"Северный поток-2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину, – Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Бербок
Трудно представить, что газопровод "Северный поток-2" заработает, если Россия нападет на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал он журналистам в Вашингтоне по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Трудно представить, что газ пойдет по этому трубопроводу в случае российской агрессии".
По словам Блинкена, таким образом, этот газопровод является рычагом давления на Россию.
Блинкен подчеркнул, что "Северный поток-2" стал одной из обсуждаемых ими тем.
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+12 Turambar
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+5 S. Fogger
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Пожалуйста, подождите...
А в 2014-му що не вторгнення було, тупі уйобки? Може вже після того пуйла треба було виїбати і висушити, а ви йому газопровід за "гарну поведінку відкриваєте"??!!
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Відповідь путіна Блинкенові, що корчить дурня: ...а росії NS-2 вже буде непотрібний. Бо він будувався для того, щоб задушити Україну. Тепер ми окупували Україну. So what? ...
це означає що є сумніви що пп2 може не запрацювати.
і що є сумніви що він запрацює.
то є ні про що,
ні вашим ні нашим.
ви хороші дипломати, панове.
Эта гадость даже не говорит "исключено"!
Оно говорит "вряд ли заработает"...
байда вообще не должен встречаться и говорить с пуйлом - с ним не о чем говорить