подобной 2014 году, - Яременко о разговоре президентов Украины и США

Байден сделал ставку на переговоры и делает все возможное, чтобы избежать ситуации, подобной 2014 году, - Яременко о разговоре президентов Украины и США

То, что президент США Джозеф Байден нашел время для разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о том, что российская угроза в Вашингтоне воспринимается достаточно серьезно.

Такое мнение высказал Богдан Яременко в статье "Цензор.НЕТ".

"Президент Америки – достаточно занятой человек. У него очень много проблем. Тем не менее, он находит полтора часа в своем графике для того, чтобы подробно обсудить (с Зеленским. – Ред.) результаты переговоров с российским президентом. Конечно, это важно и свидетельствует о том, что российскую угрозу воспринимают достаточно серьезно и уделяют этому необходимое внимание. Каких-либо иных интерпретаций здесь быть не может", - сказал он.

Результат переговоров с Россией покажет, сохранится ли периодичность разговоров между Байденом и Зеленским – или они станут более частыми в случае эскалации, или потребность в регулярных консультациях отпадет в случае политического последствия:

"Сейчас четко понятно: Байден сделал ставку на переговоры и делает все возможное, чтобы избежать ситуации, подобной 2014 году. Для нас это важно. Президент Украины также ставит на мирные переговоры. Поэтому контакты будут продолжаться, пока события не повлекут за собой появления новой ситуации - лучшей или хуже.

Вообще Америка уже вовлечена в переговорный процесс на официальном уровне. Просто не определен формат. На мой взгляд, это уже искусственный вопрос. Даже когда Курт Волкер был специальным представителем США по Украине, американский президент так активно не вмешивался в переговоры. В настоящее время высшее должностное лицо Америки непосредственно занимается украинским вопросом. Понятно, что Штаты уже в данной ситуации. С осени этого года они взяли на себя лидерство и четко публично объясняют свои мотивы. Причем не только Украине и России, но всему миру. Поэтому сегодня США являются наиболее активными участниками переговорного процесса. А как его назовет история – это вопрос для политологов".

Читайте также: Речь идет не только о будущем Украины: в Офисе Президента сообщили детали разговора Зеленского с Байденом
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Топ комментарии
+9
Это кто такое Яременку сказал? Та баба, шо анал табу?
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05.01.2022 18:12
+8
Опять ставку на переговоры? Так вроде же в 2014 как раз в и результате переговоров были окупированы крым и дамбас. Рашисты остановились только там где им дали по зубам.
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05.01.2022 18:08
+6
Иди домой к семье, анала нет!
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05.01.2022 18:36
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Опять ставку на переговоры? Так вроде же в 2014 как раз в и результате переговоров были окупированы крым и дамбас. Рашисты остановились только там где им дали по зубам.
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05.01.2022 18:08 Ответить
Иди казахам расскажи что пускай лучше говорит Назарбаев чем бросаться с голыми руками на вооруженных полицаев и солдат. Посмотрим на твое ипало которое они тебе разорвут.
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05.01.2022 18:31 Ответить
Странное сравнение.
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05.01.2022 18:36 Ответить
почему странное?нормальное
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05.01.2022 18:46 Ответить
Поїдь допоможи казахам зносити режим. А толкать рєчі високі...
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05.01.2022 18:39 Ответить
Я думаю они и без нас справятся. Ето же ты предлогаешь нам кремлевскую методичку
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05.01.2022 18:42 Ответить
Ти ж мене посилав до казахів Аніка Воїн.
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05.01.2022 18:53 Ответить
Те вам наплевать на результат? Собираетесь жить в донбабве и уже ********** паспорт получать?
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05.01.2022 18:33 Ответить
А у вас есть военный вариант решения без поддержки Запада?
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05.01.2022 18:39 Ответить
Краще запитайте скільки в нього звилин в голові.
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05.01.2022 18:41 Ответить
А что то решено? Ваш вариант ничего не решать?
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05.01.2022 18:46 Ответить
а чем не вариант затянуть переговоры надолго,разоряя раху содержанием двух чемоданов-крыма и ордило?вполне действенный
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05.01.2022 18:48 Ответить
тільки за цей час вже виросло покоління манкуртів ! з Кримом взагалі біда там 90% населення треба відправляти до моря в Мурманск і Магадан .
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05.01.2022 18:56 Ответить
нащо?вони самі поідуть...шоб без біндеравцев
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05.01.2022 19:03 Ответить
повірте мені як агроному , цей бур'ян міцно вчепився в кримську землю , багато сили доведеться витратити , щоб його викорчувати !
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05.01.2022 19:12 Ответить
австралія у 19 сторіччі була місцем,куди відсилали усіх злодіїв.і ніхто не повертав іх назад у туманний альбіон.але вже у 20 сторіччі це стала досіть собі розвинута держава...
нічого нема неможливого в світі
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05.01.2022 19:16 Ответить
ось не треба порівнювати англійських злодіїв з кацапами . та й 100 років чекати за багато . а що робити з запроданцями і зрадниками ?
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05.01.2022 19:22 Ответить
як що? вирішувати по мірі надходження...нам зараз що,сильно болить шо з ними робити?є більш кричущі проблеми.
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05.01.2022 19:40 Ответить
зараз звісно не до них , але що робити потім ?
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05.01.2022 19:49 Ответить
тобі не подобаються герої України ?
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05.01.2022 18:44 Ответить
Это же сепар. Он по всем сайтам ходит и пропагандирует что Украине нужно пойти на компромис и сдаться
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05.01.2022 18:49 Ответить
Конечно лучше говорить - пока говорят политики, пушки молчат, а время играет на руку Украине, скоро весна и опять чернозем раскиснет, а значит до лета ***** не нападет. Любой выигрыш во времени помогает улучшить баланс сил в пользу Украины.
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05.01.2022 19:21 Ответить
так , тільки цей час треба використовувати для озброєння армії , а не на лижи .
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05.01.2022 19:26 Ответить
Разумеется! Вроде бы сейчас в руководстве ВСУ вменяемые и толковые люди (Залужный и Резников) со слов Тараса Чмута, которому я доверяю, значит ВСУ будут готовиться. Так что тут вопрос за союзниками - начать активнее поставлять вооружения и проводить обучение. Что касается Зеленского и Ермака, то очень странная парочка - на первый взгляд выглядят если не предателями, то теми кого Москва за яйца компроматом держит, но вот полной сдачи интересов Украины не происходит. Возможно дело в американцах, они не дураки, и ЦРУ уж точно знает все нутро этих деятелей, может Байден их тоже за яйца держит, потому и не сдают все *****... Мутная история.
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05.01.2022 20:43 Ответить
я не довіряю вищому військовому керівництву . за 7 років можно було зробити супер армію , нацисти за 6 років зробили ! я не чув хоча б хтось піклувався про солдата . Залужний перед Новим Роком вже оголошував перемір'я ... скільки воїнів загинуло с того часу ? де відповіді на обстріли з гармат ? один раз з безпілотника ?
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05.01.2022 21:00 Ответить
Ну ты не сравнивай гитлеровскую Германию и Украину - Германия между мировыми войнами была хоть и унижена, но все еще оставалась промышленным гигантом, а Украина сейчас страна третьего мира, которая в основном торгует продуктами питания, часто даже не переработанными, и металлом, т.е. лишь сырьевой придаток с низкой добавочной стоимостью продукции. Откуда возьмутся деньги и на армию и на улучшения уровня жизни в стране? Тут так - или как в С. Корее голодать, но содержать миллионную армию с ЯО, или жить нормально, но засунуть свою гордость куда поглубже, как финны. Порошенко пытался идти первым путем, но народ захотел лучшей жизни, вот и результат, если бы не ежегодная американская помощь, то вообще было бы как в 2014. То что происходит на фронте конечно плохо, но меньшее из зол, точно так же живет и Ю. Корея - лишь сдерживает орков с севера периодически теряя солдат в перестрелках, а сама при этом развивается.
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05.01.2022 22:06 Ответить
а чому це не порівнювати ? яка сума репарацій ? рівень безробіття в 1932 році ? відсутність природних копалин . я не побачив щоб він намагався , тому і голосував за сержанта ЗСУ! не потрібна мільйона армія ! треба 200-300 тисяч високо мотивованих , підготовлених , забезпечених патріотів України ! і щоб ними керували патріоти , а не старі совкові пердуни які вміють воювати тільки кількістю . Азербайджан тому приклад . за 14- 19 роки все робилося так щоб менше всі постраждали олігархи . хто заважав з металобрухту робити танки ? переробляти сировину ? в України потенціал більший ніж в Рейху 33-37 років.
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05.01.2022 22:29 Ответить
Как раз Азербайджан, к моему сожалению (как это можно понять по моей фамилии), это пример того, что в современной войне деньги так же важны если не важнее мотивированных солдат. Сейчас в не партизанской войне побеждает тот у кого под контролем воздух, и именно это и сделал Азербайджан, взял его под контроль и методично выпиливал беспилотниками технику. Вот только в войне против России воздух будет за русскими и уже украинские сухопутные войска будут выпиливать. На авиацию и ПВО надо очень много денег, дарить их американцы вроде не собираются. Можно было бы свое ПВО замутить, у Луча и Южного есть хорошие проекты, но это надо было делать вчера, затянув пояса, как северо-корейцы, а сейчас уже поздно, надо разруливать нынешнюю ситуацию с тем что есть, потому любые задержки в начале войны означают, шанс на улучшение баланса сил. Ну и не стоит забывать, что ***** стар и может вдруг сдохнуть, а приемник точно свернет с пути убийственных санкций.
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05.01.2022 22:41 Ответить
ось і я про втрачений час ! але зараз ще не пізно , тільки ніколи ! я не читав твого прізвища , ти все розумієш , що я друкую ?
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05.01.2022 22:47 Ответить
Я думал ты видишь мой ник (у меня армянская фамилия), а т.к. я залогинен через Фейсбук, то там и стоит имя с Фейсбука, не могу его поменять. Естественно все понимаю, я хоть у бывший киевлянин, но написанное по-украински пока в состоянии прочесть. ))
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05.01.2022 22:55 Ответить
Рейх був монолітний в 37 му , а у нас поки одним відриває ноги інші бухають в ресторанах і салюти пускають . в час війни країна має бути чітким механізмом , інакше поразка !
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05.01.2022 23:07 Ответить
Но это означало бы, что Порошенко должен был стать диктатором, т.к. избирателям не нравятся падение уровня жизни, призыв, военное положение и т.д., даже Черчилль проиграл выборы после войны, проиграл бы их и раньше, но выборы на время войны отменили. Проблема только в том, что Украине была нужна западная помощь и санкции против России, а диктатор не получил бы такой поддержки, особенно если Запад не особо и хотели с Россией сориться из-за Украины.
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05.01.2022 23:20 Ответить
так не диктатура потрібна , а суворе виконання законів ! кордон з агресором не закрили , населення не евакуювали , навіть військовий стан в двох областях не оголосили ! прочитай що каже нова міністр Німеччини не давали зброю і не дамо , радуйтесь госпіталю .
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05.01.2022 23:30 Ответить
Ну и да, Украина не монолитна, 25% стабильно выбирают изменников, и это без Крыма и части Донбасса.
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05.01.2022 23:21 Ответить
И когда именно пушки молчали? Может наоборот ради переговоров на фронте рашисты начинают обострение, чтобы склонить к капитуляции. Может тебе напомнить сколько рашистами было разбомблено школ, детсадов, больниц, жилых кварталов именно перед переговорами? Я тебя уверяю что ета война длится уже 7 лет только потому что наши предатели идут на переговоры с ******. Если бы Украина заняла жосткую позицию окупанты давно бы разбежались по домам. А так росийская пропаганда и наши колаборанты каждый день выступают что мол не прекращайте обстрелы Украины вот-вот пойдет на компромис и капитулирует.
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05.01.2022 19:54 Ответить
То что на фронте сейчас происходит хоть и не мир, но и не настоящая война, на дорогах и то больше людей гибнет, чем на фронте. Возможно вы и правы что стоит рискнуть как хорваты в свое время, вот только Россия не Сербия и если и ***** рогом упрется, то можно и со страной распрощаться, как минимум с половиной, как Финляндия. И даже если все пойдет по фантастическому и самому благоприятному сценарию, то Украина останется все равно в тех же границах что и сейчас, но за это народу погибнет столько, что хватило бы на 200 лет пограничного противостояния с лднр. Так в чем же смысл получить то же что имеешь, но потерять намного больше?
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05.01.2022 20:32 Ответить
Ситуация может повториться как2014
Если опять будем губами шлепать :
,,мы все нашим мирным путём ,,
Решили 15000 погибших и 800000
Раненых и инвалидов
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05.01.2022 18:10 Ответить
Это кто такое Яременку сказал? Та баба, шо анал табу?
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05.01.2022 18:12 Ответить
да, он жопой чувствует.
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05.01.2022 19:20 Ответить
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05.01.2022 19:29 Ответить
Альтернативьі политико-дипломатическому урегулированию конфликта РФ - Украина пока нет .
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05.01.2022 18:13 Ответить
Урегулированию? Что под етим подразумевается? Типо вона и окупация будет урегулирована и стабильная? Почему никто не говорит именно о завершении войны. Тоесть или когда вся территория Украины будет деокупирована или Украина капитулирует. Регулировать ты можешь движение на перекрестке. Ето типо все едут куда и ехали только под надзором полицая.
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05.01.2022 18:28 Ответить
Ти служиш в ЗСУ, чи патріотіческі звіздіш льожа на дивані?
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05.01.2022 18:38 Ответить
Я служе где надо служу. И я знаю где моим детям придется служить если Украина станет на колени перед Рашкой. Спроси даунбаситов и крысчан в каких горячих точках они служат за Рашку.
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05.01.2022 18:47 Ответить
Думаю, це питання риторичне... ))
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05.01.2022 18:49 Ответить
С кем переговоры ,с ****** плешивым ? Нечего с ним разговаривать ,мочить убийцу в сортире и вся недолга ..
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05.01.2022 18:13 Ответить
Слышит аналом о чем они там говорили... Хотя это табу: слушают, как правило ушами. Ну а пока:
Приезжает к нам Боррель
Вовка едет в Буковель.
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05.01.2022 18:14 Ответить
Зрада, - "табу", зебил!
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05.01.2022 18:15 Ответить
ну это серьезнейший дипломат, впервые читаю его опусы. а какая школа, какая вежливость ! обсуждает действия президента Америки. Ну и приколист, ей богу. А как хотели эти попрыгунчики быть в Москве, беседовать из величайшим. Но величайший хочет все и сразу, а делегацию приколистов и хохотунов видит только на коленях и со спущенными штанами - ес аннал (пер анум)
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05.01.2022 18:21 Ответить
нашли экспэрда, это позорище, которое на сайтах ищет проститутку во время работы.
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05.01.2022 18:32 Ответить
Иди домой к семье, анала нет!
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05.01.2022 18:36 Ответить
Этот анальный шалун не читал указ Организма о комментариях на счет переговоров?
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05.01.2022 18:39 Ответить
Зе команда огромній раздражитель людей уже молчали бі видели мі ваши поступки и місли племя шутовских лизунов анала
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05.01.2022 18:40 Ответить
Цього політика простітутки посилають нахрєн і кажуть ото - табу,а ото - можна,а він ще триндить щось про Байдена...Ні сорому,ні встиду...жодного табу немає в цього збоченця...
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05.01.2022 18:43 Ответить
У нього є мрія. Про дупу...
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05.01.2022 20:44 Ответить
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05.01.2022 18:57 Ответить
Анал-табу будет рассуждать о действиях президента США?
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05.01.2022 19:02 Ответить
Так от же из зебилов. У них все - через ...опу...
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05.01.2022 20:43 Ответить
о чем можно переговариваться с рашистами? арестуйте счета путина, дочь его вагоните нафик из Амстердама, и он все вам сделает, что не потребуете. они по первому аналу все скопом начнут петь про бандеру
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05.01.2022 19:07 Ответить
осмелел???
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05.01.2022 19:11 Ответить
Да уберите вы уже это табуированное анальное позорище!
После залета такие люди должны исчезать с политического горизонта.
Навсегда!!!
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05.01.2022 20:42 Ответить
С пуйлом не о чем говорить.

Но байден сам вызвался на переговоры с пуйлом ещё в апреле 2021. И заплатил за эту возможность снятием санкций с СП2.

байден торгует Украиной ради своей Зеленой сделки, обменивает углеродные квоты для РФ на свободу Украины
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06.01.2022 01:11 Ответить
 
 