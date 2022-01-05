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Клиника "Оптимал" будет проводить бесплатное протезирование для участников боевых действий на востоке Украины

Клиника

Винницкая офтальмологическая клиника "Оптимал" объявляет о благотворительной инициативе бесплатного протезирования для участников боевых действий на востоке Украины.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення директора клініки Сергія Малачкова оприлюднив Герой України Євген Межевікін.

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Участники АТО/ООС, потерявшие глаз, имеют возможность бесплатно получить глазной протез.

Чтобы узнать детали, просят позвонить по телефону 0 800 33 15 40, администратор проконсультирует вас по протезированию. Звонки бесплатные.
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Вот куда надо деньгами помогать а не 9 лярдов на макулатуру. Была бы возможность перевел бы свою тысячу на помощь раненным. В Киевском госпитале полно нуждающихся, слезы текут как посмотришь, хотелось бы помочь тем кто действительно заслужил.
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05.01.2022 19:31 Ответить
Отличная идея ,я то же если бы можно было , точно так же поступил бы.
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05.01.2022 19:43 Ответить
не знаете як допомогти? - мене нещодавно в гугел заслали...
мабуть і Вам туда дорога...
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05.01.2022 19:46 Ответить
Та все просто- купи на 1000 грн ковідних ліки для шпиталю (телефон на сайті госпіталю,) або через волонтерів,ту ж Юсупову, вона опікується Київським шриталем. Погугли,а не плач.
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05.01.2022 20:08 Ответить
Лекарства положено тем кому за 60. Зе-лупа все предусмотрел. Ни раненным ни армии не поможешь. Только барыгам продающим китайскую и кацапскую макулатуру
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05.01.2022 20:26 Ответить
Велика подяка співробітникам Кліники! -Чудовий приклад.Може є і інші патріоти серед приватних клинік?
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05.01.2022 20:58 Ответить
молодці
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05.01.2022 23:44 Ответить
 
 