РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11361 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 144 19
Евросоюз (16683) Боррель (784)

Времена разграничения сфер влияния прошли, безопасность в Европе невозможна без безопасности Украины, - Боррель

Времена разграничения сфер влияния прошли, безопасность в Европе невозможна без безопасности Украины, - Боррель

Разграничение сфер влияния – неактуальный вопрос для современной Европы, безопасность которой невозможна без мира в Украине.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, но также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение сфер влияния - это уже не вопрос 2021-2022 гг. Безопасность в Европе и безопасность в Украине (потому что Украина - это часть Европы) - это то, что прежде всего касается украинцев и европейцев", - сказал Боррель СМИ в Луганской области в среду.

По его словам, он находится в Украине прежде всего для того, чтобы еще раз подчеркнуть полную поддержку ЕС независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, а также чтобы вместе работать над деэскалацией конфликта.

Читайте также: Кроме угрозы вторжения, ЕС рассматривает и другие сценарии агрессии РФ против Украины. Они менее экстремальны, но вызывают беспокойство, - Боррель

"Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. Понятно, что какие-либо дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину. Любые дискуссии об Украине должны включать Украину, прежде всего. Говорить о безопасности в Европе невозможно без консультаций и участия европейцев. Поэтому мы в сильной координации с США, НАТО и другими единомышленниками, и это объясняет, кроме желания выразить нашу поддержку Украине, мое присутствие здесь сегодня", - заявил Боррель.

Он добавил, что конфликт на границах Украины - на пороге того, чтобы углубиться, и растет напряженность по европейской безопасности в целом.

"Россия накапливает войска и оружие в очень необычной манере вокруг границы Украины. И этот процесс произошел очень быстро. Позвольте напомнить, что прошлым летом, несколько месяцев назад, когда президент Байден впервые посетил Европу, первоочередной причиной обеспокоенности был Китай. И когда президент Байден и президент Путин встретились в Женеве, считалось, что США и Россия находились в процессе налаживания коммуникации. Но сейчас все отличается", – отметил Боррель.

Читайте также: Боррель перед визитом в Украину обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом наращивание РФ военной мощи на границах
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
наконец то до европейцев хоть что то начало доходить. потеряете Украину - потеряете Европу.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:50
+5
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380536-protestuvalniki-zahopili-aeroport-almati.html Протестувальники захопили аеропорт Алмати

У Казахстані в ході масштабних антиурядових демонстрацій протестувальники взяли під свій контроль аеропорт найбільшого міста країни Алмати.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:59
+2
вже 8 років Вам баранам толкують що коли ракети рф будуть коло польсько-словацького ордону,
стурбованність пройде як вчорашній день.
настане діарея у всієї европи.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наконец то до европейцев хоть что то начало доходить. потеряете Украину - потеряете Европу.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:50 Ответить
Безпека України- це важливо , але допомогати будуть лише звіздєжжю.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:51 Ответить
От саме зараз повітряний простір України покидає літак наведення та керування військами ВПС США, скажіть, якого біса тут робила така махіна, раніше було достатньо RC 135. А такі літаки кружляли лише над Польшею та Литвою.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:58 Ответить
Це далеко не все, що літало сьогодні в районі польотів цих двох пєпєлаців.
показать весь комментарий
05.01.2022 19:39 Ответить
Ну Боррель же приезжал, они его безопасность обеспечивают.
показать весь комментарий
05.01.2022 23:54 Ответить
І доречі, перший його політ здійснено над Харківькою обл та Донбасом, акурат після того як над білгородщиною біля нашого кордону покружляв його кацапський собрат з такими ж функціями.
показать весь комментарий
05.01.2022 19:08 Ответить
Продолжайте наблюдение!!!
показать весь комментарий
05.01.2022 19:27 Ответить
вже 8 років Вам баранам толкують що коли ракети рф будуть коло польсько-словацького ордону,
стурбованність пройде як вчорашній день.
настане діарея у всієї европи.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:52 Ответить
Де Ви, баронссо FDL? Ваш вихід!
показать весь комментарий
05.01.2022 18:58 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380536-protestuvalniki-zahopili-aeroport-almati.html Протестувальники захопили аеропорт Алмати

У Казахстані в ході масштабних антиурядових демонстрацій протестувальники взяли під свій контроль аеропорт найбільшого міста країни Алмати.
показать весь комментарий
05.01.2022 18:59 Ответить
Казахи скористались моментом. Всі боєздатні війська ***** на кордоні з Україною.
***** розгублений(ніж в дупі). Тепер можна вести з ним переговори
показать весь комментарий
05.01.2022 19:16 Ответить
Ердоган потирає руки
показать весь комментарий
05.01.2022 19:20 Ответить
там еще не весь Карабах освобожден
показать весь комментарий
05.01.2022 19:39 Ответить
Кто не вылетел, я не виноват....
показать весь комментарий
05.01.2022 19:28 Ответить
вумний аж страшно - 8 років не пройшло як 2+2 стало не 5, а таки 4
показать весь комментарий
05.01.2022 19:03 Ответить
на 8й год дошло!
членство в ЕС и НАТО. сегодня!
показать весь комментарий
05.01.2022 19:36 Ответить
Рюссишє Шизофреник хочет советский Вареник сварить,ибо крупнейшая геополитическая катастрофа века случившаяса 2 марта 1917 года привела к распаду кучи Мировіх Империй...
показать весь комментарий
05.01.2022 19:41 Ответить
***** живе в вересні 1939 ?
показать весь комментарий
05.01.2022 19:51 Ответить
 
 