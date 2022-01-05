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обстрел (25742) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Шумов и Екатериновки, - пресс-центр ОС

Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Шумов и Екатериновки, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении Авдеевки враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
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СМЕРТЬ проклятым росийским оккупантам ,только лютая СМЕРТЬ !!!
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05.01.2022 18:31 Ответить
Це поки верховний на лижах піруети в Карпатах видає.
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05.01.2022 18:31 Ответить
Ну как вам переговоры Боди и *****? Урегулировали? Жалко только что от ваших переговоров гибнут простые солдаты а не те кто переговаривался.
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05.01.2022 18:33 Ответить
У нас в Уставе вооруженных сил как-то прописаны минские соглашения? В академиях седые хенералы учат воевать исходя из криминальных минских угод? Как подавлять бурятские батареи выстрелами из ракетницы, не привлекая внимания Верховного главнокомандующего?
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05.01.2022 18:44 Ответить
Да х.з там все с ног на голову перевернули в том числе в Конституции Украины. Если поднять все законы то что прошлую что сегодняшнюю власть пожизненно на зону определить можно за Измену Родины, Саботаж, подрыв обороноспособности, работу на врага и тд. Я например на даный момент не знаю в истории случаев чтобы во время войны небыли разорваны дип. отношение, не перекрыта граница а вражеское посольство спокойно работало в сердце страны.
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05.01.2022 19:02 Ответить
там просто молча уничтожают ваших лапотников и не рассказывают об этом на пресс-конференциях. молись, чтобы тебя не призвали удобрять украинскую землю своей никчемной лапотной тушкой
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05.01.2022 19:15 Ответить
Что, водопровод им починили - они и начали опять стрелять?
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05.01.2022 18:54 Ответить
в дыре надо списывать разворованное. приходится
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05.01.2022 19:12 Ответить
 
 