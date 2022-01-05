Военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену, – Боррель
Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену для России.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наш главный интерес, наша главная обеспокоенность, наша главная цель - попытаться деэскалировать напряженность через эти переговоры и другие, которые последуют. Но также через сильную поддержку и твердую позицию по поддержке Украины. Эти вещи должны идти рука об руку.
Желание снизить напряженность через диалог, чтобы избежать усиления напряженности, искать решения, но с твердой поддержкой и сильной приверженностью, что любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - сказал Боррель в ходе брифинга в Луганской области.
Он подчеркнул, что в ЕС происходит координация с НАТО и другими партнерами-единомышленниками ради деэскалации и полной имплементации минских соглашений.
Пожалуйста, подождите...
а крим?
а донбас?
а 8 років, який куй в Україні?
іхтамнет?
або мінівідім?
відповідь цьому мудаку одна.
тобі це вигідно, паскуда.
раша викидає бабло і Україна в сраці.
два зайці для єс і америки. мать їх...
убийстспасением сержанта Журавля.
То чухайте звідти, задовбали вже лапті...
Може відповідь простіша- ви всі там глибоко йокнуті ?
і на вибачання...
https://www.youtube.com/watch?v=P5ZJui3aPoQ Kansas - Carry on my Wayward Son
то була помилка з адресою до кого цей коммент був - пробачте вже ...
Чесно- байдуже абсолютно на ставлення расєян.
Найкраще це їхня відсутність.
В Чечне/Дагестане НИ ОДНОГО танка, САУ, Смерча, Града, Точки, Джавелина, Самолета, БТРа, вертолета. Итог - 18 000 гробов.
У Украины не Бог весть какая армия, но сотни единиц каждого из этих типов вооружения.
Вопрос. На сколько вы готовы умножить ту цифру?
В Сергиевом Посаде в Московской области появилась мемориальная доска в память о погибших российских воинах во время первого боя за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. Доску установили 28 мая на территории церкви Корсунской иконы Божией Матери (с)
Побажаю кацапським окупантам і у Казакстані знайти свою смерть.
Украина вступает в НАТО, чтобы иметь гарантию ненападения
затем НАТО и РФ прочерчивают "красную линию" - 200, 300, 400 (?) км от границ - и на этих землях запрещено размещать наступательные системы вооружений
понятно, что Донбасс и Крым возвращаются в лоно
договор касается и Норвегии с Финляндией, и стран Балтии, и Турции, и Грузии
я бы подписал