США заявляют, что дальнейшие переговоры возможны только при участии партнеров по НАТО, но не упоминают о привлечении Украины, Грузии и Молдовы, - Сергей Соболев

Создается впечатление, что страны НАТО и украинское руководство находятся в разных измерениях. Украинские власти не обращают внимания на ключевые вопросы безопасности.

Такое мнение высказал нардеп Сергей Соболев ("Батькивщина") в статье Цензор.НЕТ, комментируя недавний телефонный разговор между президентами США и Украины.

Заявления Зеленского после переговоров с Байденом являются продолжением произошедшего несколько месяцев назад, считает Соболев.

"Тогда ключевые разведки ЕС и США объявили об угрозе российского вторжения в Украину, а в этот момент из уст первых лиц нашего государства и тех, кто отвечает за безопасность, звучали прямо противоположные заявления - что никаких проблем нет. Дальше были переговоры Байдена и Путина, где президент США четко высказал позиции относительно ответственности России за дальнейшую эскалацию, объявив о возможном введении чрезвычайных санкций в случае попытки вторжения в Украину, а украинская сторона продолжает рассказывать о фейковом законе о деолигархизации и так называемых реформах, которые почему-то больше всего "бьют" по малому и среднему бизнесу и никак не касаются крупных корпораций, которые и дальше держат Офис президента в своих "крепких объятиях".

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Такое впечатление, что страны НАТО и украинское руководство находятся в разных измерениях. Это отражается на том, какие приоритеты строятся как главные. Когда весь мир с ужасом следит за последними заявлениями пятерки государств, обладающих ядерным оружием, когда они берут на себя гарантии недопущения ядерной войны, но там ни слова не сказано о ситуации в мире в целом, у нас об этом даже не говорят. А этот ключевой вопрос должен обсуждаться на всех уровнях, что делают официальные представители США, НАТО и ЕС", - отметил он.

В переговорном процессе относительно Украины есть еще важный аспект – четкая позиция США о том, что дальнейшие переговоры возможны только при участии их партнеров по НАТО, но не упомянуты Украина, Грузия и Молдова.

"Но не было ни слова о привлечении таких стран, как Украина, Грузия и Молдова, которые являются ближайшими из программы "Восточного партнерства" до начала процесса интеграции в Альянс. Это меня больше волнует, потому что без этих трех стран будут решать, что это за ультиматумы высказывает Россия о нерасширении НАТО. Сейчас Путин высоко поднял планку и сам себя загнал в ненормальную ситуацию, когда в конечном варианте ему нужно хоть что-нибудь выторговать в результате этой истории. Позиция США, Канады и европейских стран НАТО четкая: Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс, никто не давал никаких гарантий при распаде Советского Союза о нерасширении НАТО. Страны Североатлантического союза ясно позиционируют: кто будет следующим его членом – только их вопросы и той страны, которая подает заявку о вступлении. А мировая безопасность – это другой вопрос, который не может рассматриваться в рамках расширения НАТО", – уточнил Соболев.