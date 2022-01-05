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Северный поток (1443) Блинкен (927)

"Северный поток-2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину, – Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Бербок

Трудно представить, что газопровод "Северный поток-2" заработает, если Россия нападет на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал он журналистам в Вашингтоне по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Трудно представить, что газ пойдет по этому трубопроводу в случае российской агрессии".

Также читайте: Сенат США может проголосовать за новые санкции против "Северного потока-2", - Politico

По словам Блинкена, таким образом, этот газопровод является рычагом давления на Россию.

Блинкен подчеркнул, что "Северный поток-2" стал одной из обсуждаемых ими тем.

Читайте также: Процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета, - МИД РФ
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Топ комментарии
+12
Якщо??!!

А в 2014-му що не вторгнення було, тупі уйобки? Може вже після того пуйла треба було виїбати і висушити, а ви йому газопровід за "гарну поведінку відкриваєте"??!!
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05.01.2022 20:46
+8
_Очнись, плужара, они вторглись ещё в 2014! А в 2010 напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Но вы, подлецы и мерзость, просто отказались называть вещи своими именами - чтобы вам не пришлось по-настоящему давать отпор фашистской расие!
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05.01.2022 20:49
+5
Такое впечатление что никто в мире не понимает ситуацию: Если ***** вторгнется, Украине в условиях полномасштабной войны уже будет похеру запустят СП2 или нет.
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05.01.2022 21:20
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Якщо??!!

А в 2014-му що не вторгнення було, тупі уйобки? Може вже після того пуйла треба було виїбати і висушити, а ви йому газопровід за "гарну поведінку відкриваєте"??!!
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05.01.2022 20:46 Ответить
Починати потрібно було з себе,назвати війну війною,розірвати дип.,відносини,націоналізувати всю власність кацапів,позакривали всі бізнес структури кацапські,вони не дурні шановний.
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05.01.2022 22:20 Ответить
так в то время как раз западные лидеры вроде же и убеждали не открывать огонь по "ихтамнетам", дабы не провоцировать
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05.01.2022 22:34 Ответить
Якщо до вас у хату прийде злодій,ви будете чекати на поради дальніх родичів?
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05.01.2022 22:44 Ответить
_Очнись, плужара, они вторглись ещё в 2014! А в 2010 напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Но вы, подлецы и мерзость, просто отказались называть вещи своими именами - чтобы вам не пришлось по-настоящему давать отпор фашистской расие!
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05.01.2022 20:49 Ответить
а ти кров пролив, ротатий?
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05.01.2022 20:57 Ответить
явно не щеплений від бішеного собаки кусь-кусь...
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05.01.2022 21:00 Ответить
це вже слово не мальчіка, но мужа...
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05.01.2022 20:49 Ответить
"...Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен..."
------------------
Відповідь путіна Блинкенові, що корчить дурня: ...а росії NS-2 вже буде непотрібний. Бо він будувався для того, щоб задушити Україну. Тепер ми окупували Україну. So what? ...
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05.01.2022 20:55 Ответить
Навряд чи...
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05.01.2022 21:02 Ответить
а Крым проглотили а войну на востоке? сша и европа больше не требует вернуть Крым?иначе санкции выглядит так лишь бы всю Украину не захватили а Крым не замечаем уже, да так и задумано было )(уйлом если отведут войска то что праздник у сша и европе устраивать? и так понимать уже не будут новых санкций из за Крыма все еще окупирован лиш бы не было войны
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05.01.2022 21:08 Ответить
Такое впечатление что никто в мире не понимает ситуацию: Если ***** вторгнется, Украине в условиях полномасштабной войны уже будет похеру запустят СП2 или нет.
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05.01.2022 21:20 Ответить
Don't look to up...
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05.01.2022 21:27 Ответить
наврядчи.
це означає що є сумніви що пп2 може не запрацювати.
і що є сумніви що він запрацює.
то є ні про що,
ні вашим ні нашим.
ви хороші дипломати, панове.
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05.01.2022 22:01 Ответить
они все понимают, но риал политик велит валять ваньку и нести всякую ахинею
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05.01.2022 22:20 Ответить
_Не понимают - отказываются понимать! - чем этот "риал политик" заканчивается. Прошлая Всемирная Война ничему дегенератов не научила...
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05.01.2022 23:34 Ответить
А если не вторгнеться то заработает ? Болваны , он вообще не должен заработать .
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05.01.2022 23:07 Ответить
А ещё азиаты ( казахи , туркмены ) могут забрать свой газ у кацапов и отдать Китаю . И торговать раше будет нечем 😀😀
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06.01.2022 00:56 Ответить
После того, как блинкен-байден продали Украину пуйлу, нет никакого им доверия.

Эта гадость даже не говорит "исключено"!

Оно говорит "вряд ли заработает"...

байда вообще не должен встречаться и говорить с пуйлом - с ним не о чем говорить
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06.01.2022 01:07 Ответить
Росія вже напала на Україну, у т.ч. обстрілювала артилерією територію України зі своєї території, і в т.ч. окупувала частину території своїми військами - ще у 2014 році і це триває досі.
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06.01.2022 01:28 Ответить
Це ж саме те, чого й домагається *****. Вітаю вас, імпотенти. Цим ви побажали ***** діяти в тому ж руслі.
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06.01.2022 08:44 Ответить
Напугал ёжика...Наивные вальты! Вряд-ли заработает...
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06.01.2022 09:31 Ответить
 
 