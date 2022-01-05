Результатом разговоров Байдена и Зеленского может быть решение украинских властей выполнять минские договоренности и имплементировать формулу Штайнмайера, - Роман Костенко
Разговор Байдена и Зеленского был не "звонком вежливости", а демонстрацией системной работы США по поводу того, чтобы не дать возможности России распространить на Украину и европейские страны сферу влияния.
Такое мнение высказал нардеп Роман Костенко ("Голос") в статье "Цензор.НЕТ".
"В перспективе от этих разговоров мы можем получить такой результат, когда украинская власть решит (возможно, уже это сделала) выполнять минские договоренности и постарается имплементировать формулу Штайнмайера. Судя по поведению руководителей нашего государства, можно сделать вывод, что все к этому идет. И здесь на первом месте будут стоять небезопасные составляющие, будет так, как договорятся, поэтому нам нужно быть очень внимательными в этом процессе.
Политик предположил, что Украина не говорит всей полноты правды о переговорах между США и Россией.
"Штаты говорят о таком принципе переговоров - "ничего о вас без вас". Для меня он означает, что Украина вместе с США и Россией участвует в переговорах по видеосвязи. А не когда мы просто ждем, чтобы нам рассказали, о чем до этого был разговор двух президентов, это уже не совсем "ничего о нас без нас". Кроме того, я считаю, что не все нам пересказывают. Конечно, во внешней политике это нормально. Но для нас не очень в нынешней ситуации, когда мы не знаем деталей.
Как США будут помогать нам в дальнейшем? Мы не знаем, какие условия они ставят сейчас нашему президенту. Здесь вопрос, чего от нас конкретно хотят? Будем ли мы выполнять договоренности, достигнутые Штатами и Россией? Если мы будем полностью идти с ними в линии выполнения минских договоренностей, они будут нам помогать и поддерживать на международной арене, как это происходит на сегодняшний день. Если говорить о помощи Америки в случае усиления российской агрессии, трудно спрогнозировать. Надеюсь, речь будет не только о санкциях, которые они обещали, но и о предоставлении нам летального оружия. Хотя оно нужно уже сейчас. Не надо ждать, пока Россия нападет. Однако сегодня, я вижу, никто не рассчитывает на агрессию. Считается, что можно решить все мирным путем. Он означает, повторюсь, склонить нас к выполнению минских договоренностей", - уточнил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
з сухої гілки каштана на Хрещатику буде простіше
Володимир Зеленський продовжував, як він вважав, непомітно стежити за Порошенком.
Сметанат борщу:
Ненависть зеленського до Порошенка - це ненависть Шарікова до Преображенського.
Дмитрий:
Срочно нужна программа ДЕОЛЕГОФРЕНИЗАЦИИ Украины
.... глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель едет на Донбасс, а Вова в Буковель к Коломойскому - это не случайность. Но выглядит мерзко. И получается, что у каждого свои приоритеты, а для Борреля работа важнее, чем для Зеленского.
Ждём, как это будет оправдывать Тухлый Лещ.
Сергей Фурса:
Напевно наздоганяє останнього олігарха.
В новорічному зверненні хвалився і обіцяв всіх олігархів побороти, почав з Буковелю….
Щось мені нагадує той Буковель…
Скоро буде друга річниця, як Зеленський спочатку поїхав в Буковель, а звідти намагався тишком нишком поїхати в Оман….
Але не вийшло, адже довелось Брехати про спочатку відпустку, про яку офіс не повідомив, а потім про інвестиції з Оману, яких немає ні копійки за ці два роки…
На томість є інформація, що в цей самий час до Оману вилетів літак з керівником російського фсб Патрушевим…
А залишив для суспільства Зеленський виключно брехню…. Як і завжди….
Боротьба з Олігархами, брехня, бо вони стали багатшими за цих 2 роки правління Зеленського….
Брехня це напевно єдиний продукт, який якісно виробляє Зеленський…хоча і тут є проблеми, бо суспільство в своїй більшості почало бачити цю брехню!
Не знаю , как сейчас, но прежде в американских гостинницах в каждом номере лежала книжка Gideon Bible. На столе у нашего перзидента лежит книжка Benion Bible, где главная заповедь - "Да не будет у тебя других олигархов перед лицом моим".
до сих пор нет ответа - продаёт ЛИ пинчук свои трубы СП2
Вот откуда такие берутся.
Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8-9 декабря - ред.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.
Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры (имеется в виду так называемая процессуальная очистка - ред.) в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) или РФ.
Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ:
• вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера" (одобрена контактной группой в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - ред.).
Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
• поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
• заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
• содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
• определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.
Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.
Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
• об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";
• об амнистии;
• о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
• о специальной (свободной) экономической зоне;
• об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
вибирайте шо вам більше подобаеться...
Як по мені,краще фізичне знищення Усіх носіїв,цієї ідеї!!! Це гуманно
Кто-нибудь представляет , как сложно передислоцировать целую танковую армию со всей техникой , складами и т.п. ? А в Москве делают вид , что єто их не касается и надеются єти два АК оставить , по умолчанию , на Донбассе . Не вьійдет , дураков нет !
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев эвакуирован с семьей в Россию. Об этом передает Telegram-канал «https://t.me/kazfreee/68 Казахстан, Алмата ».
Напомним, ранее стало известно, что протестующие штурмом https://rusplt.ru/policy/rezidentsiya-prezidenta-kazakhstana-v-61d57fa.html взяли старую резиденцию лидера государства в Алматы. Сначала СМИ сообщали о пожаре в здании. Позже силовики заявили об отказе выступать против народа и перешли на сторону митингующих граждан.
Также в Telegram-канале «https://t.me/Ateobreaking Ateo Breaking » появилась информация о намерении Токаева обсудить в ближайшее время вопрос о прекращении деятельности парламента и возможности проведения общенациональных выборов.
Смею предположить, что он разбирается в том, о чем говорит.
Тут уместнее слово "наклонить".
<span;>1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
<span;>2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
<span;>- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
<span;>- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
<span;>Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
<span;>3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.
<span;>4. <span;>У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.<span;> Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
<span;>5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
<span;>6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
<span;>7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
<span;>8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.
<span;>9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
<span;>10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
<span;>11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року. (Див. примітку)
<span;>12. На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
байден не понимает, что тогда, пустив бандитское формирование в Украину и легализовав ее, в Украине точно будет война полномасштабная, чего кабаев и добивается..
байден толкает Украину в войну, потому, что внедрение бандформирований - это цель кабасраева, не для мира, а для полномасштабной войны..
кабаеву не нужен мир в Украине, его цель - это развал Украины, кабаев не может простить украинцев за то, что они его презирают и нарекли его ******..
бацдену надо не Украину толкать к капитуляции, а заниматься своими проблемами в сша..
РФ - за Украину
Китай за Тайвань.
Проблема лишь в том, что они требуют авансом, а Байден боится, что его кинут. Ну и украинский народ тоже проблема = настоящий форсмажор для подельников
и байден не охренел ли, торговать чужими территориями ..
этот засранец байден уже обосрался с афганистаном, пусть тоже уходит а отставку..
А эти вбросы с целью посмотреть на реакцию людей и под видом,нам сказали сделать так,от себя всунуть этот вариант минска,но не зря же през идиот,и елдак всего решолово
Не конгресс ведет переговоры с пуйлом, сепаратные переговоры, а Байден. Переговоры в стиле Ялта №2 Помнишь Рузвельт сталин Черчилль?
Вот и сейчас пуйло хочет разделить Европу на сферы влияния. Байден сам вышел на контакт с ним - ради этого продал ему ещё прошлой зимой СП-2
Учи матчасть
Т.е по мнению Костенко, выполнение минских договоренностей и имплементация формулы Штайнмайера будет результатом системной работы США по поводу того, чтобы не дать возможности России распространить на Украину и европейские страны сферу влияния. Вот она чистая, незамутненная разумом, шизофрения.
В Украине есть атомные станции и тд, пожар в Украине - это пожар по всей Европе, надо, чтобы голобородько не поддавался уговорам предателей..
если ордло впихнуть а Украину, война из локальной - будет по всей стране, этого кабаев и добивается..
тянуть время, конфликт заморозить..
Ты бы еще сказал,что на рынке от бабушек услышал.
Феерический долбодятел
Можна навіть з погрозами.
П.С.
якщо страшно - пишіть електронною поштою
можна ще подзвонити, і передати свої побажання особисто секретарші. щоб вона потім заспокійливе пила
Но этого не случится, если над Украиной продолжит властвовать ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, его задача разрушить Украину и привести украинцев в московское рабство.
Саме це має бути основою підозри про держзраду!
Чи він умив руки? Вирішив пересидіти в безпечному місці?