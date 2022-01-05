Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Шумов и Екатериновки, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении Авдеевки враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.