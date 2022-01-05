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Военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену, – Боррель

Военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену, – Боррель

Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену для России.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш главный интерес, наша главная обеспокоенность, наша главная цель - попытаться деэскалировать напряженность через эти переговоры и другие, которые последуют. Но также через сильную поддержку и твердую позицию по поддержке Украины. Эти вещи должны идти рука об руку.

Желание снизить напряженность через диалог, чтобы избежать усиления напряженности, искать решения, но с твердой поддержкой и сильной приверженностью, что любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - сказал Боррель в ходе брифинга в Луганской области.

Он подчеркнул, что в ЕС происходит координация с НАТО и другими партнерами-единомышленниками ради деэскалации и полной имплементации минских соглашений.

Читайте также: Времена разграничения сфер влияния прошли, безопасность в Европе невозможна без безопасности Украины, - Боррель
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Топ комментарии
+3
Мудрий мужик. Одна біда_ ціна рішучості ЄС гріш в базарний день.
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05.01.2022 19:11
+3
коли нападе рф на Україну?
а крим?
а донбас?
а 8 років, який куй в Україні?
іхтамнет?
або мінівідім?
відповідь цьому мудаку одна.
тобі це вигідно, паскуда.
раша викидає бабло і Україна в сраці.
два зайці для єс і америки. мать їх...
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05.01.2022 19:22
+2
" Военная арессия против Украины будет иметь огромные последствия..."-- а пан Боррель часом не знає чому досі нема "огромных последствий", в то час, коли військова агресія ВЖЕ ТРИВАЄ 8 років?!

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05.01.2022 20:25
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Мудрий мужик. Одна біда_ ціна рішучості ЄС гріш в базарний день.
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05.01.2022 19:11 Ответить
коли нападе рф на Україну?
а крим?
а донбас?
а 8 років, який куй в Україні?
іхтамнет?
або мінівідім?
відповідь цьому мудаку одна.
тобі це вигідно, паскуда.
раша викидає бабло і Україна в сраці.
два зайці для єс і америки. мать їх...
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05.01.2022 19:22 Ответить
є одне але...він не мудак.тому розраховує на ті сили .які є.а не вдається до мрійності.
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05.01.2022 19:44 Ответить
Відповідаю кацапською мовою:гладко было на бумаге,да забыли про овраги! Один з "оврагов" вже почався в Казахстані! Далі буде,чекайте,москалі,це тільки початок!
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05.01.2022 19:45 Ответить
И как бы верные Ваши слова... Но не Европа нам в президенты выбирала зеленого блазня, а в ВР аналы-табу с насосами и другими сказочными поклонниками гундосого наркомана. И не Боррель виноват в том, что говнокомандующий отводил свои войска на своей территории зимой на неподготовленные позиции. И не Боррель лично руководил убийст спасением сержанта Журавля.
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05.01.2022 19:47 Ответить
Это будет понятно по тому нападет все таки ***** или нет - мы то гадаем о цене вопроса, а вот он точно знает, Байден ему популярно объяснил, и знает что бывает, когда людям жрать нечего, Казахстан не даст соврать...
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05.01.2022 20:53 Ответить
Очень серьезную цену - продолжил ЖоПеЗ Боррель - такую же цену, как мой галстук.... и даже очки.
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05.01.2022 19:49 Ответить
яка ступень занепокоєності буде цього разу ? ви змусьте ***** відвести війська від кордону , пару корисних економічних санкцій саме раз .
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05.01.2022 19:55 Ответить
Думала думала і не змогла віднайти вигоду заходу у війні. Роіська сама анексувала Крим, сама влізла на Донбас. Їй не вигідно?
То чухайте звідти, задовбали вже лапті...
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05.01.2022 20:25 Ответить
Ви щойно написали, що роіську змушують нападати, а вона бідна впирається. Тепер же говорите що вона робить те, що їй вигідно.
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05.01.2022 20:52 Ответить
Як ми провокуємо роіську?
Може відповідь простіша- ви всі там глибоко йокнуті ?
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05.01.2022 21:43 Ответить
Вас ввів в оману його прапорець ? ))
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08.01.2022 09:21 Ответить
мої глибочайші вибачання до вас, шановна Ксеніе, коммент був не до вас...
і на вибачання...
https://www.youtube.com/watch?v=P5ZJui3aPoQ Kansas - Carry on my Wayward Son
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08.01.2022 09:32 Ответить
помилка видалена....
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08.01.2022 09:36 Ответить
ні - я вже давно не звертаю на прапорці увагу.
то була помилка з адресою до кого цей коммент був - пробачте вже ...
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08.01.2022 09:44 Ответить
ИзвЕни?
Чесно- байдуже абсолютно на ставлення расєян.
Найкраще це їхня відсутність.
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08.01.2022 09:23 Ответить
" Военная арессия против Украины будет иметь огромные последствия..."-- а пан Боррель часом не знає чому досі нема "огромных последствий", в то час, коли військова агресія ВЖЕ ТРИВАЄ 8 років?!

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05.01.2022 20:25 Ответить
Русские гниды! Никакой политики, чистая арифметика.
В Чечне/Дагестане НИ ОДНОГО танка, САУ, Смерча, Града, Точки, Джавелина, Самолета, БТРа, вертолета. Итог - 18 000 гробов.
У Украины не Бог весть какая армия, но сотни единиц каждого из этих типов вооружения.
Вопрос. На сколько вы готовы умножить ту цифру?
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05.01.2022 20:43 Ответить
Що ти ліпиш, курво? Ось тільки за 1 день ліквідовані курви кацапські

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08.01.2022 09:37 Ответить
Утрись, кацапчик)))
В Сергиевом Посаде в Московской области появилась мемориальная доска в память о погибших российских воинах во время первого боя за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года. Доску установили 28 мая на территории церкви Корсунской иконы Божией Матери (с)
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16.01.2022 18:00 Ответить
Курва, 26 травня 2014 покришили лише кацапню. Жоден захисник ДАП не постраждав.
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05.02.2022 01:15 Ответить
Капут тобі.
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05.02.2022 01:06 Ответить
А ось тобі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2014) список з кадровими кацапськими військовими, що були ліквідовані під час нападу на мою країну.

Побажаю кацапським окупантам і у Казакстані знайти свою смерть.
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08.01.2022 09:42 Ответить
А шо в нього платівку заїло? Він одне й теж вже сто разів казав. Хочаби якось слова попереставляв та якісь нові добавив...
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05.01.2022 20:45 Ответить
АЧХИ-И-И!!! ДА БУДЬТЕ НЕ-ЗДОРОВЫ!
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05.01.2022 20:46 Ответить
есть нормальное предложение
Украина вступает в НАТО, чтобы иметь гарантию ненападения
затем НАТО и РФ прочерчивают "красную линию" - 200, 300, 400 (?) км от границ - и на этих землях запрещено размещать наступательные системы вооружений
понятно, что Донбасс и Крым возвращаются в лоно
договор касается и Норвегии с Финляндией, и стран Балтии, и Турции, и Грузии
я бы подписал
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16.01.2022 18:12 Ответить
 
 