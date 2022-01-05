Клиника "Оптимал" будет проводить бесплатное протезирование для участников боевых действий на востоке Украины

Винницкая офтальмологическая клиника "Оптимал" объявляет о благотворительной инициативе бесплатного протезирования для участников боевых действий на востоке Украины.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення директора клініки Сергія Малачкова оприлюднив Герой України Євген Межевікін.

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Участники АТО/ООС, потерявшие глаз, имеют возможность бесплатно получить глазной протез.

Чтобы узнать детали, просят позвонить по телефону 0 800 33 15 40, администратор проконсультирует вас по протезированию. Звонки бесплатные.