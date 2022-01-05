Времена разграничения сфер влияния прошли, безопасность в Европе невозможна без безопасности Украины, - Боррель

Разграничение сфер влияния – неактуальный вопрос для современной Европы, безопасность которой невозможна без мира в Украине.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, но также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение сфер влияния - это уже не вопрос 2021-2022 гг. Безопасность в Европе и безопасность в Украине (потому что Украина - это часть Европы) - это то, что прежде всего касается украинцев и европейцев", - сказал Боррель СМИ в Луганской области в среду.

По его словам, он находится в Украине прежде всего для того, чтобы еще раз подчеркнуть полную поддержку ЕС независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, а также чтобы вместе работать над деэскалацией конфликта.

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"Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. Понятно, что какие-либо дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину. Любые дискуссии об Украине должны включать Украину, прежде всего. Говорить о безопасности в Европе невозможно без консультаций и участия европейцев. Поэтому мы в сильной координации с США, НАТО и другими единомышленниками, и это объясняет, кроме желания выразить нашу поддержку Украине, мое присутствие здесь сегодня", - заявил Боррель.

Он добавил, что конфликт на границах Украины - на пороге того, чтобы углубиться, и растет напряженность по европейской безопасности в целом.

"Россия накапливает войска и оружие в очень необычной манере вокруг границы Украины. И этот процесс произошел очень быстро. Позвольте напомнить, что прошлым летом, несколько месяцев назад, когда президент Байден впервые посетил Европу, первоочередной причиной обеспокоенности был Китай. И когда президент Байден и президент Путин встретились в Женеве, считалось, что США и Россия находились в процессе налаживания коммуникации. Но сейчас все отличается", – отметил Боррель.

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